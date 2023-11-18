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В бундестаге ФРГ призвали к активной борьбе с антисемитизмом

Роман Сулима
18 ноября 2023 г.

Немцы несут особую ответственность за защиту евреев, однако не всякий призыв обратить внимание на защиту гражданского населения Газы является антисемитизмом, подчеркнула глава бундестага Бас.

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Председатель бундестага Германии Бербель Бас
Бербель Бас (фото из архива)Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Председатель бундестага Германии Бербель Бас (Bärbel Bas) призвала к более наглядным протестам против антисемитизма. "Я признаю разочарование еврейских общин Германии тем, что в митингах солидарности с Израилем участвует меньше людей, чем в пропалестинских демонстрациях", - заявила Бас в интервью газете Rheinische Post, опубликованном в субботу, 18 ноября. Она выразила пожелание, чтобы "продолжающийся террор ХАМАС, направленный не только против Израиля, но и против гражданского населения сектора Газа, осуждался в Германии гораздо чаще и громче".

"Как немцы, мы несем особую ответственность за защиту евреев", - подчеркнула Бас. Однако в то же время не всякий призыв обратить внимание на защиту гражданского населения в секторе Газа автоматически является антисемитизмом, отметила глава бундестага.

Всплеск антисемитизма в Германии

Как сообщила на прошлой неделе газета Welt am Sonntag, Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) с 7 октября зарегистрировало в Германии более 2700 уголовных преступлений, спровоцированных атакой террористического движения ХАМАС на Израиль. В большинстве случаев речь идет о причинении имущественного ущерба, разжигании ненависти и о сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, но заметен и рост числа преступлений, совершенных с применением насилия. Кроме того, в разы участились случаи разжигания ненависти по отношению к евреям в интернете, отмечается в отчете BKA.

В частности, в Берлине 17 и 18 октября произошли столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, некоторые демонстранты пытались прорваться к расположенному рядом мемориалу жертвам Холокоста. Кроме того, в ходе беспорядков неизвестные лица бросили две бутылки с зажигательной смесью в сторону здания еврейской общины, где находятся синагога и детский сад.

Уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) в комментарии Welt am Sonntag призвал вести по всей Германии учет исков, решений судов и прекращений судебных разбирательств, связанных с преступлениями на почве антисемитизма.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также: 

Отголоски войны Израиля и ХАМАС в Берлине

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