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Среди европейских ж/д вокзалов худшие - в Германии

Елена Дожина
21 мин. назад

Согласно рейтингу "European Railway Station Index", в пятерке самых плохих железнодорожных вокзалов Европы в этом году оказались только немецкие.

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Центральный железнодорожный вокзал Франкфурта-на-Майне
Центральный железнодорожный вокзал Франкфурта-на-МайнеФото: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance

Согласно последнему исследованию "European Railway Station Index", проведенному американской потребительской организацией Consumer Choice Center, оперирирующей глобально, самыми плохими железнодорожными вокзалами Европы в этом году стали вокзалы Германии. Хорошая новость - не все немецкие вокзалы плохие.

Нижние места в рейтинге заняли три столичных вокзала: вокзал "Осткройц" (Berlin Ostkreuz), вокзал "Гезундбруннен" (Berlin Gesundbrunnen), вокзал "Зоологический сад" (Berlin Zoologischer Garten). Каждый из них набрал лишь по 54 пункта. Еще меньшую оценку получил вокзал в баварской столице "Мюнхен-Пазинг" (München-Pasing) - 52 пункта. Меньше всего пунктов у центрального вокзала Бремена - всего 39. В прошлом году последними были железнодорожный вокзал Санта-Мария-Новелла в итальянской Флоренции и подземная станция Осман - Сен-Лазар в Париже.

На вокзале "Зоологический сад"
На берлинском вокзале "Зоологический сад" Фото: Schoening/imageBROKER/picture alliance

Старых заслуг не достаточно

Несколько десятков лет железнодорожный вокзал Бремена считался вокзалом наивысшей категории. Этот важнейший железнодорожный узел на северо-востоке Германии появился в середине XIX века, и сегодня здесь останавливаются все поезда, следующие через город, а также международного значения - в среднем 80 составов дальнего и 450 ближнего следования.

Железнодорожный вокзал Бремена
Железнодорожный вокзал БременаФото: Franz Neumayr/picturedesk/picture alliance

Внешне здание в стиле неоренессанс украшают четыре высокие башни из красного кирпича с гербами немецких городов, а внутри великолепные скульптуры и имперский орел в центре. Здесь 9 платформ под стеклянной крышей, и ежегодно его услугами пользуются около 150 тысяч пассажиров. Однако только этих достоинств при современном темпе жизни уже не достаточно для поддержания конкуренции. В этом году железнодорожный вокзал Бремена стал худшим из пятидесяти в Европе.

Критерии оценки

Для оценки "European Railway Station Index" установил 16 критериев, соответствуя которым можно набрать 123 пункта. Это: часы работы железнодорожных касс и наличие физического пункта продажи для тех, кто не может пользоваться приложением в смартфоне; тип билетов - чем больше вариантов комбинаций и скидок, тем больше пунктов; время ожидания поезда - чем меньше людей на перроне или в залах ожидания, тем выше бонус; задержка поездов - нарушение расписания ухудшает качество обслуживания пассажиров и способствует скоплению людей, поэтому опоздавшим считается поезд, прибывший на 5 минут позже; информационные экраны и устные объявления на вокзале; наличие лифтов и эскалаторов; доступность и подходящие условия для передвижения, а также наличие специализированных туалетов для людей с ограниченными возможностями здоровья; количество магазинов и киосков; наличие пунктов питания - как с возможностью посидеть в них, так и купить еду навынос; наличие комнат отдыха и бизнес-залов; есть ли у данного вокзала свое приложение для смартфона и насколько оно практично; предоставление бесплатного Wi-Fi; удобность пересадочных узлов и количество видов транспорта, позволяющих быстро добраться до центра города; возможность пересадки на поезда или другой транспорт международного следования; представлены ли на этом вокзале конкурирующие железнодорожные компании; возможность пользования услугами и приложениями посторонних поставщиков услуг, таких как Uber, Bolt и Lyft.

Центральный железнодорожный вокзал Берлина
Центральный железнодорожный вокзал БерлинаФото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Лучшие ж/д вокзалы - тоже в Германии

В этом году, так же, ка и в прошлом, лучшим назван главный вокзал в швейцарском Цюрихе - он набрал 102 пункта из возможных 123 пунктов. На второе место вырвался новичок в этом рейтинге - Центральный вокзал Вены

(94 пункта). На третьем месте находится, как и в прошлом году, центральный вокзал Берлина (Berlin Hauptbahnhof) - 90 пунктов. С Берлином это место делит швейцарский вокзал в Берне (тоже 90 пунктов). Далее следует Utrecht Central из Нидерландов (89,5 пунктов) и немецкий  - центральный вокзал Франкфурта-на-Майне (Frankfurt Hauptbahnhof). Резко сдал свои позиции центральный вокзал Мюнхена (München Hauptbahnhof) - со второго места в прошлом году он опустился аж на 22 место в этом, набрав всего 75 пунктов.

Рейтинг может пополнить главная железнодорожная станция Киева

На веб-странице исследования также содержится сообщение о том, что исследователи пытались, но не смогли найти достаточно информации, чтобы включить в рейтинг европейских железнодорожных вокзалов и украинский столичный вокзал "Киев-Пассажирский". Тем не менее на сайте отмечено, что несмотря на активные военные действия на территории страны и постоянную угрозу российских атак, украинские железные дороги продолжают обеспечивать перевозку людей, грузов и гуманитарной помощи. По данным "Укрзалiзниця", опубликованных на веб-странице The Insider, в 2022 году по всей стране было обеспечено перемещение более 17 миллионов человек, а с марта по декабрь прошлого года было перевезено более 100 миллионов тонн грузов, в том числе, зерна, которое было крупнейшим экспортным грузом страны. Так же отмечено, что даже в условиях военного времени как минимум 85 процентов поездов ходят вовремя. Организаторы исследований надеются, что "Киев-Пассажирский" и другие украинские железнодорожные вокзалы вскоре начнут принимать участие в этом европейском рейтинге.

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