Бербок: С терроризмом нельзя бороться лишь военным путем
Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) считает, что терроризм невозможно победить исключительно военным путем. Об этом политик заявила, отвечая на вопросы ведущего Джафара Абдул Карима в телепрограмме DW Jaafar Talk. Эта программа на арабском языке охватывает миллионную аудиторию в ближневосточном регионе.
"Никто в Берлине не может представить себе, каково там"
После террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября Бербок неоднократно посещала регион, побывав в Израиле, на палестинских территориях и в соседних арабских государствах, таких как Иордания и Египет.
В интервью DW глава МИД ФРГ рассказала о том, какие чувства она испытала. "Никто из сидящих здесь, в спокойном и безопасном Берлине, не может себе представить, что это значит для людей в регионе. Я встретилась с мужчиной из одной семьи - у них немецкие паспорта, который рассказал, как были похищены его жена и две маленькие девочки. Это тяжело слушать, особенно когда представляешь, что это твои собственные дети. Такое же чувство я испытала, когда была в Рамалле и разговаривал с человеком, чья жена и единственный сын были убиты в Газе", - рассказала Бербок.
По ее словам, эскалации насилия должен быть положен конец. "Любая человеческая жизнь ценна одинаково, независимо от гражданства, религии, происхождения", - подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Германии.
"ХАМАС хочет уничтожить Израиль"
Отвечая на вопрос о том, почему несмотря на страдания людей как в Израиле, так и в Газе, которые она видела своими глазами, Бербок регулярно выступает против прекращения огня, глава МИД ФРГ напомнила, что ХАМАС "каждый день дает понять", что хочет стереть Израиль с лица земли. "В такой ситуации Израиль должен защищать свое население", - считает Бербок, в то время как прекращение огня означало бы, что страна не могла дать ответ на "продолжающийся ракетный террор".
При этом, по словам политика, находясь в Израиле, она ясно дала понять израильскому правительству, что "людям в Газе нужна защита". "Борьба ведется против террористической организации ХАМАС, которая хочет уничтожить Израиль, а не против гражданского населения Газы - невинных палестинцев, женщин и детей", - подчеркнула Бербок.
Простого решения конфликта не существует
Глава МИД ФРГ не стала опровергать утверждение интервьюера о том, что, по мнению военных экспертов, продолжение наземного наступления в Газе "создаст питательную среду для дальнейшей радикализации", а "идеологию ХАМАС трудно уничтожить военным путем". По ее словам, речь, в первую очередь, идет о безопасности, о свободе для людей в регионе. Важно понять, каким должно быть политическое решение, которое позволит палестинцам в Газе, а также на Западном берегу реки Иордан "жить вместе, в собственном палестинском государстве, в условиях безопасности и свободы и без терроризма". Простым, полагает Бербок, такое решение быть не может, но к нему можно будет приблизиться, если одновременно и "палестинцы смогут жить в мире и безопасности, и израильтяне смогут жить в мире и безопасности, не подвергаясь террору".
При этом она уточнила, что "терроризм направлен не только против Израиля", напомнив, как ХАМАС (признанный в большинстве стран Запада террористической организацией. - Ред.) расправлялся с палестинцами, сторонниками "Движения за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ) после вооруженного захвата власти в секторе Газа в 2007 году.
"Существование Израиля является государственной доктриной Германии"
Бербок резко отвергла обвинения, звучащие не только в арабском мире, но и из уст проживающих в ФРГ мусульман, в том, что Берлин из-за своей вины и ответственности за Холокост дал карт-бланш Израилю, который критики обвиняют в нарушении международного права. По ее словам, выступать за "существование государства Израиль было и остается одной из основополагающих государственных доктрин ФРГ". "Моя страна, нацистское правительство Германии, несет ответственность за гибель более 6 млн евреев, за гибель сотен тысяч европейцев в Европе", - напомнила интервьюеру глава дипломатического ведомства. "И то, что сейчас люди критикуют наше понимание уроков Второй мировой войны, на которых строится международное право, чтобы геноцид никогда больше не повторился, я нахожу крайне тревожным", - подчеркнула Бербок.
По ее словам, поддержка Израиля "нисколько не противоречит защите международного гуманитарного права и универсальности прав человека". Ведь каждая жизнь, сказала вновь Бербок, "имеет равную ценность" - и глава МИД пытается сделать все возможное, чтобы прекратить "страдания израильтян и палестинцев".
Как бороться с антисемитизмом, не разжигая исламофобию
По словам Джафар Абдул Карима, в Германии после 7 октября зарегистрировано около 3300 преступлений, связанных с войной на Ближнем Востоке. Большинство из них имеет антисемитский подтекст. В то же время многие жители ФРГ, выходцы из арабских и мусульманских стран, чувствуют, что находятся сейчас под всеобщим подозрением. "Как бороться с антисемитизмом, не разжигая исламофобию и расизм?" - спросил телеведущий.
Анналена Бербок напомнила, что "террористическую идеологию нельзя просто уничтожить военным путем, а нужно изменить сознание людей по отношению к терроризму". То же самое, по ее словам, относится и к другим бесчеловечным идеологиям, таким как антисемитизм, расизм, исламофобия. Необходимо, подчеркнула глава МИД ФРГ, выполнять первую статью Основного закона Германии, которая гласит: "Достоинство человека неприкосновенно". "Мы делаем все возможное для того, чтобы достоинство каждого человека в нашей стране было сохранено", - заявила Анналена Бербок в интервью DW.
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