  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
BdT Deutschland Bremen | Liebfrauenkirche
Фото: Peter Schickert/picture alliance

Бремен

Публикации по теме

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Центральный железнодорожный вокзал Франкфурта-на-Майне

Среди европейских ж/д вокзалов худшие - в Германии

Среди европейских ж/д вокзалов худшие - в Германии

В пятерке самых плохих железнодорожных вокзалов Европы в этом году оказались только немецкие. Что с ними не так?
Общество16 августа 2023 г.
Бремен

10 причин любить Бремен

10 причин любить Бремен

Бременские музыканты, рыцарь Роланд и другие главные достопримечательности Бремена и Бремерхафена. | 11 фотографий
Туризм18 сентября 2022 г.
Альсфельд

Немецкая дорога сказок

Немецкая дорога сказок

Самый сказочный туристический маршрут Германии посвящен братьям Гримм. | 14 фотографий
Туризм7 августа 2022 г.
Гигантская секвойя в Бремене

Мамонтово дерево стало памятником природы

Мамонтово дерево стало памятником природы

В немецком списке Дендрологических памятников природы появилось двенадцатое дерево.
Туризм19 февраля 2022 г.
Карикатура Сергея Елкина - человек несет крест с надписью "иностранный агент"

СМИ-"иноагенты", или Тяжкое бремя свободы слова в России

СМИ-"иноагенты", или Тяжкое бремя свободы слова в России

"Дождь" и "Важные истории" стали очередными СМИ в списке "иноагентов". Сергей Елкин о судьбе журналистики в России.
Свобода прессы24 августа 2021 г.
Самый маленький жилой домик в Германии

Зачем популярному ютуберу такой маленький дом?

Зачем популярному ютуберу такой маленький дом?

Самый старый крошечный жилой домик Германии находится в Бремене и сейчас сменил владельца.
Туризм15 января 2021 г.
Показать больше
Пропустить раздел DW рекомендует

DW рекомендует

09.2015 Best of Bundesländer Teaser Special

Достопримечательности немецких земель

Главные туристические достопримечательности федеральных земель Германии.
Туризм15 марта 2017 г.