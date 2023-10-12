Шольц: Место Германии может быть только на стороне Израиля

Канцлер ФРГ заверил Израиль в безоговорочной поддержке на фоне атаки боевиков ХАМАС. Он предостерег другие страны региона от враждебных действий в отношении Израиля, сказав, что это стало бы непростительной ошибкой.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на фоне масштабного вторжения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС в Израиль заверил Израиль в полной поддержке со стороны Германии. "В этот момент для Германии есть только одно место - место на стороне Израиля", - указал он, выступая с правительственным заявлением в бундестаге в четверг, 12 октября.

"Мы проклинаем насилие террористов самым решительным образом. Израиль имеет законное право защищать своих граждан от этого варварского нападения. Безопасность Израиля - одна из основополагающих государственных идей Германии. Наша собственная история, наша выросшая из Холокоста ответственность делают борьбу за существование и безопасность государства Израиль вековечной задачей", - подчеркнул Шольц.

Угроза разрастания конфликта на Ближнем Востоке

Канцлер ФРГ выразил глубокую обеспокоенность угрозой дальнейшего разрастания конфликта на Ближнем Востоке и предостерег всех других актеров в регионе от враждебных действий в отношении Израиля. "Вместе мы призываем всех в регионе отказаться от дальнейших враждебных актов против Израиля. Наше послание ясно - нападение на Израиль стало бы непростительной ошибкой", - сказал он.

Особое внимание канцлер обратил на южные районы Ливана, где активно радикальное движение "Хезболлах". Так же, как и ХАМАС, "Хезболлах" поддерживает тесные связи с Ираном и не признает права Израиля на существование.

"Хезболлах" не должна вмешиваться в боевые действия. Это вызвало бы не только оправданную и жесткую реакцию со стороны Израиля. Ливан, который и так уже дестабилизирован губительными действиями "Хезболлах", окажется на грани гибели. Но в первую очередь возникнет угроза опустошительного регионального конфликта, простирающегося до Северной Африки и Йемена. Поэтому вместе с нашими партнерами мы используем все наши каналы, чтобы предотвратить подобный апокалиптический сценарий", - сообщил Шольц.

Возможная причастность Ирана

Олаф Шольц отметил, что пока нет неопровержимых доказательств того, что Иран "поддержал это трусливое нападение ХАМАС конкретными и оперативными способами". Но, по словам канцлера, ясно одно - без иранской поддержки на протяжении последних лет ХАМАС не был бы способен на столь беспрецедентную атаку по израильской территории.

Канцлер назвал отвратительным ликование руководства иранского режима и представителей правительств целого ряда других стран региона по поводу кровопролития, устроенного боевиками ХАМАС.

Запрет деятельности ХАМАС в Германии

В своем правительственном заявлении Олаф Шольц также объявил о запрете деятельности ХАМАС на территории Германии. Под запрет попадает также палестинская сеть "Самидун".

Евросоюз и США уже объявили ХАМАС террористической группировкой. Объединение "Самидун", именующее себя "сетью солидарности с заключенными", еще 7 октября праздновало на улицах Берлина кровопролитное нападение ХАМАС на Израиль. "Это отвратительно. Это бесчеловечно. Это противоречит всем ценностям, которым мы привержены как страна. Мы не будем смотреть сложа руки на ненависть и травлю. Мы не потерпим антисемитизма", - заверил Шольц.

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