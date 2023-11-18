Нетаньяху: Под "Аш-Шифа" обнаружен командный пункт ХАМАС

На втором цокольном этаже больницы "Аш-Шифа" израильские военнослужащие обнаружили центр управления и контроля ХАМАС. Рядом с клиникой найдены тела двух заложниц.

Под крупнейшей клиникой сектора Газа "Аш-Шифа" выявлен командный пункт террористической организации ХАМАС, заявил в эфире американской радиостанции NPR в пятницу, 17 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, хамасовский центр управления и контроля был обнаружен военнослужащими Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на втором цокольном этаже больницы. Там же находились оружие и бомбы. Террористы смогли покинуть клинику до прибытия израильских солдат, добавил Нетаньяху.

Израильская армия ранее заявляла, что во время развертывания в "Аш-Шифа" обнаружила командно-диспетчерские пункты. Там же находились подземный туннель и заминированный автомобиль. ЦАХАЛ опубликовала снимки туннеля и взрывозащищенных дверей, препятствующих доступу к подземной инфраструктуре боевиков.

У больницы найдены тела двух заложниц

Кроме того, в примыкающих к больницам строениях были найдены тела двух заложниц - 65-летней Йехудит Вайсс и 19-летней военнослужащей ЦАХАЛ Ноа Марчиано. Обе были похищены 7 октября боевиками ХАМАС.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби указал, что США доверяют разведданным об использовании больницы "Аш-Шифа" боевиками ХАМАС. По словам Кирби, палестинские радикалы разместили в больнице "командный центр и, возможно, хранилище".

Армия обороны Израиля объявила о штурме больницы "Аш-Шифа" 15 ноября, назвав его "точной и целенаправленной операцией".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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