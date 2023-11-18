В бундестаге ФРГ призвали к активной борьбе с антисемитизмом

Председатель бундестага Германии Бербель Бас (Bärbel Bas) призвала к более наглядным протестам против антисемитизма. "Я признаю разочарование еврейских общин Германии тем, что в митингах солидарности с Израилем участвует меньше людей, чем в пропалестинских демонстрациях", - заявила Бас в интервью газете Rheinische Post, опубликованном в субботу, 18 ноября. Она выразила пожелание, чтобы "продолжающийся террор ХАМАС, направленный не только против Израиля, но и против гражданского населения сектора Газа, осуждался в Германии гораздо чаще и громче".

"Как немцы, мы несем особую ответственность за защиту евреев", - подчеркнула Бас. Однако в то же время не всякий призыв обратить внимание на защиту гражданского населения в секторе Газа автоматически является антисемитизмом, отметила глава бундестага.

Всплеск антисемитизма в Германии

Как сообщила на прошлой неделе газета Welt am Sonntag, Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) с 7 октября зарегистрировало в Германии более 2700 уголовных преступлений, спровоцированных атакой террористического движения ХАМАС на Израиль. В большинстве случаев речь идет о причинении имущественного ущерба, разжигании ненависти и о сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, но заметен и рост числа преступлений, совершенных с применением насилия. Кроме того, в разы участились случаи разжигания ненависти по отношению к евреям в интернете, отмечается в отчете BKA.

В частности, в Берлине 17 и 18 октября произошли столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, некоторые демонстранты пытались прорваться к расположенному рядом мемориалу жертвам Холокоста. Кроме того, в ходе беспорядков неизвестные лица бросили две бутылки с зажигательной смесью в сторону здания еврейской общины, где находятся синагога и детский сад.

Уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) в комментарии Welt am Sonntag призвал вести по всей Германии учет исков, решений судов и прекращений судебных разбирательств, связанных с преступлениями на почве антисемитизма.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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