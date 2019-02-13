Барби: самую большую коллекцию в мире собрала немка

На киноэкраны Германии вышел фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Мы решили в этой связи напомнить о том, что самая большая в мире коллекция кукол Барби находится в Германии.

Свою первую куклу Барби Беттина Дорфман (Bettina Dorfmann) получила в подарок от родителей, когда ей было шесть лет: в 1967 году. "У меня тогда появилась не просто кукла, а подруга. И как выяснилось, - на всю жизнь", - говорит Беттина Дорфман. Она живет в Дюссельдорфе и собрала самую большую в мире коллекцию Барби: 18,5 тысяч кукол! И попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Коллекция Барби: как хобби стало профессией

Уже в детстве у Беттины было почти три десятка кукол Барби. Позже, в старших классах школы, она перестала в них играть и убрала на чердак. И вспомнила о них много лет спустя, когда в куклы стала играть ее дочь. Но не в те, материнские: они были для дочери слишком старомодны, а в новые, из "спортивной" серии.

Фото: picture-alliance/dpa/D. Karmann

В середине 1980-х годов Беттина Дорфман открыла магазин женской одежды, и куклы Барби украсили его витрины. И удивительное дело: куклами покупатели интересовались чуть ли не чаще, чем одеждой. В конце концов, магазин пришлось закрыть, а "избранные" куклы (их уже насчитывалось несколько тысяч) перекочевали сначала на стеллажи в гостиной, позже - в специально оборудованную в доме Беттины комнату. Остальные лежали в коробках в кладовой. К этому времени Беттина Дорфман стала известной в среде коллекционеров. И она не просто собирала Барби: она стала ремонтировать и реставрировать куклы, открыв единственную в Германии мастерскую под названием "Клиника куклы Барби" .

Хранить куклы просто в кладовой было жаль. Беттина начала организовывать тематические выставки. Одна из них называлась "Барби разных времен". Она пользовалась большим успехом не только в Германии. Девять лет выставка была в пути, из них два с половиной года - в Китае, потом - в Испании, Венгрии и других европейских странах.

Когда Беттину Дорфман пригласили на работу в качестве эксперта и консультанта в Музей кукол и игрушек в городе Ратингене, она с радостью согласилась. К этому времени Беттина поняла, что сумела превратить свое хобби в профессию. Кроме консультационных услуг, Беттина зарабатывает на сдаче редких экземпляров кукол в аренду для различных мероприятий. Она - автор пяти книг, посвященных Барби, часто публикуется в специализированных изданиях, оказывает экспертные услуги по оценке коллекций игрушек для продажи или когда идут судебные разбирательства. Но охотнее всего Беттина организовывает выставки.

Барби изменилась

Нынешняя Барби больше не носит розовое, она одета в выцветшие джинсы, куртку цвета хаки и серую майку, а на ее - не традиционные туфельки на каблуках, а стильные белые кеды. Есть Барби в инвалидной коляске. Есть - далекая от прежнего "идеала" - подтянутая, стройная, но не худышка.

По мнению Беттины Дорфман, Барби всегда была эмансипированной девушкой и олицетворяла не только моду разных эпох. Она воплощала мечты многих детей: была врачом, археологом, ветеринаром, стюардессой, пилотом, астронавтом и даже кандидатом в президенты США. "Когда экологические организации забили тревогу по поводу сокращения популяции пчел, в продаже тут же появилась Барби-пчеловод", - замечает Беттина.

Фирма Mattel пару лет назад выпустила и специальную серию, в которую вошли более двадцати Барби в национальных костюмах разных стран. Однако в некоторых мусульманских странах - например, в Иране и Саудовской Аравии - Барби запрещена, потому что она якобы противоречит традициям и правилам ислама. Там ее считают слишком женственной. Но многие феминистки критикуют куклу как раз за то, что Барби слишком соответствует традиционному стереотипу: худая, длинноногая, с узкой талией, большой грудью.

В ноябре 2017 года в США была выпущена Барби в хиджабе. Прототипом куклы стала американская фехтовальщица-мусульманка Ибтихадж Мухаммад, которая на всех соревнованиях носит хиджаб. Популярными, особенно среди коллекционеров, стали куклы-двойники знаменитостей: Мэрилин Монро, Одри Хэпберн, Твигги, Уитни Хьюстон.

Ибтихадж Мухаммад и Барби в хиджабе Фото: picture-alliance/dpa/AP/Invision/ E. Agostini

В 2019 году Барби отметила свой 60-летний юбилей. Куклы из коллекции Беттины Дорфман хранятся сейчас в разных местах. Полторы тысячи - в экспозиции Музея кукол и игрушек, часть - в разных немецких музеях и за границей. Остальные - в доме Беттины. Все тщательно описано и каталогизировано.

Многие модели Барби - в двух экземплярах: одна служит экспонатом выставок, другая остается в запаснике. Есть и раритетные экземпляры, представляющие особую ценность для коллекционеров. Коллекция застрахована. На какую именно сумму? Хозяйка говорить отказывается. Однако понятно, что в коллекцию вложено целое состояние. И Беттина Дорфман продолжает покупать новые модели Барби. "Это - моя жизнь", - говорит она.

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