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Фото: Peter Schickert/picture alliance
Бремен
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Контекст
Среди европейских ж/д вокзалов худшие - в Германии
Среди европейских ж/д вокзалов худшие - в Германии
В пятерке самых плохих железнодорожных вокзалов Европы в этом году оказались только немецкие. Что с ними не так?
Общество
16.08.2023
16 августа 2023 г.
10 причин любить Бремен
10 причин любить Бремен
Бременские музыканты, рыцарь Роланд и другие главные достопримечательности Бремена и Бремерхафена. | 11 фотографий
Туризм
18.09.2022
18 сентября 2022 г.
Немецкая дорога сказок
Немецкая дорога сказок
Самый сказочный туристический маршрут Германии посвящен братьям Гримм. | 14 фотографий
Туризм
07.08.2022
7 августа 2022 г.
Мамонтово дерево стало памятником природы
Мамонтово дерево стало памятником природы
В немецком списке Дендрологических памятников природы появилось двенадцатое дерево.
Туризм
19.02.2022
19 февраля 2022 г.
СМИ-"иноагенты", или Тяжкое бремя свободы слова в России
СМИ-"иноагенты", или Тяжкое бремя свободы слова в России
"Дождь" и "Важные истории" стали очередными СМИ в списке "иноагентов". Сергей Елкин о судьбе журналистики в России.
Свобода прессы
24.08.2021
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Зачем популярному ютуберу такой маленький дом?
Зачем популярному ютуберу такой маленький дом?
Самый старый крошечный жилой домик Германии находится в Бремене и сейчас сменил владельца.
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