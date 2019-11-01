Рудные горы - родина талеров и долларов (фотогалерея)

История этого горнодобывающего региона насчитывает восемь столетий. В Германии их называют Рудными горами (Erzgebirge), Крушне-Гори (Krušnohoří) - в соседней Чехии.
Партию таких вот необычных рождественских украшений - курящих человечков-вирусологов выпустили в немецком регионе Рудные горы.
Этот зоопарк расположен в Саксонии. Здесь можно увидеть около 70 самых маленьких в мире видов животных: от ласки до летающей белки.
Таких деревянных зверей и другие фигурки делают ремесленники в Рудных горах уже двести лет.
Помимо Старого города в список ЮНЕСКО в Госларе включены рудник Раммельсберг и Водозаборная система Верхнего Гарца.
Их названия - как главы зимней сказки: Тюрингский лес, Рудные горы, Шварцвальд, Гарц… Здесь можно кататься на лыжах или просто гулять по заснеженным лесам и склонам.
Дрезден, Лейпциг, Мейсен, Эльба и другие саксонские достопримечательности - в нашей фотогалерее из туристической серии о немецких федеральных землях.
Вот, как должна выглядеть настоящая русская баня в представлении немцев.
Рудные горы в Саксонии известны своими зимними курортами и традиционными народными ремеслами.
Рудные горы - популярный туристический регион. Посмотрите, как красиво там зимой.