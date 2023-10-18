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Удар по больнице в Газе: реакции ЕС, ФРГ, Франции, ООН

Александр Дельфинов
18 октября 2023 г.

Нарушением международного права назвал удар по больнице Аль-Ахли глава Евросовета Шарль Мишель. В МИД ФРГ шокированы сообщениями о сотнях смертей. Эмманюэль Макрон осудил удар.

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Глава Европейского совета Шарль Мишель
Глава Европейского совета Шарль МишельФото: Jorge Guerrero/AFP

Нарушением международного права назвал удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа глава Европейского совета Шарль Мишель. "Атака на гражданскую инфраструктуру не соответствует международному праву", - заявил он после видеоконференции глав стран-членов Евросоюза. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает AFP.

"Гражданские объекты, в особенности если это полностью функционирующая больница с наличием пациентов и медицинским персоналом, ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться нападениям", - говорится в сообщении англоязычного микроблога Х (бывший Twitter) министерства иностранных дел ФРГ. "Мы глубоко шокированы сообщениями о сотнях смертей в больнице Аль-Ахли в секторе Газа", - также сказано там.

Ничто не может оправдать нападение на больницу и на мирных жителей, в свою очередь написал в Х президент Франции Эмманюэль Макрон, осудив удар по больничному комплексу. Он призвал "без промедления" открыть гуманитарный коридор в сектор Газа и "пролить весь свет" на обстоятельства этого удара.

Кроме того, генсек ООН Антониу Гутерриш "самым решительным образом" осудил удар по больнице. "Я потрясен гибелью сотен палестинских мирных жителей в результате сегодняшнего нападения на больницу в секторе Газа", - написал Гутерриш в микроблоге Х, также отметив, что "больницы и медицинский персонал защищены международным гуманитарным правом".

Протесты в странах с мусульманским большинством жителей

В Иордании, Ливане, Тунисе, Марокко, Ираке, в ливийском Триполи, а также в турецком Стамбуле вечером 17 октября и в ночь на 18 октября прошли демонстрации протеста в связи с ударом по больнице, в котором палестинская и израильская сторона обвиняют друг друга. По предварительным данным, жертвами удара стали сотни человек.

Протесты в Иордании
Протесты в ИорданииФото: Alaa Al Sukhni/REUTERS

В столице Иордании Аммане вечером 17 октября сотни демонстрантов попытались проникнуть в посольство Израиля, о чем сообщило иорданское информационное агентство Petra. При этом источники в иорданских спецслужбах опровергли сообщения о том, что здание было якобы взято штурмом. По их словам, протестующие были удалены.

В столице Ливана Бейруте также прошли массовые акции протеста. В южных пригородах на улицы вышли сторонники поддерживаемого Ираном ливанского исламистского движения "Хезболлах", которое призывает ко "дню гнева". Другие демонстранты собрались около посольств США и Франции в Бейруте, передает dpa.

В столице Туниса, которая также называется Тунис, на улицы вышли сотни демонстрантов, собравшиеся у посольства Франции, сообщает государственное агентство TAP. Демонстрации прошли также в Рамалле и других городах Палестинской национальной автономии, в Марокко, в Ираке, в ливийском Триполи.

В Стамбуле десятки демонстрантов собрались у консульства Израиля, некоторые размахивали палестинскими флагами и скандировали антиизраильские лозунги, передает агентство Anadolu. Антиизраильские демонстрации прошли также в столице Ирана Тегеране.

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