Статья в американском журнале жестко разозлила немцев

Российская и американская журналистка и писательница Маша Гессен должна была в эту пятницу, 15 декабря, в Бремене получить Премию Ханны Арендт (Hannah-Arendt-Preis) - престижную немецкую награду, вручаемую выдающимся современникам за неординарное политическое мышление. Соучредитель премии, Фонд имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung), оглашая соответствующее решение в августе текущего года, отметил, что деятельность Гессен "открывает новые перспективы, которые помогают понять мир в условиях стремительных изменений".

Однако недавняя публикация эссе Маши Гессен под названием "In the Shadow of the Holocaust" ("В тени Холокоста") в журнале The New Yorker поставила вручение премии под сомнение. Читателям особенно бросился в глаза один пассаж в статье, вышедшей 9 декабря. Цитата: "В течение последних 17 лет Газа представляет собой густонаселенную, обедневшую, обнесенную стеной территорию, покидать пределы которой даже на короткое время может лишь небольшая часть населения, другими словами - гетто. Не как еврейское гетто в Венеции или гетто в центре города в Америке, а как еврейское гетто в восточноевропейской стране, оккупированной нацистской Германией".

В стране дискуссии вокруг данного сравнения привели к тому, что и власти Бремена, и Фонд имени Бёлля решили от вручения премии дистанцироваться. Награда, однако, Маше Гессен будет вручена, хотя и не в ратуше Бремена и в более узком кругу.

Что говорят критики Маши Гессен?

Региональное представительство Германо-израильского общества (Deutsch-israelische Gesellschaft) в Бремене обратилось к учредителям премии имени Ханны Арендт с открытым письмом и призывом пересмотреть свое решение относительно вручения награды Маше Гессен: "Нам непонятно, как такой опытный ученый, как Маша Гессен, внесшая такой большой вклад в критический анализ российского империализма, может всерьез приравнивать Газу к истребляемым нацистами гетто. В нашем открытом письме мы решительно возражаем против такого сравнения".

Мэр Бремена и сенатор по финансам Бьорн Феккер (Björn Fecker) - а власти Бремена являются соучредителями премии - выступает за полную отмену вручения премии в этом году. Сравнение Газы с гетто Феккер назвал "чудовищным" и "переходящим красную черту". Оно, по мнению мэра Бремена, "демонстрирует пугающий уровень исторического забвения".

Позиция Фонда имени Бёлля, другого соучредителя премии, такова: "Мы ценим Гессен за ее критический дух и как личность, стремящуюся к свободе и сопротивляющуюся авторитарным тенденциям... Сенат Вольного ганзейского города Бремена отменил запланированную церемонию награждения в пятницу... В результате бременское отделение Фонда им. Генриха Бёлля и федеральный Фонд решили отказаться от участия в мероприятии. Для нас неучастие в церемонии награждения не означает, что мы хотим лишить Машу Гессен этой премии... или поставить под сомнение оценку ее работы".

Что ответила критикам Маша Гессен

Маша Гессен прилетела в Германию на вручение премии, которое состоится в субботу, 16 декабря. "Видите ли, под отличительной особенностью Холокоста, и это - основной аргумент в моем эссе, обычно понимают то, что его нельзя сравнивать с другими вещами. Я же напротив считаю, что особенность Холокоста именно в том, что его всегда следует сравнивать. И буквально в этом - суть фразы "Больше никогда", - отметила Маша Гессен в интервью немецкой газете Frankfurter Rundschau. - Мы, люди, живущие в 2023 году, не умнее и не нравственнее, тех, кто жил 80, 90 лет назад. Единственная разница между ними и нами состоит в том, что для нас Холокост - уже в прошлом. Сравнивать события, произошедшие во время или до Холокоста, с событиями, происходящими сегодня, - это наш шанс предотвратить повторение Холокоста. Это моя принципиальная позиция. Это не было задумано как провокация. Я думаю, что сравнивать - наше моральное обязательство".

Общественное объединение "Премия имени Ханны Арендт" пока не отказалось от вручения награды Маше Гессен, несмотря на критику. По их словам, они являются "независимым учреждением, которое поддерживают Фонд Генриха Бёлля и Сенат ганзейского города". По словам представителей объединения, невручение премии Маше Гессен означало бы, что общество отвернулось от мыслителя, который стремится поделиться знаниями и новым взглядом на проблему. Общество "Премия Ханны Арендт" выступает "за открытую культуру дебатов", за то, что противоречиям есть место в общественной дискуссии, и их нужно уметь воспринимать адекватно, а также за "неприятные идеи" и "новые способы понимания".

Смотрите также: