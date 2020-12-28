 Щелкунчику - 150 лет. История игрушки из Рудных гор (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.12.2020

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Культура и стиль жизни

Щелкунчику - 150 лет. История игрушки из Рудных гор (фотогалерея)

Первый деревянный Щелкунчик был создан немецким столяром Фридрихом Вильгельмом Фюхтнером в 1870 году. Сейчас он не менее важен для зимнего праздника, чем елка и Дед Мороз.

  • Щелкунчики в музее

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Мода на щелкунчиков

    Германия - бесспорный мировой лидер по производству и экспорту этих деревянных игрушек. И хотя делают их немецкие мастера с давних пор, в США, например, популярными щелкунчики стали лишь в 50-е годы минувшего столетия.

  • Сцена из Балета Щелкунчик в Большом театре

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Герой всемирно известного балета

    "Щелкунчик и Мышиный король" - повесть-сказка немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана, впервые опубликованная в 1816 году. В 1844 году Александр Дюма (отец) предложил читателям свою версию сказки. Она потом легла в основу либретто к балету П. И. Чайковского "Щелкунчик", премьера которого состоялась в 1892 году в Мариинском театре.

  • Книга сказок братьев Гримм

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Мифология

    Якоб Гримм, старший из братьев, в своей книге "Немецкая Мифология" описывает традиционную роль выструганных из дерева фигурок в немецкой культуре. Щелкунчик не только колет орехи, он символизирует силу и власть, выступает в роли защитника, приносит счастье и удачу. Устрашающе лязгая зубами, он отгоняет злых духов, не давая им проникнуть в дом.

  • Обложка книги Король Щелкунчик и бедный Рейнольд

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Щелкунчик - король

    Автор детской книжки "Степка-растрепка" Генрих Гофман в 1851 году также написал свою версию истории - "Король Щелкунчик и бедный Рейнольд". Герой сказки - бедный малыш, он попадает в волшебную страну игрушек, где встречает короля Щелкунчика с поистине королевским подбородком.

  • Фридрих Вильгельм Фюхтнер - отец Щелкунчика

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    "Папа Фридрих"

    "Отцом" щелкунчика считается столяр Фридрих Вильгельм Фюхтнер. Вдохновленный сказкой Гофмана, он в 1870 году впервые выстругал щелкунчика, каким мы его привыкли видеть в наши дни. Именно эта фигурка стала началом серийного производства. Сегодня уже восьмое поколение мануфактуры Фюхтнер продолжает традиционное ремесло.

  • Щелкунчик родом из региона Рудных гор

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Родина щелкунчика

    В районе Рудных гор, на границе Германии и Чехии, с давних пор жили горняки. Чтобы хоть как-то скрасить долгие зимние вечера, а заодно пополнить доход, они вырезали из дерева рождественские пирамиды, ажурные подсвечники, щелкунчиков. Здесь же, в Нойхаузене, открылся первый в Европе Музей щелкунчиков.

  • Экспонаты Музея щелкунчиков

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Рыцари да солдаты

    Массовым производство деревянных фигурок стало в конце XIX века. На снимке - экспонаты Музея щелкунчиков: рыцарь слева выструган в 1650 году, по центру - совсем свежий экземпляр из Штатов, справа - типичный для Рудных гор щелкунчик, выструганный в 1870 году.

  • Щелкунчик в образе Наполеона (в центре)

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Находчивые мастера

    Если верить легенде, появились подобные орехоколы по прихоти одного зажиточного крестьянина, не желавшего тратить силы на раскалывание орехов. За скромное вознаграждение один из сельчан выстругал человечка, который щелкает орехи. Щелкунчик в образе Наполеона (в центре) появился 1822 году.

  • Щелкунчиков расписывают вручную

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Трудоемкий процесс

    В процессе изготовления традиционного немецкого щелкунчика необходимо проделать не менее 130 рабочих операций. Каждая фигурка состоит из 60 частей и делается, как правило, из бука или пихты. И расписывают щелкунчиков, конечно, вручную. Такой оригинал стоит не менее 70 евро.

  • Билл Клинтон, Гельмут Коль и Герхард Шредер

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Каждому ли орех по зубам?

    Традиционно фигурку изображают в виде короля, солдата, лесника. Но периодически "ореховая миссия" возлагается и на современных героев. Жертвами "политического переворота" стали, например, Билл Клинтон, Гельмут Коль и Герхард Шредер.

  • Щелкунчик Дарт Вейдер

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Традиция и тренд

    Фирма Steinbach в Ганновере - известнейший производитель щелкунчиков. Семейное предприятие разрослось в послевоенные годы. Способствовало этому общение с американскими солдатами, служившими на территории Западной Германии: возвращаясь домой, они брали с собой щелкунчиков в качестве сувенира. Ежегодно Steinbach пополняет ассортимент. Одна из недавних разработок - щелкунчик Дарт Вейдер.

