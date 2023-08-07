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Барби придумали не в Америке, а в Германии

Вера Фридрих
1 ч. назад

Американский кинофильм "Барби" бьет кассовые рекорды по всему миру. При этом мало кто знает или помнит, что "взрослая кукла" впервые появилась не в США, а в Германии.

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Кукла Лилли
Кукла ЛиллиФото: epd/IMAGO

Американский режиссер Грета Гервиг уже вошла в историю мирового кинематографа. За две с половиной недели снятая ею лента "Барби" (2023) уже собрала в мировом прокате более миллиарда долларов. Это абсолютный кассовый рекорд для женщины-режиссера. Успех превзошел даже самые оптимистичные прогнозы студии Warner Bros Pictures. До сих пор кукла Барби появлялась в анимационных фильмах, но никогда - в полнометражном художественном кино с настоящими актерами. 

Кстати, ошибается тот, кто думает, что кукла Барби, этот предмет обожания детей и многих взрослых, появилась на свет в США. На самом деле настоящая родина Барби - Германия. 

"Взрослую куклу" придумали в Германии

Прообразом знаменитой куклы стала нарисованная девушка Лилли - плод фантазии немецкого художника-карикатуриста Райнхарда Бойтина (Reinhard Beuthin). Он придумал ее в 1952 году. Как-то перед отправкой макета очередного номера ежедневной немецкой газеты Bild в типографию оказалось, что на одной из полос осталось пустое место. Его нужно было срочно чем-то заполнить. И Бойтин спонтанно изобразил стройную длинноногую красотку условно-модельной внешности, а под рисунком поместил придуманный на ходу ироничный комментарий. 

Комикс буквально сразу завоевал сердца читателей Bild. Изображение Лилли, причем обязательно сопровождаемое каким-нибудь ее высказыванием, стало неизменной составляющей каждого номера крупнейшей в Германии бульварной газеты. Лилли была типичным представителем послевоенного поколения времен экономического чуда. Красивая и дерзкая, она открыто рассказывала друзьям о своих любовных похождениях, о проблемах на работе (работала она секретарем) и в общении с шефом-мужчиной, о мелочах жизни. На пляже полицейского она спрашивала: "Раздельные купальники запрещены? Хорошо, от какой части мне избавиться?" С подружками делилась впечатлениями: "Здесь такой красивый восход солнца! Я всегда задерживаюсь в ночном клубе, чтобы его увидеть!" Последний комикс с Лилли вышел 1961 году. Более поздние попытки Bild возродить традицию и представить публике современную версию Лилли потерпели неудачу. В наши дни, пожалуй, ее не приняли бы вообще, а создателей обвинили бы в сексизме.

Немецкая кукла Лили
Барби действительно очень похожа на немецкую куклу Лилли (на фото) Фото: Richard B. Levine/Photoshot/picture alliance

Вскоре после того, как печатная Лилли набрала популярность, было решено выпустить "взрослую куклу" по образу и подобию героини комикса. Дизайнер немецкой фабрики игрушек O. & M. Hausser Макс Вайсбродт (Max Weißbrodt) изготовил прототип по рисункам Бойтина. Части тела соединялись друг с другом иначе, чем у обычных игрушек, поэтому Лилли могла кокетливо наклонять голову, когда ее поворачивали набок, и не раздвигала ноги (это считалось бы вульгарным у куклы, изображающей взрослую женщину), когда сидела, а держала их параллельно, как леди.

У нее были серьги-гвоздики и каблуки, лицо и ногти были накрашены. Кукла продавалась вместе с газетой Bild - в прозрачной пластиковой тубе с маркировкой Bild-Lilli. В рекламе ее раскручивали как оригинальный подарок для взрослых. Предполагалось, что молодые люди будут дарить ее своим подругам вместо цветов. Родители поначалу не считали куклу подходящей для детей, да и продавалась она в табачных киосках, а не в магазинах игрушек. Однако со временем Лилли все же перекочевала в руки школьниц. За весь период производства было выпущено около 130 тысяч кукол. 

Как Лилли превратилась в Барби

В середине 1950-х красотку Лилли увидела основательница американской компании по производству игрушек Mattel Рут Хандлер, совершавшая путешествие по Европе. Немецкая кукла так ей понравилась, что она купила ее в подарок своей дочери. Девочка тоже пришла в восторг. И у Рут родилась идея: выйти на американский рынок игрушек с куклой, похожей на взрослую девушку - дети ведь любят играть "во взрослых". В результате предпринимательница выкупила права на Лилли, но дала своей кукле новое имя - Барби (так - уменьшительно-ласкательно - она называла свою дочь Барбару). 

Презентация куклы Барби состоялась 9 марта 1959 года на ярмарке игрушек American Toy Flair в Нью-Йорке. Но это - уже другая история.

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