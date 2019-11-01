Рудные горы - родина талеров и долларов (фотогалерея)

Горнодобывающий регион Рудные горы

В число немецких объектов Всемирного наследия в Рудных горах также входит Молот Фронау (Frohnauer Hammer) в городе Аннаберг-Буххольце. Вплоть до XV века на этой водяной мельнице мололи зерно, но в 1621 году ее переделали, чтобы производить заготовки для чеканки серебряных монет. Позже начали также обрабатывать медь и железо. Сегодня здесь работает самый старый в Германии музей кузнечного дела.