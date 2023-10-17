Шольц предостерег Иран и "Хезболлах" от войны с Израилем

Германия и ее союзники всеми силами попытаются предотвратить дальнейшее обострение конфликта на Ближнем Востоке, заверил канцлер ФРГ Олаф Шольц перед вылетом в Израиль.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) предостерег власти Ирана, а также поддерживаемое Тегераном ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах" от вмешательства в военный конфликт Израиля и палестинской террористической организации ХАМАС. "Мы, федеральное правительство, совместно с нашими союзниками делаем все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее обострение этого конфликта", - заявил Шольц во вторник, 17 октября, в Берлине перед отлетом в Израиль.

Олаф Шольц будет первым главой иностранного правительства, который в знак солидарности прилетит в Израиль после начала его ответной операции против ХАМАС. Шольц прибудет в эту страну спустя несколько дней после визита министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок (Annalena Baerbock), состоявшегося 13 октября.

Утром 17 октября Олаф Шольц принял в Берлине короля Иордании Абдаллу II. Иордания, как и Германия, стремится предотвратить дальнейшую эскалацию и разрастание конфликта на Ближнем Востоке, отметил канцлер по окончании переговоров с монархом. Тот в свою очередь подчеркнул необходимость оказания гуманитарной помощи гражданскому населению обеих сторон конфликта.

В Кремле призвали Израиль прекратить военные действия против ХАМАС

Тем временем Москва призвала Израиль воздержаться от наземной военной операции против ХАМАС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об "угрозе расширения конфликта". "Это может быть чревато совершенно чудовищными последствиями для всего региона. Это может быть чревато еще большей гуманитарной катастрофой. Поэтому, конечно, сейчас главное - остановить горячую войну, а потом уже, действительно, концептуально, с новыми усилиями подойти к процессу урегулирования", - заявил Песков на пресс-конференции.

Президент РФ Владимир Путин, который утром 17 октября прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс - один путь", намерен затронуть на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, сообщил Кремль. Путин, уже более полутора лет продолжающий полномасштабную войну против Украины, призывает Израиль и ХАМАС к прекращению огня. Совет Безопасности ООН вечером 16 октября отклонил российский проект резолюции по Ближнему Востоку.

Иран и "Хезболлах" поддержали атаку ХАМАС на Израиль

Ливанское движение "Хезболлах", признанное Германией, США и рядом арабских стран террористической организацией, поддержало нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которого погибли более 1400 человек. В течение следующей недели "Хезболлах" начало обстреливать Израиль из южных районов Ливана, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносила ответные удары. 15 октября из-за обстрелов со стороны "Хезболлах" Израиль объявил закрытой территорией полосу шириной четыре километра на границе с Ливаном, а на следующий день объявил эвакуацию жителей 28 общин в двухкилометровой приграничной полосе.

Власти Ирана, открыто поддерживающие действия ХАМАС, признанного террористической организацией в ЕС, Израиле и США, предупредили Израиль о "далеко идущих последствиях" в случае продолжения ударов по сектору Газа. Тегеран сделал публичные предупреждения и направил Израилю по каналам ООН частное послание, в котором проинформировал, что может вмешаться в конфликт, если Израиль продолжит кампанию по уничтожению ХАМАС в секторе Газа.

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