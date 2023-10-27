Израиль объявил о расширении наземных операций в Газе

По словам представителя армии Израиля, ХАМАС использует больницы "в качестве командных центров и укрытий", через которые можно попасть в систему подземных тоннелей.

Израиль расширяет операцию в секторе Газа. Масштабы развертывания наземных подразделений будут увеличены в ночь на 28 октября с целью демонтажа террористической инфраструктуры ХАМАС, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. По его словам, атаки ведутся с воздуха, моря и суши. Вечером в пятницу, 27 октября, ЦАХАЛ подверг северную часть Газы массированному артиллерийскому обстрелу.

Незадолго до этого объявления Хагари обвинил ХАМАС в том, что она использует крупнейшую больницу в сектолре Газа и другие медицинские учреждения в качестве центров управления и контроля. "ХАМАС ведет войну против Израиля из больниц". По его словам, боевики ХАМАС действуют внутри и под зданием больницы "Аль-Шифа". Туннели ведут к подземной базе извне, есть также вход внутри больницы. Хагари утверждает, что ХАМАС также использует различные отделения больницы для организации и контроля "террористической деятельности" и ракетных запусков.

Больница "Аль-Шифа" рассчитана на 1500 коек. В ней работает 4000 сотрудников. Пациенты и персонал используются боевиками в качестве живого щита, настаивают в Армии обороны Израиля. Представитель ЦАХАЛ сослался на данные разведки, продемонстрировав, в частности, спутниковые снимки и другие доказательства. Кроме того, ЦАХАЛ опубликовал на платформе X иллюстрацию, на которой изображена система туннелей и подземных помещений под зданием больницы в Газе.

Аналогичная ситуация и в других больницах в секторе, отметил Хагари. В частности, по его словам, ХАМАС использует для своих атак топливо, хранящееся на этих медицинских объектах. "В больницах есть топливо, и ХАМАС использует его для своей террористической инфраструктуры", - утверждает он.

ХАМАС незамедлительно отверг новые обвинения в свой адрес, назвав их "необоснованными". Официальный представитель террористической организации Иссат Аль-Ришк заявил, что этими обвинениями Израиль "прокладывает путь к новой резне" палестинского народа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС 7 октября совершили масштабное террористическое нападение на Израиль и устроили самую массовую расправу над мирным населением за всю историю современного израильского государства. По предварительным данным, погибли более 1400 человек.

Террористы также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа. С тех пор Израиль наносит массированные авиаудары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под контролем ХАМАС. По данным так называемого министерства здравоохранения ХАМАС, в Газе погибло уже более 7 300 человек. Эта информация не может быть подтверждена независимыми экспертами.

Готовится масштабное наступление ЦАХАЛ в секторе Газа

Израильская армия готовится к масштабному наступлению в секторе Газа с целью ликвидации террористической группировки. В прошедшие двое суток она уже провела две крупные наземные операции с использованием бронетехники против боевиков ХАМАС, однако оба раза солдаты затем возвращались на исходные позиции.

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