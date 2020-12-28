Щелкунчику - 150 лет. История игрушки из Рудных гор (фотогалерея)

Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки

Герой всемирно известного балета

"Щелкунчик и Мышиный король" - повесть-сказка немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана, впервые опубликованная в 1816 году. В 1844 году Александр Дюма (отец) предложил читателям свою версию сказки. Она потом легла в основу либретто к балету П. И. Чайковского "Щелкунчик", премьера которого состоялась в 1892 году в Мариинском театре.