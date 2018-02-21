Достопримечательности Рудных гор в Германии

Рудные горы (Erzgebirge) - регион на границе Германии и Чехии. Немецкая часть находится в Саксонии. Первые горные промыслы появились здесь в XII веке после обнаружения месторождений серебра. Сейчас эти места популярны среди любителей природы, походов и зимних видов спорта.

Фихтельбергская дорога

Фихтельбергская узкоколейная дорога Фото: picture-alliance/dpa/J. Woitas

На этом поезде можно доехать до самого высокогорного города Германии - Обервизенталя. 17-километровая Фихтельбергская узкоколейная дорога, проложенная в Рудных горах между Зематалем и Обервизенталем, была введена в эксплуатацию летом 1897 года.

Обервизенталь

Трасса для спуска на горных лыжах на горе Фихтельберг Фото: picture-alliance/dpa/J. Woitas

Популярный зимний курорт Обервизенталь расположен на высоте 915 метров над уровнем моря около 1215-метровой горы Фихтельберг - самой высокой точки Саксонии. Общая протяженность трасс для спуска составляет здесь около 17 километров. Перепад высот - триста метров. В Обервизентале также находится база для тренировок немецких олимпийцев.

Зимняя сказка

После обильного снегопада на горе Фихтельберг Фото: picture-alliance/dpa/A. März

В Рудных горах можно, кончено, спускаться по склонам, но многие едут в этот восточногерманский регион ради неспешных лыжных прогулок и катания на беговых лыжах. Маршруты проложены среди таких заснеженных романтических ландшафтов. Около города Йохангеоргенштадт находится одна из самых длинных таких трасс в Германии - Каммлойпе протяженностью 36 километров.

Аннаберг-Буххольц

Зимний вечер в городе Аннаберг-Буххольц Фото: picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/J. Scheibner

Накатались на лыжах? Теперь познакомимся с историей здешних горных промыслов. Сделать это можно, например, в городе Аннаберг-Буххольц, где серебро нашли в конце XV века, после чего начался период его бурного расцвета. В 2019 году исторические памятники "Горнодобывающего региона Рудные горы" в Германии и Чехии были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Парады горняков

Участники традиционного парада в Аннаберг-Буххольце Фото: picture-alliance/dpa/H. Schmidt

В предрождественские недели в разных местах Рудных гор проходят костюмированные парады горняков, привлекающие сюда многочисленных туристов. В Средние века в таких праздничных шествиях участвовали рудокопы и ремесленники, а сегодня - члены исторических обществ, заботящихся о сохранении традиций региона.

"Фронауер Хаммер"

"Молот Фронау" Фото: picture-alliance/dpa/P. Endig

В Аннаберг-Буххольце также находится этот памятник доиндустриальной технической истории - 500-летний "Молот Фронау" ("Frohnauer Hammer"). Он служил для изготовления скобяных изделий, а еще раньше - для обработки серебра и меди. Механизм приводится в действие силой воды и до сих пор находится в рабочем состоянии.

Чопау

Саксонские мотоциклы в музейной экспозиции Фото: picture-alliance/dpa/A. Burgi

Далее заглянем в Чопау - один из самых известных городов региона. Первое укрепление появилось здесь в XII веке на месте пересечения реки Чопау и Саксонского соляного пути. В 1920-х годах в городе начали производство мотоциклов. Некоторое время завод DKW был крупнейшим в мире - до 60 тысяч экземпляров в год. В ГДР здесь собирали мотоциклы марки MZ. Сейчас производство закрыто.

Охотничий замок Вильдек

Охотничий замок Вильдек в Чопау Фото: picture-alliance/Bildagentur-online/Exss

Истории мотоциклов в Чопау посвящен музей, обладающий одной из самых больших коллекций в Европе. Экспозиция расположена в охотничьем замке Вильдек. Свой нынешний облик он приобрел в ренессансную эпоху, но здесь также сохранилась 30-метровая средневековая башня.

Замок Крибштайн

Замок Крибштайн с противоположного берега реки Чопау Фото: picture-alliance/Dumont Bildarchiv/P. Hirth

Раз речь зашла о древних замках, рассказывая о достопримечательностях Рудных гор, нельзя не упомянуть Крибштайн (Burg Kriebstein) - самый красивый средневековый замок Саксонии. Первое письменное упоминание об укреплении на этом скалистом выступе над рекой Чопау датировано 1384 годом. Живописный замок неоднократно становился местом съемок телевизионных сказок и других фильмов.

Сувениры

Деревянные пирамидка, щелкунчик и курящий человечек из Рудных гор Фото: BA-Geduldig/imageBROKER/picture alliance

Напоследок заглянем за традиционными сувенирами из Рудных гор. Регион славится своими деревянными игрушками и украшениями - щелкунчиками, рождественскими пирамидами и курящими человечками.