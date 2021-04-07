 Крибштайн - самый красивый рыцарский замок Саксонии | Информация о Германии и советы туристам | DW | 12.04.2021

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По Германии

Крибштайн - самый красивый рыцарский замок Саксонии

Крибштайн сохранил свой готический характер, хотя некоторые части замка подвергались реконструкции, перестраивались и расширялись.

Крибштайн

Крибштайн (Kriebstein) считается самым красивым рыцарским замком Саксонии. Его история насчитывает уже более 600 лет. За это время он несколько десятков раз менял владельцев - переходил по наследству, закладывался, продавался и перепродавался, использовался для оплаты долгов и сделок.

Один из его хозяев - рыцарь Апель Витцхум Старший (Apel Vitzhum der Ältere) лишился головы. Его казнили в 1425 году в присутствии германского короля по обвинению в супружеской измене. Может быть, когда-нибудь и это "происшествие" ляжет в основу сюжета художественного фильма, а пока замок регулярно становится площадкой для экранизации других историй: от более кровавых даже по сравнению с отрубанием рыцарской головы за нерыцарское поведение до невинных детских сказок из классического репертуара, не говоря уже о съемках документальных фильмов. Интересных моментов в истории замка достаточно, а по летописям можно изучать систему средневековых феодальных отношений, хотя местом каких-то значимых или выдающихся событий он не был.

Долгое время Крибштайн являлся резиденцией рыцарей, управлявших соседними землями. Семья последних его знатных хозяев жила в замке более ста лет уже в "пострыцарскую" эпоху вплоть до 1945 года. Они вкладывали большие средства в содержание и реставрацию замка, который затем был национализирован и во времена ГДР находился в государственной собственности. Сейчас замок принадлежит федеральной земле Саксония.

Замок Крибштайн

До пандемии недостатка в посетителях он не испытывал -  более 50 тысяч в год, то есть 150-300 человек в день в зависимости от погоды и сезона. От Дрездена на машине до него - километров 60, от Лейпцига - около 80. Вместе с другими соседними замками - замечательная цель для однодневной вылазки из этих городов на машине.

Типичный средневековый замок

Туристы, добравшиеся до него, поражаются практически нетронутому средневековому антуражу и не могут отделаться от ощущения, что где-то они его уже видели, даже если не смотрели ни один из снятых здесь фильмов.

Секрет состоит в том, что замок Крибштайн почти идеально отвечает представлениям о том, как должна выглядеть настоящая рыцарская крепость. Такой типичный замок - суровая и одновременно романтичная каменная громада, с патиной на картинах, паутиной в углах и на фонарях, с плющом на стенах... Вокруг - горы и лес, практически без видимых следов цивилизации до самого горизонта.

В центре возвышается центральная жилая башня (Wohnturm). По бокам расположены небольшие угловые башни-эркеры, типичные для позднего Средневековья. Замок обнесен овальной каменной стеной, которая буквально вырастает из скалы. Находится он на отроге горного хребта. По-немецки - "Bergsporn", то есть на "шпоре". Для такого рода замков существует специальное обозначение - "Bergspornburg".

Замок Крибштайн

Единственный вход в замок - по мосту и через ворота, перед которыми выкопан глубокий ров - на месте единственной естественной перемычки, соединявшей выступ с горным хребтом. Когда-то мост этот был подъемным. Со стратегической точки зрения - расположение оптимальное.

С противоположного берега реки Чопау (Zschopau), на который можно перейти по пешеходному мостику, спустившись с горы, крепостной замок кажется абсолютно неприступным. Он словно парит в воздухе на высоте около 50 метров. В этом месте река перегорожена небольшой плотиной. В лесной тишине под шум падающей воды замком хочется любоваться бесконечно долго.

История строительства

Точная дата начала его возведения неизвестна. Проходило оно в несколько этапов. Предполагается, что жилая башня-крепость на горном утесе появилась в середине XIV века на месте еще более старых построек. К этому периоду относятся дошедшая до наших дней романская часовня и другие части замка, построенные в романском стиле.

