Пропалестинские митинги приведут к новой "арабской весне"?

Пропалестинские демонстрации на Ближнем Востоке напоминают протесты "арабской весны". Авторитарные правители в регионе опасаются, что конфликт в Газе может ослабить их власть.

В конце октября египтянам позволили делать то, что годами было запрещено: протестовать. В стране с авторитарным правлением не соблюдается право на митинги и собрания. Но две недели назад власти Египта во главе с президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси разрешили проведение пропалестинских акций при соблюдении жестких правил и только в разрешенных местах.

"Хлеб, свобода, социальная справедливость!"

Некоторые такие митинги в Египте были организованы при поддержке государства, говорят наблюдатели. Демонстрантов привезли на автобусах, кроме того, были слышны лозунги в поддержку ас-Сиси. Но были и другие демонстрации. Местные жители собирались также на площади Тахрир в Каире, в символическом центре протестов в Египте, приведших в 2011 году к свержению президента Мубарака и ставших тогда частью демократического движения, которое получило название "арабская весна".

На акциях в поддержку палестинцев египтяне скандировали и лозунги, критикующие власти Египта, 20 октября 2023 года, Каир Фото: MOHAMED ABD EL GHANY/REUTERS

В ходе нынешних демонстраций на площади Тахрир звучали лозунги, которые из пропалестинских превратились в обращения к египетскому правительству. "Хлеб, свобода, социальная справедливость!" - раздавалось из толпы демонстрантов, точно так же, как это было и в 2011 году.

Последний месяц конфликта между Израилем и боевиками группировки ХАМАС, признанной ЕС, США, Германией и большинством стран Запада террористической организацией, повлиял и на отношения между египетскими властями и населением этой страны. По словам Натана Брауна, профессора политологии и международных отношений Университета Джорджа Вашингтона и научного сотрудника Гамбургского института перспективных исследований, "разногласия, вызванные экономическими трудностями в стране, а также авторитарным стилем правления властей, несколько ослабли". Вместо этого внимание, по его оценке, сфокусировалось на защите госграниц Египта.

Позиция Египта по беженцам из Газы

После нападения ХАМАС на Израиль, в результате чего, по данным израильcкой стороны, погибли 1200 человек и около 140 человек были взяты в заложники, Израиль ведет войну против боевиков ХАМАС в секторе Газа. По данным министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАС, в ходе военных действий уже убиты свыше 11 000 палестинцев.

Война Израиля против боевиков ХАМАС в секторе Газа ставит соседний Египет в сложное положение. Международная гуманитарная помощь для Газы поступает исключительно через Египет, но принимать беженцев из сектора Газа Каир не спешит. Через КПП Рафах могут периодически покидать заблокированный сектор Газа лишь иностранцы и палестинцы, у которых есть второй паспорт. "Египет четко и твердо подтверждает, что никогда не согласится с перемещением любого палестинца на египетскую территорию", - заявил президент ас-Сиси.

Палестинцы пытаются пройти через КПП Рафах, 1 ноября 2023 года Фото: Abed Rahim Khatib/AA/picture alliance

"Египет хорошо помнит, что случилось в 1948 году, когда после "Накбы" (в переводе с арабского - катастрофа) палестинцам, изгнанным из своих домов и деревень, не разрешили вернуться обратно после окончания (арабо-израильской. - Ред.) войны, - поясняет в интервью DW Мишель Пэйс, младший научный сотрудник лондонского аналитического центра Chatham House и профессор датского университета Роскильде. - В Каире полагают, что та ситуация может повториться".

По словам Пэйс, еще одним аргументом Египта против пропуска палестинцев в страну является то, что практически невозможно отделить боевиков от гражданских беженцев. "Если палестинские джихадистские группировки установят логистические, идеологические и оперативные связи с единомышленниками, базирующимися на Синае, Египет опасается, что эти боевики могут попытаться совершить нападения на израильские объекты с египетской территории, что вызовет ответные действия со стороны Израиля и ухудшит его отношения с Египтом", - уточнила она.

Растущее недовольство на Ближнем Востоке

"Ситуация показывает, как слабы арабские режимы, включая египетский, насколько они не способны влиять на происходящее, поддержать палестинцев или добиться перемирия. И это вызывает всеобщее недовольство", - констатирует Хоссам аль-Хамалави, египетский активист и исследователь политических процессов, ныне живущий в Германии.

Оно, по его мнению, видно в соцсетях: "Люди делятся новостями, касающимися палестинцев, но также мемами, шутками, которые высмеивают ас-Сиси и других арабских правителей". Однако, по словам аль-Хамалави, это не означает, что пропалестинские протесты превратятся в новую "арабскую весну". Во всяком случае не сейчас.

Президент Египта ас-Сиси Фото: Egyptian President Office/ZUMAPRESS.com/picture alliance

"Мы не находимся в такой же ситуации, как в 2011 году, существует огромная разница между критиками властей тогда и сегодня", - объясняет аль-Хамалави. Нынешнее правительство ас-Сиси практически подавило все голоса оппозиции. Тем не менее существуют небольшие локальные сигналы, указывающие на растущую критику в его адрес, говорит аль-Хамалави.

По его выражению, "чем дольше идет война в Газе, тем серьезнее становятся опасения о том, что может что-то произойти". Этого хотят избежать, прежде всего, те страны на Ближнем Востоке, которые нормализовали отношения с Израилем или планируют это сделать. Их власти балансируют между гневными публичными заявлениями и прагматичной реальной политикой.

Симпатия к палестинцам и критика режима

Египетское правительство не единственное в регионе, опасающееся того, что поддержка палестинцев, к которым многие люди в регионе испытывают глубокую симпатию, может навредить самим властям.

"Если ситуация в стране плохая, то протесты могут перерасти во внутриполитические и превратиться в критику правящего режима", - считает Юст Хильтерман (Joost Hiltermann), руководитель программы Ближнего Востока и Северной Африки в Международной кризисной группе (ICG). Например, правительство Бахрейна, с 2011 года запретившее проведение массовых акций в стране, в прошлом месяце разрешило пропалестинские демонстрации. И они были гораздо крупнее, чем все протесты в Бахрейне со времен "арабской весны".

В Тунисе также проходят крупные пропалестинские демонстрации, и проводящий все более авторитарный курс президент Каис Саид в этом вопросе идет на риск. Он использует симпатию местных жителей к палестинцам в своих целях. "Мотивация Саида занять жесткую позицию и подогревать гнев народа может состоять в том, чтобы отвлечь внимание от плохой экономической ситуации в стране", - пишут эксперты ICG.

Саид поддержал законопроект, согласно которому нормализация отношений Туниса с Израилем считается преступлением. Ранее он заявлял, что такой закон может негативно отразиться на будущих экономических и дипломатических перспективах Туниса. "Арабские лидеры сегодня хотели бы выступить на стороне палестинцев, но лишь немногие из них могут сделать что-то не только на словах", - резюмирует в своем комментарии Марван Бишара, политический аналитик канала Al Jazeera.

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