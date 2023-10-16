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В ФРГ не вручат награду палестинской писательнице. Почему?

Штефан Деге | Виктор Вайц
16 октября 2023 г.

Нападение ХАМАС на Израиль изменило программу Франкфуртской книжной ярмарки, которая открывается 18 октября. Была отменена церемония награждения палестинской писательницы Адании Шибли.

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Палестинская писательница Адания Шибли
Палестинская писательница Адания Шибли не получит свою премию на книжной ярмарке во ФранкфуртеФото: Wikipedia

Писательница Адания Шибли в настоящее время работает в Литературном доме Цюриха. В пятницу на книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне ей должны были вручить премию "LiBeraturpreis" ассоциации "Litprom" - награду для авторов стран Глобального Юга, чьи книги были недавно изданы на немецком языке. Мнения критиков в оценке романа Шибли "Незначительная деталь" ("Eine Nebensache") разошлись: часть критиков высоко оценили произведение, другие его резко раскритиковали. Сообщалось, что в книге использованы антисемитские нарративы.

"Может ли в наши дни роман, изображающий Израиль как машину для убийств, получить награду?" - спрашивает газета Tagesanzeiger из Цюриха. Этот вопрос определил содержание дискуссий в преддверии книжной ярмарки: как следует относиться к литературе, которая "якобы привносит в культурную сферу антиизраильские и антисемитские настроения"? Под впечатлением от сцен ликования сторонников ХАМАС на улицах Берлина в минувшие выходные ежедневная газета taz раскритиковала тот факт, что премии присуждаться произведениям, "изображающим государство Израиль машиной убийств".

Решение жюри было принято задолго до нападения ХАМАС на Израиль

В обосновании присуждения премии ассоциацией "Litprom" говорилось о том, что роман Шибли представляет собой "строго скомпонованное произведение искусства, рассказывающее о влиянии границ и о том, что жестокие конфликты делают с людьми". Жюри вынесло свое решение за много месяцев до того, как исламистская террористическая организация ХАМАС напала на Израиль, устроив резню среди гражданского населения. 

Обложка книги Шибли "Незначительная деталь"
Обложка книги Шибли "Незначительная деталь"Фото: Berenberg Verlag/dpa/picture alliance

Палестинская писательница Адания Шибли, 1974 года рождения, живет и работает в Германии и Иерусалиме. В 2021 году она заняла должность приглашенного профессора мировой литературы имени Фридриха Дюрренматта в Бернском университете.

Ее роман "Незначительная деталь" состоит из двух частей. Сначала он рассказывает о реальном происшествии во время Палестинской войны (1947-1949 гг.). Израильские солдаты, дислоцированные в пустыне Негев, скучают, а у командира возникают галлюцинации. Во время патрулирования он встречает группу бедуинов и приказывает расстрелять всех, пощадив только девушку и собаку. Их привозят в военный лагерь. Палестинскую девушку насилуют и убивают.

Критики говорят об антисемитском нарративе

Действие второй части книги происходит десятилетия спустя. Журналист из Рамаллы хочет разобраться в преступлении. Повествование книги идет от первого лица. И это становится главной проблемой текста, где все израильтяне - насильники и убийцы, в то время как палестинцы являются жертвами агрессии оккупантов, пишет идание taz. Насилие против израильского гражданского населения, вероятно, не упоминается, поскольку оно рассматривается как законное средство освободительной борьбы против оккупантов. В этом, по мнению газеты taz, и заключается "идейная и антигуманная основа" повествования. Именно поэтому фатальный финал романа кажется "памфлетным обвинением", в котором снова соединяются воедино все стереотипы текста.

Тем временем в ассоциации "Litprom" отреагировали на последние события: "Из-за войны в Израиле" было принято решение, "согласованное с автором", об отмене запланированной церемонии награждения писательницы на Франкфуртской книжной ярмарке, сообщает ассоциация на своем сайте. Однако ассоциация по продвижению литературы Африки, Азии и Латинской Америки хочет сохранить награду для Адании Шибли за роман "Незначительная деталь" - вопреки критики в ее адрес.

Ева Менассе
Ева МенассеФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Ассоциация авторов PEN Berlin озвучила свою позицию. "Ни одна книга не становится другой, лучше, хуже или опаснее, потому что меняется новостная ситуация, - заявила пресс-секретарь ПЕН-клуба Ева Менассе (Eva Menasse). - Либо книга достойна награды, либо нет. На мой взгляд, решение жюри по Шибли, принятое несколько недель назад, было очень хорошим. Лишить ее премии было бы в корне неправильно, как с политической, так и с литературной точек зрения".

Книжная ярмарка хочет сделать голоса израильтян особенно заметными

Тем временем директоркнижной ярмаркиЮрген Боос (Jürgen Boos) прокомментировал события на Ближнем Востоке: "Мы самым решительным образом осуждаем варварский террор ХАМАС против Израиля", - сказал Боос. По его мнению, террор против Израиля противоречит всем ценностям Франкфуртской книжной ярмарки. Ярмарка выступает "с полной солидарностью на стороне Израиля". Таким образом, цель состоит в том, чтобы "сделать еврейские и израильские голоса особенно заметными на этой книжной ярмарке". 

Директор книжной ярмарки Юрген Боос
Директор книжной ярмарки Юрген Боос решительно осуждает нападения ХАМАС на ИзраильФото: Tim Wegner/epd-bild/picture alliance

Например, писательница и борец за мир Лиззи Дорон, живущая в Тель-Авиве и Берлине, расскажет на литературном гала-концерте в субботу, 21 октября, о текущих событиях в Израиле. Также будут проведены дополнительные мероприятия, посвященные Израилю, объявил директор книжной ярмарки. Однако из-за ограничений на поездки пришлось отменить два запланированных концерта израильских артистов. 

В нынешнем году Франкфуртская книжная ярмарка пройдет в 75-й раз. Большим событием, вероятно, станет появление на ней автора Салмана Рушди. Британскому писателю индийского происхождения будет вручена Премия мира немецких книготорговцев - одна из самых престижных литературных наград ФРГ. Во время визита Рушди на ярмарке будут приняты повышенные меры безопасности. В августе 2022 года на писателя в США было совершено нападение. После него Рушди ослеп на один глаз. 

Основные темы книжной ярмарки - искусственный интеллект, изменения климата и борьба с популизмом и экстремизмом. Помимо роста популярности правой популистской партии АдГ и продолжающейся войны в Украине, на многих подиумах, вероятно, будут обсуждать войну на Ближнем Востоке. Первоначально в календаре мероприятий ярмарки было запланировано только обсуждение темы "Кризис демократии в Израиле".

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