Первое письменное упоминание Крибштайна датировано 4 октября 1384 года - в свидетельстве мейсенского маркграфа Вильгельма I (Wilhelm I) о передаче этих земель вместе с соседними поселениями Вальдхайм (Waldheim) и Харта (Hartha) в ленное владение Дитриху фон Бервальде (Dietrich von Beerwalde) и его семье.

В документе было закреплено право маркграфа при необходимости использовать замок в военное и мирное время в качестве убежища или останавливаться во время поездок. Предполагается, что германский род Бервальде попал в Саксонию, на славянские земли, в XII веке.

Замок Крибштайн

За многовековую историю замок неоднократно перестраивали и расширяли. Но в общем и целом свой нынешний облик замок приобрел уже в XV веке. В 1400 году жилую башню-крепость обнесли каменной стеной, а затем возвели хозяйственные и другие служебные постройки. В середине этого же века к работам в замке был привлечен знаменитый архитектор своего времени - Арнольд фон Вестфален (Arnold von Westfalen), построивший крепость Альбрехтсбург (Albrechtsburg) в Мейсене (Meißen) - резиденцию саксонских курфюрстов из династии Веттинов.

Затем несколько столетий в замке больше ничего не меняли. Лишь в конце XVII века надстроили несколько этажей на зданиях, прилегающих к жилой башне, а также возвели каменную лестницу между ними и входом в крепость. Как видно из хроник, замок ни разу не разрушался и не подвергался разорению - переходил от одних владельцев другим, причем все они бережно относились к его сохранению.

Для туристов часть помещений тогдашние хозяева открыли уже в 1930 году. На протяжении нескольких лет после Второй мировой войны здесь находились квартиры местного лесничества, но уже в 1949 году в крепости открыли музей.

Отметим, что замок иногда упоминается в связи с поисками Янтарной комнаты. В конце Второй мировой войны здесь, в немецкой глубинке, хранились коллекции, вывезенные перед бомбардировками, в частности, из музеев Дрездена. После войны предполагали, что в Крибштайне могли находиться и художественные ценности, похищенные в Советском Союзе.

Замок Крибштайн

Когда замок открыт, для посетителей доступны практически все помещения замка: Готический и Рыцарский залы, сокровищница, часовня с полностью сохранившимися настенными росписями 1410 года, залы, стилизованные под разные эпохи, - от Ренессанса до неоготики. Из окон жилой башни открывается фантастически красивый вид на долину реки.

"Голливудская" карьера

Живописный замок, спрятавшийся в саксонской глубинке, обычно ведет более-менее спокойную жизнь местной достопримечательности федерального значения, но все чаще в его стенах раздаются команды: "Мотор! Камера! Начали!"… 

Уже в 1988 году, незадолго до падения Берлинской стены, восточногерманская киностудия Defa выбрала замок для съемок фильма по сказке братьев Гримм "Железный Ганс" ("Eisenhans"). В 2001 году Крибштайн стал местом действия детского телевизионного сериала "Тайна замка "Черная роза" ("The Mystery of Black Rose Castle") - совместного производства немецких, британских и венгерских кинематографистов. Он появлялся на телевизионных экранах в ландшафтных съемках при экранизации сказок "Братец и сестрица" ("Brüderchen und Schwesterchen") и "Полтора рыцаря" ("1 1/2 Ritter"), а также в фильмах "Привидения в замке Шпессарт" ("Geisterhaus im Spessart") и "Белоснежка" ("Schneewittchen").

Самая громкая премьера, связанная с Крибштайном, вышла в прокат в 2009 году и даже попала в программу берлинского кинофестиваля Berlinale. "The Countess" ("Die Gräfin") - история о "кровавой графине" Элизабет Батори, жившей более 400 лет назад в Венгрии. Иногда ее называют "истинным" вампиром. Предполагается, что на счету графини Батори - жизни около 600 молодых девушек, в крови которых она якобы купалась, чтобы оставаться молодой. 

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    Автор: Максим Нелюбин


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Ссылки в интернете

www.burg-kriebstein.de

Сайт замка Крибштайн

Аудио- и видеофайлы по теме

Ханштайн - #DailyDrone  

Замок Мариенбург - #DailyDrone  

Лойхтенбург - #DailyDrone  

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