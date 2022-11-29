Какие немецкие вокзалы - лучшие в Европе

В одной только Германии насчитывается около 5,7 тысяч железнодорожных вокзалов, станций и остановочных пунктов. Вокзальных зданий и комплексов - около 2,3 тысяч, из них только 700 принадлежат концерну Deutsche Bahn. Остальные имеют других владельцев. Такие данные приводит немецкое транспортное объединение Allianz pro Schiene.

Больше всего пассажиров в Германии ежедневно обслуживает Главный вокзал Гамбурга - около 540 тысяч по данным за 2019 год, далее следуют центральные вокзалы во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене - около 490 тысяч и 410 тысяч пассажиров в сутки. На четвертом месте находится Главный вокзал Берлина - почти 330 тысяч человек.

Как раз такие большие вокзалы в Германии и других странах Европы, в общей сложности - 50 крупнейших, уже в третий раз стали темой исследования "European Railway Station Index", проведенного американской потребительской организацией Consumer Choice Center. Половину мест в первой европейской десятке по итогам 2022 года заняли вокзалы в немецких городах.

Главный вокзал Берлина Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Требования к железнодорожным вокзалам

По каким критериям проходила оценка? В целом важную роль играли сервисная инфраструктура, то есть количество и разнообразие ресторанов, кафе, баров, киосков и других торговых предприятий; интегрированность в городскую систему общественного транспорта, то есть возможность добраться до вокзала или пересесть здесь на метро, автобусы и так далее; наличие беспроводного доступа в интернет.

Также учитывались общее число лифтов, соответствие критериям безбарьерного доступа для пассажиров с ограниченными возможностями мобильности, оснащение вокзалов указателями и информационными табло.

Вклад в финальный показатель также внесли количество пассажиров; расписание движение поездов по стране и за границу, то есть интенсивность и география маршрутов; наличие залов ожидания для первого класса и возможностей арендовать велосипед.

Главный вокзал Мюнхена Фото: Lennart Preiss/dpa/picture alliance

Лучшие больше вокзалы Европы в 2022 году

На первом месте в 2022 году оказался Главный вокзал в швейцарском Цюрихе, набравший 93 из 100 возможных пунктов. Второе место поделили между собой пять европейских вокзалов, получившие по 91 пункту: в Германии - центральные вокзалы Франкфурта-на-Майне (Frankfurt am Main Hauptbahnhof), Мюнхена (München Hauptbahnhof) и Берлина (Berlin Hauptbahnhof), в Италии - Милана, в Нидерландах - Амстердама.

Далее в десятке лучших на третьем месте - Лионский вокзал в столице Франции Париже (81 пункт). На четвертом - вокзал Термини в столице Италии Риме и Главный вокзал в немецком Ганновере (Hannover Hauptbahnhof), набравшие по 78 пунктов. На пятом месте - Главный вокзал Дюссельдорфа (Düsseldorf Hauptbahnhof) в Германии (76 пунктов).

Железнодорожный вокзал на площади Александерплац в Берлине Фото: Stefan Ziese/imageBROKER/picture alliance

Последняя десятка

Замыкающие "European Railway Station Index" вокзалы набрали от 23 до 43 пунктов. Среди них - два вокзала в немецкой столице: вокзалы Зоологический Сад (Berlin Zoologischer Garten, 42 место - 43 пункта) и Берлин-Александерплац (Berlin Alexanderplatz, 46 место - 36 пунктов). Последнее место в рейтинге поделили железнодорожный вокзал Санта-Мария-Новелла в итальянской Флоренции и подземная станция Осман - Сен-Лазар в Париже - по 23 пункта.

Рассматривая итоги рейтинга, следует помнить о критериях. Занявший 46 место немецкий вокзал Берлин-Александерплац вряд ли стоит называть самым худшим вокзалом в Германии. В частности, по сравнению со многими другими большими вокзалами здесь из-за ограниченности пространства относительно мало торговых предприятий, но рядом находится множество ресторанов, кафе, больших и маленьких магазинов. Основную роль в здешнем расписании играют региональные маршруты, то есть набрать большого количества пунктов в этой категории этот вокзал не смог. Хотя все перроны здесь оснащены лифтами, на этом вокзале нет специального туалета для людей с ограниченными возможностями, поэтому в этой категории он получил всего лишь три пункта.