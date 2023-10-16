В ФРГ не вручат награду палестинской писательнице. Почему?

Писательница Адания Шибли в настоящее время работает в Литературном доме Цюриха. В пятницу на книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне ей должны были вручить премию "LiBeraturpreis" ассоциации "Litprom" - награду для авторов стран Глобального Юга, чьи книги были недавно изданы на немецком языке. Мнения критиков в оценке романа Шибли "Незначительная деталь" ("Eine Nebensache") разошлись: часть критиков высоко оценили произведение, другие его резко раскритиковали. Сообщалось, что в книге использованы антисемитские нарративы.

"Может ли в наши дни роман, изображающий Израиль как машину для убийств, получить награду?" - спрашивает газета Tagesanzeiger из Цюриха. Этот вопрос определил содержание дискуссий в преддверии книжной ярмарки: как следует относиться к литературе, которая "якобы привносит в культурную сферу антиизраильские и антисемитские настроения"? Под впечатлением от сцен ликования сторонников ХАМАС на улицах Берлина в минувшие выходные ежедневная газета taz раскритиковала тот факт, что премии присуждаться произведениям, "изображающим государство Израиль машиной убийств".

Решение жюри было принято задолго до нападения ХАМАС на Израиль

В обосновании присуждения премии ассоциацией "Litprom" говорилось о том, что роман Шибли представляет собой "строго скомпонованное произведение искусства, рассказывающее о влиянии границ и о том, что жестокие конфликты делают с людьми". Жюри вынесло свое решение за много месяцев до того, как исламистская террористическая организация ХАМАС напала на Израиль, устроив резню среди гражданского населения.

Обложка книги Шибли "Незначительная деталь" Фото: Berenberg Verlag/dpa/picture alliance

Палестинская писательница Адания Шибли, 1974 года рождения, живет и работает в Германии и Иерусалиме. В 2021 году она заняла должность приглашенного профессора мировой литературы имени Фридриха Дюрренматта в Бернском университете.

Ее роман "Незначительная деталь" состоит из двух частей. Сначала он рассказывает о реальном происшествии во время Палестинской войны (1947-1949 гг.). Израильские солдаты, дислоцированные в пустыне Негев, скучают, а у командира возникают галлюцинации. Во время патрулирования он встречает группу бедуинов и приказывает расстрелять всех, пощадив только девушку и собаку. Их привозят в военный лагерь. Палестинскую девушку насилуют и убивают.

Критики говорят об антисемитском нарративе

Действие второй части книги происходит десятилетия спустя. Журналист из Рамаллы хочет разобраться в преступлении. Повествование книги идет от первого лица. И это становится главной проблемой текста, где все израильтяне - насильники и убийцы, в то время как палестинцы являются жертвами агрессии оккупантов, пишет идание taz. Насилие против израильского гражданского населения, вероятно, не упоминается, поскольку оно рассматривается как законное средство освободительной борьбы против оккупантов. В этом, по мнению газеты taz, и заключается "идейная и антигуманная основа" повествования. Именно поэтому фатальный финал романа кажется "памфлетным обвинением", в котором снова соединяются воедино все стереотипы текста.

Тем временем в ассоциации "Litprom" отреагировали на последние события: "Из-за войны в Израиле" было принято решение, "согласованное с автором", об отмене запланированной церемонии награждения писательницы на Франкфуртской книжной ярмарке, сообщает ассоциация на своем сайте. Однако ассоциация по продвижению литературы Африки, Азии и Латинской Америки хочет сохранить награду для Адании Шибли за роман "Незначительная деталь" - вопреки критики в ее адрес.

Ева Менассе Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Ассоциация авторов PEN Berlin озвучила свою позицию. "Ни одна книга не становится другой, лучше, хуже или опаснее, потому что меняется новостная ситуация, - заявила пресс-секретарь ПЕН-клуба Ева Менассе (Eva Menasse). - Либо книга достойна награды, либо нет. На мой взгляд, решение жюри по Шибли, принятое несколько недель назад, было очень хорошим. Лишить ее премии было бы в корне неправильно, как с политической, так и с литературной точек зрения".

Книжная ярмарка хочет сделать голоса израильтян особенно заметными

Тем временем директоркнижной ярмарки Юрген Боос (Jürgen Boos) прокомментировал события на Ближнем Востоке: "Мы самым решительным образом осуждаем варварский террор ХАМАС против Израиля", - сказал Боос. По его мнению, террор против Израиля противоречит всем ценностям Франкфуртской книжной ярмарки. Ярмарка выступает "с полной солидарностью на стороне Израиля". Таким образом, цель состоит в том, чтобы "сделать еврейские и израильские голоса особенно заметными на этой книжной ярмарке".

Директор книжной ярмарки Юрген Боос решительно осуждает нападения ХАМАС на Израиль Фото: Tim Wegner/epd-bild/picture alliance

Например, писательница и борец за мир Лиззи Дорон, живущая в Тель-Авиве и Берлине, расскажет на литературном гала-концерте в субботу, 21 октября, о текущих событиях в Израиле. Также будут проведены дополнительные мероприятия, посвященные Израилю, объявил директор книжной ярмарки. Однако из-за ограничений на поездки пришлось отменить два запланированных концерта израильских артистов.

В нынешнем году Франкфуртская книжная ярмарка пройдет в 75-й раз. Большим событием, вероятно, станет появление на ней автора Салмана Рушди. Британскому писателю индийского происхождения будет вручена Премия мира немецких книготорговцев - одна из самых престижных литературных наград ФРГ. Во время визита Рушди на ярмарке будут приняты повышенные меры безопасности. В августе 2022 года на писателя в США было совершено нападение. После него Рушди ослеп на один глаз.

Основные темы книжной ярмарки - искусственный интеллект, изменения климата и борьба с популизмом и экстремизмом. Помимо роста популярности правой популистской партии АдГ и продолжающейся войны в Украине, на многих подиумах, вероятно, будут обсуждать войну на Ближнем Востоке. Первоначально в календаре мероприятий ярмарки было запланировано только обсуждение темы "Кризис демократии в Израиле".

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