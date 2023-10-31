Израиль, ХАМАС, Газа: каковы нормы международного права?

Израиль отвечает на террор ХАМАС бомбардировками, блокадой сектора Газа и наземной операцией. Что допускает международное право, а что считается военным преступлением?

Война - жестокая вещь. Война - это насилие, а точнее: организованное насилие во имя достижения политических целей. Международное право призвано поставить это насилие в определенные рамки. Но в случае с кровавой реальностью в Израиле и секторе Газа все не так просто.

Ясность есть в том, что касается жестокого нападения движения ХАМАС, признанного террористической организацией Евросоюзом, Германией, США и большинством стран Запада, на Израиль 7 октября, когда боевики ХАМАС убили более 1400 человек и взяли в заложники более 200.

Боннский эксперт по международному праву Штефан Тальмон (Stefan Talmon) квалифицирует это нападение как "массовое убийство". Но на фоне многолетнего конфликта между Израилем и палестинцами он приходит к такому выводу: "Нападение 7 октября было настолько масштабным и интенсивным, что, согласно международному праву, мы имеем дело с вооруженным конфликтом".

Во время нападения на Израиль 7 октября боевики ХАМАС убили более 1400 человек Фото: Ohad Zwigenberg/AP/picture alliance

Вот и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. На следующий день после резни на юге Израиля Нетаньяху со всей определенностью заявил, что превратит в руины все объекты ХАМАС. С тех пор Израиль практически беспрерывно бомбит сектор Газа.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари говорил о "сотнях тонн бомб", сброшенных на Газу, и при этом "акцент делается на разрушении, а не на точности". По данным Минздрава Газы, контролируемого ХАМАС, в регионе от ударов израильских военных погибли более 8000 человек. Сотни тысяч стали беженцами на территории площадью всего в 365 квадратных километров. Это примерно размер такого немецкого города как Кёльн.

Границы самообороны

Никто не ставит под сомнение право Израиля на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Но есть и международное гуманитарное право, которое ставит самооборону в определенные рамки. И один из важнейших критериев - требование отличать участников боевых действий от мирных жителей, а военные цели - от гражданских объектов. Но это означает лишь то, что мирные жители или гражданские объекты не должны сознательно подвергаться атакам. Значит, убийство мирных жителей запрещено только в том случае, если можно доказать, что это было сделано преднамеренно.

Штефан Тальмон так объясняет, что это означает на практике: "Если ХАМАС размещает ракетную установку в жилом районе, то Израиль имеет право совершать на нее атаку - даже с риском гибели мирных жителей… И в зависимости от военных целей и методов их поражения такие сопутствующие жертвы могут быть очень высокими".

Сектор Газа - один из самых густонаселенных и застроенных районов в мире Фото: Maxar Technologies/AP/picture alliance

В секторе Газа практически невозможно отличить военные цели от гражданских объектов. Это один из самых густонаселенных и застроенных районов в мире. ХАМАС прорыл туннели и под жилыми домами, а штабы и объекты террористов порой располагаются в жилых и офисных зданиях. Международное право это обстоятельство практически не учитывает.

"Если ХАМАС размещает свои командные центры в школах, мечетях и больницах, то и они становятся законными военными целями", - объясняет Штефан Тальмон. ХАМАС же, со своей стороны, совершает военные преступления, если устанавливает свои военные позиции под крышей гражданских объектов.

Запрет коллективного наказания

Израиль установил полную блокаду сектора Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галлант говорил об осаде, в ходе которой сектор будет отрезан от поставок электроэнергии, воды, продуктов питания и топлива. Учитывая масштабы авианалетов и такую блокаду, израильская правозащитная организация "Бецелем" обвиняет Израиль в военных преступлениях. А "Врачи без границ" говорят в этой связи о коллективном наказании жителей сектора Газа, что недопустимо по международному праву.

Штефан Тальмон Фото: Volker Lannert

По словам профессора Тальмона, большинство юристов-международников также считают, что тотальная блокада противоречит международному праву. "В международном праве закреплен запрет на так называемое коллективное наказание, в данном случае - коллективное наказание всего палестинского населения сектора Газа. Не все его жители - члены ХАМАС и не все несут ответственность за нападение на Израиль, но все де-факто без разбора оказались жертвами реакции Израиля".

А кроме того, международное право однозначно запрещает обрекать гражданское население на голод. "В случае же тотальной блокады когда-нибудь наступает момент, когда кончаются продукты питания и питьевая вода, и гражданское население начинает голодать", - указывает Тальмон.

Эвакуация разрешена, изгнание запрещено

13 октября израильские военные потребовали от международных организаций и более чем миллиона мирных жителей в северной части сектора Газа - а это почти половина всего его населения - переехать на юг. ХАМАС, напротив, призвал население остаться и, по данным израильской армии, чинит препятствия эвакуации.

ООН, однако, считает эвакуацию невозможной, поскольку инфраструктура сектора Газа разрушена и мест, куда могли бы переехать так много людей, слишком мало. Бывший министр иностранных дел Норвегии Ян Эгеланд, возглавляющий теперь Норвежский совет по делам беженцев, а также Международный комитет Красного Креста назвали израильское требование эвакуации неправомочным.

Эвакуация с севера на юг сектора Газа, 15 октября 2023 года Фото: Mohammed Abed/AFP

Ведь и исполнение требования об эвакуации не может служить гарантией безопасности, поскольку бомбардировки продолжаются. На видеозаписи, верифицированной газетой The Washington Post, видны тела людей, в том числе детей, погибших во время эвакуации на юг Газы, по-видимому, в результате израильского авианалета.

Но в принципе, объясняет Штефан Тальмон, международное право разрешает оккупационным властям проводить эвакуацию гражданского населения: "Например, для обеспечения его безопасности и проведения военных операций". Так что, по оценке Тальмона, Израиль не ведет себя здесь противоправно.

Гуманитарное международное право - "архаичное право"

"Нарушением международного права стала бы попытка Израиля изгнать все население сектора Газа, - поясняет эксперт. - Но он вполне может проводить внутри этой территории эвакуации и насильственные перемещения населения во имя его защиты и обеспечения безопасности".

Но в целом международное гуманитарное право - или, как это раньше называли, правила и обычаи войны - является архаичным правом, констатирует Штефан Тальмон: "Эти законы написаны государствами для государств, а именно государствами, исходившими из того, что они когда-нибудь и в самом деле будут вести войну. Они не хотели сковывать себя правилами, которые не могли бы соблюдать".

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