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Франкфуртская книжная ярмарка. Без нее - как без Рождества

Павел Мыльников
4 октября 2023 г.

Крупнейшая в мире Франкфуртская книжная ярмарка вновь приглашает поклонников чтения. Почетным гостем форума в нынешнем году стала Словения. До открытия остались считаные дни.

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Символика юбилейной ярмарки
Юбилей в розовых тонах. Ярмарка в этом году проводится в 75-й разФото: Frankfurter Buchmesse

Многочисленные любители книг с нетерпением ждут середины октября. В это время традиционно распахивают свои двери павильоны Франкфуртской книжной ярмарки - крупнейшей в мире. В нынешнем году она пройдет в 75-й раз - с 18 по 22 октября. Организаторы ожидают сотен тысяч посетителей.

"Год без ярмарки - все равно что год без Рождества, - справедливо замечает писатель Петер Вольлебен (Peter Wohlleben). - Семья по-прежнему существует, но праздника - нет". Профессиональный лесничий и автор бестселлера "Тайная жизнь деревьев" признается, что любит прогуливаться по павильонам с книгами и общаться с посетителями.

Форум очень привлекателен как пространство, где обсуждают социально важные вопросы, отмечает управляющий директор компании Haufe, специализирующейся как на издательском деле, так и на цифровых технологиях, Бирте Хакенйос (Birte Hackenjos). Устойчивое развитие или навыки чтения относятся к вопросам, волнующим общество в целом, а не только экспертов издательской отрасли, добавляет она. За годы своего существования мероприятие превратилось из ярмарки продаж в "место творческих встреч", указывает Хакенйос. По ее мнению, возможность обмена идеями отражается на продажах и прибыли в среднесрочной перспективе.

Цифровые технологии бумажной книге не помеха

Франкфуртская книжная ярмарка является площадкой для международной торговли авторскими правами и в то же время позволяет немецкоязычной аудитории встретиться с авторами, отмечает ее директор Юрген Боос (Juergen Boos). Например, в этом году будет расширена зона для автографов.

Директор ярмарки Юрген Боос
Директор ярмарки Юрген БоосФото: Tim Wegner/epd-bild/picture alliance

Цифровизация не мешает форуму, указывает директор. Отраслевые специалисты предпочитают раз в год встречаться лично, а публика - слушать выступления авторов вживую. Кроме того, устроители ярмарки рано интегрировали в ее работу электронные книги и представили цифровые разработки, а также не оставили без внимания пользователей популярного Instagram, предложив им публично заявить о своем увлечении чтением.

"Крестная" всех книжных форумов

Директор любовно называет мероприятие "крестной всех книжных ярмарок". "Другой такой долгой традиции в мире не существует", - подчеркивает Боос, особо выделяя и присутствие большого числа гостей из других стран. Так, в 2019 году в ярмарке приняли участие представители 140 государств.

Традиция книжного форума насчитывает более 500 лет. После того как Иоганн Гутенберг (Johannes Gutenberg) первым из европейцев использовал подвижные литеры для печатания книг в расположенном по соседству Майнце в первой половине XV века, ярмарка во Франкфурте-на-Майне превратилась в одну из ведущих в Европе, отмечает исследователь Анке Фогель (Anke Vogel). Однако цензоры католической Императорской книжной комиссии во Франкфурте-на-Майне вынудили издателей в XVII столетии переехать в Лейпциг. Протестантский север добился интеллектуального и культурного господства, а Лейпцигская книжная ярмарка в начале XVIII века стала ведущей в Германии.

При возрождении книжного форума во Франкфурте-на-Майне после окончания Второй мировой войны главным принципом стало стремление поставить книгу на службу миру и международному взаимопониманию, объясняет Фогель. Уже на третьей ярмарке, в 1951 году, была основана одна из самых престижных литературных наград ФРГ - Премия мира немецких книготорговцев. В нынешнем году ее лауреатом стал британский писатель индийского происхождения Салман Рушди.

Словения - почетный гость 2023 года

C 1988 года организаторы стали приглашать страны в качестве почетных гостей форума. В 2023 году им стала Словения, в 2024-м эта роль достанется Италии, а годом позднее - Филиппинам.

Плакат юбилейной 75-й книжной ярмарки в крупнейшем городе федеральной земли Гессен выполнен в розовых тонах. Однако директор мероприятия отвергает связь этого решения с комедией Греты Гервиг "Барби". "Когда мы принимали решение по цвету, о "Барби" - я уверен - еще никто не говорил", - подчеркивает Боос.

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