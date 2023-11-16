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Израиль продолжает штурм больницы "Аш-Шифа" в Газе

Александра Иванова
16 ноября 2023 г.

Боевики ХАМАС опровергают подлинность обнародованных Израилем кадров, показывающих склад с оружием террористов на территории больницы "Аш-Шифа".

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Израильские военные на территории больницы "Аль-Шифа" в секторе Газа,15 ноября 2023 года
Израильские военные на территории больницы "Аль-Шифа" в секторе ГазаФото: Israeli Defence Forces/REUTERS

Израиль в четверг, 16 ноября, продолжает операцию в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, территорию которой, по данным Армии освобождения Израиля (ЦАХАЛ), используют для своей инфраструктуры боевики террористической организации ХАМАС.

"Сегодня вечером мы продолжаем прицельную операцию в больнице "Аш-Шифа". Мы продолжаем продвижение вперед", - сообщил в ночь на 16 ноября в Telegram руководящий операцией генерал-майор израильской армии Ярон Финкельман. Со своей стороны израильское представительство при ООН отвергло принятую Совбезом организации резолюцию о "длительных гуманитарных паузах" в секторе Газа.

Сообщения ЦАХАЛ об оружии ХАМАС в больнице "Аш-Шифа"

По данным ЦАХАЛ, во время операции в больнице "Аш-Шифа" 15 ноября израильские военные обнаружили оружие, материалы спецслужб и центр командования ХАМАС. При этом были обнародованы видеозаписи, сделанные, как указывалось, в отделении магнитно-резонансной томографии больницы. На них видны мешки со снаряжением, автоматами, гранатами и боеприпасами. На одном из бронежилетов нанесена эмблема военного крыла ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

В клинике был обнаружен "оперативный штаб" радикальной исламской палестинской организации с аппаратурой связи, заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Палестинское министерство здравоохранения, которое контролирует ХАМАС, отвергло эти обвинения. Сама террористическая организация ХАМАС объявила, что опубликованные Израилем кадры с найденным в больнице оружием являются постановочными.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Израиле, Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также:

Израиль обвиняет ХАМАС в использовании больниц как щита

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