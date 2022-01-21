  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против УкраиныПалестино-израильский конфликтСитуация в Беларуси

Зоопарк

Публикации по теме

Тематическая страница DW "Зоопарк".

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Берлинские панды

Берлинский зоопарк - старейший в Германии

Берлинский зоопарк - старейший в Германии

Этот зоопарк был открыт почти 180 лет назад - в 1844 году. Ежегодно здесь бывает около 3,5 миллиона посетителей.
Туризм13 мая 2023 г.
Лейпциг

Самые популярные зоопарки Германии

Самые популярные зоопарки Германии

Двадцать самых посещаемых немецких зоопарков - от Берлина до Гейдельберга.
Туризм7 мая 2023 г.
Питомец Киевского зоопарка

Как выживают в войну украинские зоопарки

Как выживают в войну украинские зоопарки

Находящиеся в зоне боевых действий украинские зоопарки нуждаются в помощи. Германия и ЕС не оставляют их в беде.
Природа и окружающая среда7 апреля 2022 г.
Deutschland Tigernachwuchs im Duisburger Zoo

Год Тигра: главный специалист по хищникам живет в Германии

Год Тигра: главный специалист по хищникам живет в Германии

1 февраля наступил год Тигра. Знакомим вас с немецкими тиграми и человеком, который ведет учет тигров по всему миру.
Культура1 февраля 2022 г.
Львица в домике

Куда львы прячутся от снега?

Куда львы прячутся от снега?

В прошедший четверг во многих регионах Германии неожиданно наступила зима: похолодало и выпал снег.
Туризм23 января 2022 г.
Зоопарк немецкого города Росток

Белые медвежата успели подрасти

Белые медвежата успели подрасти

Показываем свежие фотографии из немецкого города Росток, в зоопарке которого подрастают белые медвежата-близнецы.
Туризм21 января 2022 г.
Показать больше