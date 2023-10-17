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Совбез ООН отклонил проект резолюции РФ по Ближнему Востоку

Александр Дельфинов
17 октября 2023 г.

Заседание Совета Безопасности ООН было прервано для дополнительных консультаций. На голосование должны были быть представлены конкурирующие проекты резолюций от России и Бразилии.

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Заседание Совета Безопасности ООН (фото из архива)
Заседание Совета Безопасности ООН (фото из архива)Фото: Yuki Iwamura/AP/dpa/picture alliance

Совет Безопасности ООН в Нью-Йорке вечером в понедельник, 16 октября, отклонил российский проект резолюции в отношении деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Перед голосованием, на которое должны были быть представлены два конкурирующих проекта от РФ и Бразилии, заседание было прервано - по просьбе постпреда Объединенных Арабских Эмиратов 15 членов Совбеза удалились для дополнительных консультаций за закрытыми дверями.

Проект, предложенный РФ, призывал к "гуманитарному прекращению огня" и освобождению израильских заложников в секторе Газа, однако не содержал прямого осуждения нападения на Израиль группировки ХАМАС, признанной террористической в ЕС, США и ряде других стран. Голосование по проекту резолюции от Бразилии, которая сейчас председательствует в Совбезе ООН, перенесено на вечер 17 октября (18.00 по нью-йоркскому времени, 1.00 18 октября мск).

Разногласия в Совете Безопасности

Российский проект резолюции получил поддержку лишь пяти из 15 членов Совета, необходимый минимум для принятия резолюции - девять голосов, кроме того, необходимо, чтобы никто не наложил вето. По данным dpa, после проведенных консультаций Бразилия скорректировала свой текст, о внесении изменений просили Великобритания, Франция и ОАЭ. Однако принятие бразильского проекта также под вопросом.

Согласно имеющейся информации из дипломатических кругов, документ, предложенный РФ, призывал к немедленному прекращению огня и содержал "решительное осуждение" любого насилия и военных действий, направленных против гражданского населения, а также всех "актов терроризма", однако в нем не упоминался ХАМАС.

В свою очередь бразильский проект резолюции призывает к "гуманитарной паузе", также осуждает насилие, военные действия против гражданского населения и акты терроризма, но кроме того осуждает "отвратительные террористические атаки ХАМАС". В то же время в бразильском предложении содержится призыв к Израилю, не названному прямо, отменить требование эвакуации гражданского населения из северной части сектора Газа.

В прошлые выходные, 7 и 8 октября, экстренное заседание Совбеза ООН, созванное после масштабной атаки ХАМАС на Израиль, завершилось без однозначного осуждения действий палестинских боевиков. Позже, 13 октября, Совбез провел второе заседание за закрытыми дверями, но так и не смог выработать единый подход.

Генсек ООН считает невозможной эвакуацию в секторе Газа

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш назвал невозможным требование Израиля осуществить эвакуацию гражданского населения с густонаселенной территории сектора Газа за 24 часа. В ООН считают, что последствия настаивания на таком шаге могут обернуться гуманитарной катастрофой.

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