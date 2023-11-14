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Байден призвал Израиль защитить крупнейшую больницу Газы

Даниил Сотников
14 ноября 2023 г.

Международные организации сообщают о катастрофической ситуации в крупнейшей больнице сектора Газа. Израильская армия винит в этом ХАМАС.

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Пациенты в больнице "Аль-Шифа" в секторе Газа
Пациенты в больнице "Аль-Шифа"Фото: Khader Al Zanoun/AFP

Президент США Джо Байден в понедельник, 13 ноября, призвал Израиль обеспечить защиту крупнейшей больницы в секторе Газа "Аль-Шифа". "Я надеюсь и ожидаю, что в отношении больницы будет меньше разрушительных действий. Больница должна быть защищена", - ответил Байден журналистам на вопрос, выражал ли он Израилю обеспокоенность по поводу ситуации с госпиталем. Байден подчеркнул, что находится "в контакте с израильтянами" по этому вопросу, передает агентство AFP.

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан позже подтвердил, что Вашингтон поднял перед Израилем вопрос о безопасности клиники. "Мы не хотим видеть перестрелки в больницах. Мы хотим, чтобы пациенты были защищены, мы хотим, чтобы больницы были защищены. Мы говорили об этом с израильским правительством, и они сказали, что разделяют точку зрения", - заявил Салливан, добавив, что США хотели бы видеть "значительно более длительные" паузы в боевых действиях - "не часы, а дни".

ВОЗ заявила о прерванной работе крупнейшей больницы Газы

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в результате ожесточенных боев между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа больше невозможна работа крупнейшей больницы прибрежной полосы "Аль-Шифа".

В клинике уже три дня нет электричества и воды, ситуация на месте опасная, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его данным, число летальных исходов среди пациентов резко возросло. Больничный комплекс подвергался неоднократным обстрелам в течение последних дней. Благотворительная организация "Врачи без границ" назвала ситуацию в клинике "катастрофической".

ЦАХАЛ: Террористы не допустили доставку топлива клинике

ЦАХАЛ обвинил группировку ХАМАС в использовании туннелей под больницей в качестве командного пункта и центра управления. Кроме того, ЦАХАЛ сообщил, что накануне ночью доставил к клинике 300 литров топлива для аварийного генератора, питающего инкубаторы для недоношенных детей. Несмотря на то, что эта помощь была предварительно скоординирована с представителями клиники, ХАМАС не позволил больнице получить топливо, заявил представитель армии Израиля. В ЦАХАЛ подчеркнули, что оставили "постоянный свободный коридор, позволяющий войти в больницу или выйти из нее".

В Евросоюзе также обвинили ХАМАС в использовании больниц и гражданского населения сектора Газа в качестве "живого щита". В опубликованном вечером 12 ноября заявлении глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Израиль на этом фоне к "максимально возможной сдержанности" ради защиты жизней мирных жителей.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также:

Израиль обвиняет ХАМАС в использовании больниц как щита

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