Щелкунчику - 150 лет. История игрушки из Рудных гор (фотогалерея)

Первый деревянный Щелкунчик был создан немецким столяром Фридрихом Вильгельмом Фюхтнером в 1870 году. Сейчас он не менее важен для зимнего праздника, чем елка и Дед Мороз.
Из-за пандемии коронавируса рождественские праздники в этом году проходят в условиях жестких ограничений. Но суть Рождества никто не отменял. Рождественская история от Сергея Елкина.
Первые в мире печатные рождественские открытки выпустили в 1843 году в Англии. В Германии они начали широко распространяться в начале XX столетия.
В результатах этого опроса нет ничего сенсационного - лишь подтверждение того, о чем жители Германии знают из личного опыта.
Что привезти на память или в подарок из Германии: от берлинских медведей до первого в мире одеколона.
Рудные горы в Саксонии известны своими зимними курортами и традиционными народными ремеслами.
Исполнилось 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа. Почему его классические постановки до сих пор не сходят со сцены? Объясняет хореограф Джон Ноймайер из Гамбурга.
Традиционная немецкая кухня к празднику. Кулинарное рождественское досье DW.