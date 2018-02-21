  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Обервизенталь, Рудные горы
Звездное небо над Рудными горами в морозную зимнюю ночь Фото: picture-alliance/dpa/A. März
ТуризмГермания

Достопримечательности Рудных гор в Германии

Андреас Кирххоф | Максим Нелюбин

Что посмотреть в Рудных горах - популярном туристическом регионе в немецкой земле Саксония? | 11 фотографий

https://p.dw.com/p/2szXt

Рудные горы (Erzgebirge) - регион на границе Германии и Чехии. Немецкая часть находится в Саксонии. Первые горные промыслы появились здесь в XII веке после обнаружения месторождений серебра. Сейчас эти места популярны среди любителей природы, походов и зимних видов спорта.

Фихтельбергская дорога 

Обервизенталь
Фихтельбергская узкоколейная дорогаФото: picture-alliance/dpa/J. Woitas

На этом поезде можно доехать до самого высокогорного города Германии - Обервизенталя. 17-километровая Фихтельбергская узкоколейная дорога, проложенная в Рудных горах между Зематалем и Обервизенталем, была введена в эксплуатацию летом 1897 года.

Обервизенталь

Обервизенталь
Трасса для спуска на горных лыжах на горе ФихтельбергФото: picture-alliance/dpa/J. Woitas

Популярный зимний курорт Обервизенталь расположен на высоте 915 метров над уровнем моря около 1215-метровой горы Фихтельберг - самой высокой точки Саксонии. Общая протяженность трасс для спуска составляет здесь около 17 километров. Перепад высот - триста метров. В Обервизентале также находится база для тренировок немецких олимпийцев.

Зимняя сказка

Фихтельберг
После обильного снегопада на горе ФихтельбергФото: picture-alliance/dpa/A. März

В Рудных горах можно, кончено, спускаться по склонам, но многие едут в этот восточногерманский регион ради неспешных лыжных прогулок и катания на беговых лыжах. Маршруты проложены среди таких заснеженных романтических ландшафтов. Около города Йохангеоргенштадт находится одна из самых длинных таких трасс в Германии - Каммлойпе протяженностью 36 километров.

Аннаберг-Буххольц 

Аннаберг-Буххольц
Зимний вечер в городе Аннаберг-БуххольцФото: picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/J. Scheibner

Накатались на лыжах? Теперь познакомимся с историей здешних горных промыслов. Сделать это можно, например, в городе Аннаберг-Буххольц, где серебро нашли в конце XV века, после чего начался период его бурного расцвета. В 2019 году исторические памятники "Горнодобывающего региона Рудные горы" в Германии и Чехии были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Парады горняков 

Аннаберг-Буххольц
Участники традиционного парада в Аннаберг-БуххольцеФото: picture-alliance/dpa/H. Schmidt

В предрождественские недели в разных местах Рудных гор проходят костюмированные парады горняков, привлекающие сюда многочисленных туристов. В Средние века в таких праздничных шествиях участвовали рудокопы и ремесленники, а сегодня - члены исторических обществ, заботящихся о сохранении традиций региона.

"Фронауер Хаммер"

Аннаберг-Буххольц 
"Молот Фронау"Фото: picture-alliance/dpa/P. Endig

В Аннаберг-Буххольце также находится этот памятник доиндустриальной технической истории - 500-летний "Молот Фронау" ("Frohnauer Hammer"). Он служил для изготовления скобяных изделий, а еще раньше - для обработки серебра и меди. Механизм приводится в действие силой воды и до сих пор находится в рабочем состоянии.

Чопау

Чопау
Саксонские мотоциклы в музейной экспозицииФото: picture-alliance/dpa/A. Burgi

Далее заглянем в Чопау - один из самых известных городов региона. Первое укрепление появилось здесь в XII веке на месте пересечения реки Чопау и Саксонского соляного пути. В 1920-х годах в городе начали производство мотоциклов. Некоторое время завод DKW был крупнейшим в мире - до 60 тысяч экземпляров в год. В ГДР здесь собирали мотоциклы марки MZ. Сейчас производство закрыто.

