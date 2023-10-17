Постпред Израиля в ООН: Если ХАМАС сдастся, война закончится

Миссия Израиля по спасению своих заложников и спасению народа сектора Газы от тирании ХАМАС "может завершиться очень быстро, уже завтра, если ХАМАС сложит оружие, вернет наших заложников и сдастся, эта война может закончиться без единого выстрела", заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан вечером в понедельник, 16 октября, во время заседания Совета Безопасности ООН, трансляция которого размещена в записи на сайте ООН .

По словам Эрдана, Совбез ООН переживает "поворотный момент, момент истины, который покажет всему человечеству, насколько легитимно само существование Совета". Ранее в тот же день Совбез ООН отклонил проект резолюции РФ в отношении деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и перенес голосование по бразильскому проекту на 17 октября (18.00 по нью-йоркскому времени, 1.00 18 октября мск).

"Израиль должен уничтожить ХАМАС"

ХАМАС - это "террористическая организация, которая ничем не отличается от ИГИЛ или "Аль-Каиды" и стремится к уничтожению Израиля, после того ужаса, который мы пережили неделю назад, мы должны понять, что это не пустые угрозы", подчеркнул в своей речи Гилад Эрдан. Он также отметил, что "ни восстановление Газы, ни экономическая мотивация, ни перспективы лучшего будущего" не смогли изменить ХАМАС, а все средства международной помощи в секторе Газа были использованы на нужды этой военизированной группировки.

Постпред Израиля в ООН призвал Совет Безопасности признать ХАМАС террористической организацией и на деле поддержать право Израиля на самооборону, потребовав от ХАМАС сложить оружие и немедленно вернуть израильских заложников.

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