    Автор: Элизабет Грениэр, Инга Ваннер


  • Щелкунчики в музее

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Мода на щелкунчиков

    Германия - бесспорный мировой лидер по производству и экспорту этих деревянных игрушек. И хотя делают их немецкие мастера с давних пор, в США, например, популярными щелкунчики стали лишь в 50-е годы минувшего столетия.

  • Сцена из Балета Щелкунчик в Большом театре

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Герой всемирно известного балета

    "Щелкунчик и Мышиный король" - повесть-сказка немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана, впервые опубликованная в 1816 году. В 1844 году Александр Дюма (отец) предложил читателям свою версию сказки. Она потом легла в основу либретто к балету П. И. Чайковского "Щелкунчик", премьера которого состоялась в 1892 году в Мариинском театре.

  • Книга сказок братьев Гримм

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Мифология

    Якоб Гримм, старший из братьев, в своей книге "Немецкая Мифология" описывает традиционную роль выструганных из дерева фигурок в немецкой культуре. Щелкунчик не только колет орехи, он символизирует силу и власть, выступает в роли защитника, приносит счастье и удачу. Устрашающе лязгая зубами, он отгоняет злых духов, не давая им проникнуть в дом.

  • Обложка книги Король Щелкунчик и бедный Рейнольд

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Щелкунчик - король

    Автор детской книжки "Степка-растрепка" Генрих Гофман в 1851 году также написал свою версию истории - "Король Щелкунчик и бедный Рейнольд". Герой сказки - бедный малыш, он попадает в волшебную страну игрушек, где встречает короля Щелкунчика с поистине королевским подбородком.

  • Фридрих Вильгельм Фюхтнер - отец Щелкунчика

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    "Папа Фридрих"

    "Отцом" щелкунчика считается столяр Фридрих Вильгельм Фюхтнер. Вдохновленный сказкой Гофмана, он в 1870 году впервые выстругал щелкунчика, каким мы его привыкли видеть в наши дни. Именно эта фигурка стала началом серийного производства. Сегодня уже восьмое поколение мануфактуры Фюхтнер продолжает традиционное ремесло.

  • Щелкунчик родом из региона Рудных гор

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Родина щелкунчика

    В районе Рудных гор, на границе Германии и Чехии, с давних пор жили горняки. Чтобы хоть как-то скрасить долгие зимние вечера, а заодно пополнить доход, они вырезали из дерева рождественские пирамиды, ажурные подсвечники, щелкунчиков. Здесь же, в Нойхаузене, открылся первый в Европе Музей щелкунчиков.

  • Экспонаты Музея щелкунчиков

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Рыцари да солдаты

    Массовым производство деревянных фигурок стало в конце XIX века. На снимке - экспонаты Музея щелкунчиков: рыцарь слева выструган в 1650 году, по центру - совсем свежий экземпляр из Штатов, справа - типичный для Рудных гор щелкунчик, выструганный в 1870 году.

  • Щелкунчик в образе Наполеона (в центре)

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Находчивые мастера

    Если верить легенде, появились подобные орехоколы по прихоти одного зажиточного крестьянина, не желавшего тратить силы на раскалывание орехов. За скромное вознаграждение один из сельчан выстругал человечка, который щелкает орехи. Щелкунчик в образе Наполеона (в центре) появился 1822 году.

  • Щелкунчиков расписывают вручную

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Трудоемкий процесс

    В процессе изготовления традиционного немецкого щелкунчика необходимо проделать не менее 130 рабочих операций. Каждая фигурка состоит из 60 частей и делается, как правило, из бука или пихты. И расписывают щелкунчиков, конечно, вручную. Такой оригинал стоит не менее 70 евро.

  • Билл Клинтон, Гельмут Коль и Герхард Шредер

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Каждому ли орех по зубам?

    Традиционно фигурку изображают в виде короля, солдата, лесника. Но периодически "ореховая миссия" возлагается и на современных героев. Жертвами "политического переворота" стали, например, Билл Клинтон, Гельмут Коль и Герхард Шредер.

  • Щелкунчик Дарт Вейдер

    Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

    Традиция и тренд

    Фирма Steinbach в Ганновере - известнейший производитель щелкунчиков. Семейное предприятие разрослось в послевоенные годы. Способствовало этому общение с американскими солдатами, служившими на территории Западной Германии: возвращаясь домой, они брали с собой щелкунчиков в качестве сувенира. Ежегодно Steinbach пополняет ассортимент. Одна из недавних разработок - щелкунчик Дарт Вейдер.

    Автор: Элизабет Грениэр, Инга Ваннер


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