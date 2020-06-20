Где живут карликовые игрунки и слоновые землеройки? (фото)

Ауэ - Бад-Шлема • Фотографии из разных самых популярных и посещаемых немецких зоопарков в нашей рубрике "Кадр за кадром" мы публикуем регулярно. Этот зверинец до сих пор не попадал в наше поле зрения. Что совсем не удивительно, ведь речь идет об очень маленьком зоопарке для очень маленьких животных - Zoo der Minis. Трудно было заметить и сам зоопарк, и этих симпатичных крошек.

Мелкая сова - воробьиный сыч

Карликовая игрунка - мини-представитель отряда приматов

Мини-зоопарк в Рудных горах

Находится этот зоопарк в восточногерманской федеральной земле Саксония - в регионе Рудные горы. Был создан в городе Ауэ - Бад-Шлема в 1991 году на базе более старого здешнего парка, основанного одним местным учителем еще в 1960-х.

Короткоухие прыгунчики, они же - слоно-землеройки

Миниатюрные ослы

Сейчас здесь насчитывается в общей сложности около 400 мини-обитателей примерно 70 разных видов. Есть и ласки, и короткоголовые летающие белки, и слоновые землеройки.

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