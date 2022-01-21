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Тематическая страница DW "Зоопарк".
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Контекст
Берлинский зоопарк - старейший в Германии
Берлинский зоопарк - старейший в Германии
Этот зоопарк был открыт почти 180 лет назад - в 1844 году. Ежегодно здесь бывает около 3,5 миллиона посетителей.
Туризм
13.05.2023
13 мая 2023 г.
Самые популярные зоопарки Германии
Самые популярные зоопарки Германии
Двадцать самых посещаемых немецких зоопарков - от Берлина до Гейдельберга.
Туризм
07.05.2023
7 мая 2023 г.
Как выживают в войну украинские зоопарки
Как выживают в войну украинские зоопарки
Находящиеся в зоне боевых действий украинские зоопарки нуждаются в помощи. Германия и ЕС не оставляют их в беде.
Природа и окружающая среда
07.04.2022
7 апреля 2022 г.
Год Тигра: главный специалист по хищникам живет в Германии
Год Тигра: главный специалист по хищникам живет в Германии
1 февраля наступил год Тигра. Знакомим вас с немецкими тиграми и человеком, который ведет учет тигров по всему миру.
Культура
01.02.2022
1 февраля 2022 г.
Куда львы прячутся от снега?
Куда львы прячутся от снега?
В прошедший четверг во многих регионах Германии неожиданно наступила зима: похолодало и выпал снег.
Туризм
23.01.2022
23 января 2022 г.
Белые медвежата успели подрасти
Белые медвежата успели подрасти
Показываем свежие фотографии из немецкого города Росток, в зоопарке которого подрастают белые медвежата-близнецы.
Туризм
21.01.2022
21 января 2022 г.
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