Охотничий замок Вильдек

Чопау
Охотничий замок Вильдек в ЧопауФото: picture-alliance/Bildagentur-online/Exss

Истории мотоциклов в Чопау посвящен музей, обладающий одной из самых больших коллекций в Европе. Экспозиция расположена в охотничьем замке Вильдек. Свой нынешний облик он приобрел в ренессансную эпоху, но здесь также сохранилась 30-метровая средневековая башня.

Замок Крибштайн

Замок Крибштайн
Замок Крибштайн с противоположного берега реки ЧопауФото: picture-alliance/Dumont Bildarchiv/P. Hirth

Раз речь зашла о древних замках, рассказывая о достопримечательностях Рудных гор, нельзя не упомянуть Крибштайн (Burg Kriebstein) - самый красивый средневековый замок Саксонии. Первое письменное упоминание об укреплении на этом скалистом выступе над рекой Чопау датировано 1384 годом. Живописный замок неоднократно становился местом съемок телевизионных сказок и других фильмов.

Сувениры

Сувениры из Рудных гор
Деревянные пирамидка, щелкунчик и курящий человечек из Рудных горФото: BA-Geduldig/imageBROKER/picture alliance

Напоследок заглянем за традиционными сувенирами из Рудных гор. Регион славится своими деревянными игрушками и украшениями - щелкунчиками, рождественскими пирамидами и курящими человечками.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Ольбернхау, Саксония

Рудные горы - родина талеров и долларов

Рудные горы - родина талеров и долларов

История этого горнодобывающего региона насчитывает восемь столетий. В Германии их называют Рудными горами, Крушне-Гори - в соседней Чехии. | 10 фотографий
Туризм9 сентября 2022 г.
Крибштайн

Крибштайн - самый красивый рыцарский замок Саксонии

Крибштайн - самый красивый рыцарский замок Саксонии

Саксонский замок Крибштайн уже неоднократно превращался в съемочную площадку. Его кинематографическая карьера началась еще в ГДР.
Туризм12 апреля 2021 г.
Алльгойские Альпы

По Германии: статьи и репортажи

По Германии: статьи и репортажи

Публикации DW о достопримечательностях Германии - архитектурных, исторических, культурных и природных. Полезная информация, советы и рекомендации.
Туризм7 октября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Обыски на объектах УПЦ (МП)

СБУ проводит обыски на объектах УПЦ в трех областях Украины

Конфликты19 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Логотип телеканала "Дождь" (фото из архива)

Что говорят в Германии о лишении "Дождя" лицензии в Латвии

Что говорят в Германии о лишении "Дождя" лицензии в Латвии

СМИ16 ч. назад
external

Москва ведет экономику к катастрофе?

Москва ведет экономику к катастрофе?

Политика17 ч. назад18:54 мин.
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

"Дождь" выдворяют из Латвии. Беспилотники терзают РФ. DW Шоу

"Дождь" выдворяют из Латвии. Беспилотники терзают РФ. DW Шоу

Политика20 ч. назад59:56 мин.
"Президент Франции Эмманюэль Макрон" говорит в рупор в цветах французского флага: "Предлагаю гарантии безопасности" - карикатура DW

Гарантии безопасности РФ от Макрона, или Кто кому угрожает

Гарантии безопасности РФ от Макрона, или Кто кому угрожает

Политика20 ч. назад
На въезде в Херсонскую область

Освобожденная Херсонщина в фотографиях

Освобожденная Херсонщина в фотографиях

Конфликты21 ч. назад16 фото
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 на аэродроме в Энгельсе, январь 2022 года

Ракета или дрон? Аналитик о взрывах на аэродромах в России

Ракета или дрон? Аналитик о взрывах на аэродромах в России

Конфликты22 ч. назад
На главную страницу