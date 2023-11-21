Бербок: С терроризмом нельзя бороться лишь военным путем

В интервью DW Анналена Бербок заявила, что эскалации насилия на Ближнем Востоке должен быть положен конец. При этом она резко отвергла обвинения в том, что Берлин из-за своей вины за Холокост дал карт-бланш Израилю.

Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) считает, что терроризм невозможно победить исключительно военным путем. Об этом политик заявила, отвечая на вопросы ведущего Джафара Абдул Карима в телепрограмме DW Jaafar Talk. Эта программа на арабском языке охватывает миллионную аудиторию в ближневосточном регионе.

"Никто в Берлине не может представить себе, каково там"

После террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября Бербок неоднократно посещала регион, побывав в Израиле, на палестинских территориях и в соседних арабских государствах, таких как Иордания и Египет.

Анналена Бербок встретилась в Израиле с родственниками жертв террористической атаки ХАМАС Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

В интервью DW глава МИД ФРГ рассказала о том, какие чувства она испытала. "Никто из сидящих здесь, в спокойном и безопасном Берлине, не может себе представить, что это значит для людей в регионе. Я встретилась с мужчиной из одной семьи - у них немецкие паспорта, который рассказал, как были похищены его жена и две маленькие девочки. Это тяжело слушать, особенно когда представляешь, что это твои собственные дети. Такое же чувство я испытала, когда была в Рамалле и разговаривал с человеком, чья жена и единственный сын были убиты в Газе", - рассказала Бербок.

По ее словам, эскалации насилия должен быть положен конец. "Любая человеческая жизнь ценна одинаково, независимо от гражданства, религии, происхождения", - подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Германии.

"ХАМАС хочет уничтожить Израиль"

Отвечая на вопрос о том, почему несмотря на страдания людей как в Израиле, так и в Газе, которые она видела своими глазами, Бербок регулярно выступает против прекращения огня, глава МИД ФРГ напомнила, что ХАМАС "каждый день дает понять", что хочет стереть Израиль с лица земли. "В такой ситуации Израиль должен защищать свое население", - считает Бербок, в то время как прекращение огня означало бы, что страна не могла дать ответ на "продолжающийся ракетный террор".

ХАМАС регулярно обстреливает израильские города Фото: MAHMUD HAMS/AFP

При этом, по словам политика, находясь в Израиле, она ясно дала понять израильскому правительству, что "людям в Газе нужна защита". "Борьба ведется против террористической организации ХАМАС, которая хочет уничтожить Израиль, а не против гражданского населения Газы - невинных палестинцев, женщин и детей", - подчеркнула Бербок.

Простого решения конфликта не существует

Глава МИД ФРГ не стала опровергать утверждение интервьюера о том, что, по мнению военных экспертов, продолжение наземного наступления в Газе "создаст питательную среду для дальнейшей радикализации", а "идеологию ХАМАС трудно уничтожить военным путем". По ее словам, речь, в первую очередь, идет о безопасности, о свободе для людей в регионе. Важно понять, каким должно быть политическое решение, которое позволит палестинцам в Газе, а также на Западном берегу реки Иордан "жить вместе, в собственном палестинском государстве, в условиях безопасности и свободы и без терроризма". Простым, полагает Бербок, такое решение быть не может, но к нему можно будет приблизиться, если одновременно и "палестинцы смогут жить в мире и безопасности, и израильтяне смогут жить в мире и безопасности, не подвергаясь террору".

При этом она уточнила, что "терроризм направлен не только против Израиля", напомнив, как ХАМАС (признанный в большинстве стран Запада террористической организацией. - Ред.) расправлялся с палестинцами, сторонниками "Движения за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ) после вооруженного захвата власти в секторе Газа в 2007 году.

"Существование Израиля является государственной доктриной Германии"

Бербок резко отвергла обвинения, звучащие не только в арабском мире, но и из уст проживающих в ФРГ мусульман, в том, что Берлин из-за своей вины и ответственности за Холокост дал карт-бланш Израилю, который критики обвиняют в нарушении международного права. По ее словам, выступать за "существование государства Израиль было и остается одной из основополагающих государственных доктрин ФРГ". "Моя страна, нацистское правительство Германии, несет ответственность за гибель более 6 млн евреев, за гибель сотен тысяч европейцев в Европе", - напомнила интервьюеру глава дипломатического ведомства. "И то, что сейчас люди критикуют наше понимание уроков Второй мировой войны, на которых строится международное право, чтобы геноцид никогда больше не повторился, я нахожу крайне тревожным", - подчеркнула Бербок.

Пропалестинская демонстрация в Берлине Фото: Annegret Hilse/REUTERS

По ее словам, поддержка Израиля "нисколько не противоречит защите международного гуманитарного права и универсальности прав человека". Ведь каждая жизнь, сказала вновь Бербок, "имеет равную ценность" - и глава МИД пытается сделать все возможное, чтобы прекратить "страдания израильтян и палестинцев".

Как бороться с антисемитизмом, не разжигая исламофобию

По словам Джафар Абдул Карима, в Германии после 7 октября зарегистрировано около 3300 преступлений, связанных с войной на Ближнем Востоке. Большинство из них имеет антисемитский подтекст. В то же время многие жители ФРГ, выходцы из арабских и мусульманских стран, чувствуют, что находятся сейчас под всеобщим подозрением. "Как бороться с антисемитизмом, не разжигая исламофобию и расизм?" - спросил телеведущий.

Анналена Бербок напомнила, что "террористическую идеологию нельзя просто уничтожить военным путем, а нужно изменить сознание людей по отношению к терроризму". То же самое, по ее словам, относится и к другим бесчеловечным идеологиям, таким как антисемитизм, расизм, исламофобия. Необходимо, подчеркнула глава МИД ФРГ, выполнять первую статью Основного закона Германии, которая гласит: "Достоинство человека неприкосновенно". "Мы делаем все возможное для того, чтобы достоинство каждого человека в нашей стране было сохранено", - заявила Анналена Бербок в интервью DW.

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