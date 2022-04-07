 Как немецкие зоопарки помогают украинским коллегам пережить войну | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.04.2022

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Культура и стиль жизни

Как немецкие зоопарки помогают украинским коллегам пережить войну

Война - это бедствие не только для людей, но и для животных. Звери из украинских зоопарков нуждаются в помощи. Немецкие зоопарки не оставляют их в беде.

Питомец Киевского зоопарка

Питомец Киевского зоопарка

Ни один немецкий зоопарк, ни одна немецкая организация защиты животных не остались в стороне от беды, постигшей из-за развязанной Россией войны украинские зоопарки - собирают для них пожертвования, отправляют гуманитарную помощь, предоставляют жилье оказавшимся в эвакуации коллегам и членам их семей. Так, свыше 320 000 евро пожертвований уже собрано для зоопарков в Киеве, Харькове, Одессе, других городах Украины берлинскими зоопарками - Зоологическим садом Берлина (Zoologischer Garten Berlin) и Берлинским зоопарком (Tierpark Berlin).

В среду, 6 апреля, они отправили туда и третью по счету крупную партию гуманитарных грузов весом около 22 тонн - специальные корма для фламинго, зебр, носорогов, жирафов, других животных и птиц, ветеринарные материалы, а также предметы первой необходимости для персонала, такие как налобные фонари, батарейки и продукты питания. На сей раз они направляются в зоопарки Киева, Черкасс и зоопарка "Парк XII месяцев" в поселке Демидов неподалеку от украинской столицы. Две предыдущие партии грузов были распределены между зоопарками по всей Украине.

Помощь без бюрократических проволочек

"С тех пор, как обстановка на украинско-российской границе стала накаляться, мы с нашими украинскими коллегами буквально каждый день на связи - пишем друг другу по Whatsapp, по электронной почте, общаемся по телефону. Ну, а когда российская армия вторглась в Украину, и зоопарки страны оказались в чрезвычайной ситуации, стало ясно: нужно срочно оказывать помощь", - рассказывает в беседе с DW официальный представитель Зоологического сада Берлина Катарина Мария Шперлинг (Katharina Maria Sperling).

По ее словам, украинские зоопарки присылают списки конкретных товаров и продуктов, запасы которых у них подходят к концу, и берлинские коллеги приобретают все то, что необходимо - различные корма для птиц и животных, продукты питания для персонала, а затем отправляют этот гуманитарный груз в Украину. Одновременно берлинские зоопарки запустили акцию по сбору пожертвований, объявив о ней в таких социальных сетях, как Facebook, Instagram, Twitter, а также в прессе. И результат не заставил себя ждать.

"В кратчайшие сроки мы собрали огромную сумму денег - свыше 320 000 евро. Вы не представляете, как много людей по всему миру откликнулись на наш призыв о помощи украинским зоопаркам! Деньги перечисляют жители самых разных стран - не только из европейских, но и из Японии, Канады, Австралии. Причем есть люди, которые не ограничиваются разовым взносом, а вторично переводят деньги какое-то время спустя ", - подчеркивает Катарина Мария Шперлинг.

При безупречной логистике

Как отмечает представитель берлинского зоопарка, организовать логистику транспортных перевозок гуманитарной помощи было совсем непросто.

Погрузка контейнеров с грузом для Украины на поезд Deutsche Bahn

Погрузка контейнеров с грузом для Украины на поезд Deutsche Bahn

"Мы ведь не логистическая компания и на старте этого проекта не слишком понимали, как все должно функционировать с доставкой. Начали с того, что освободили для складирования закупаемых в огромных количествах товаров большой зал. А потом на помощь пришел основной немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn, который запустил так называемый "железнодорожный мост", организовав логистическую сеть из автомобильной и железнодорожной составляющих для доставки гуманитарных грузов в Украину - причем бесплатно. То есть Deutsche Bahn присылает к нам фуры, груз загружается в контейнеры, и они потом доставляются к грузовому поезду и транспортируются на нем в Польшу, а затем в Украину", - поясняет Шперлинг.

При этом пресс-секретарь берлинского зоопарка делает акцент на том, что все подробности, связанные с транспортировкой гуманитарной помощи в Украину, держатся в строжайшей тайне. Ни график движения грузовых поездов, ни конкретный маршрут их следования, ни даже информация о возможных инцидентах в пути не разглашаются.

Жилье для беженцев

Некоторые немецкие зоопарки не только оказывают украинским коллегам гуманитарную и финансовую помощь, но и по возможности предоставляют жилье находящимся в эвакуации сотрудникам украинских зоопарков и их родным. Берлинские зоопарки тоже поселили у себя несколько таких семей.

"На территории наших зоопарков есть квартиры, предназначенные для гостей - приезжающих к нам по обмену опытом или для участия в общих проектах коллег и ученых. В одной из таких квартир, например, мы недавно поселили мать и дочь, обе работают смотрительницами в одном зоопарке - их имен я называть не буду. Нам позвонили из Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов и попросили их приютить. Женщины очень устали, ведь у них за плечами длинный и мучительный путь, и не уставали благодарить нас за гостеприимство. Жаль только, что ни немецким, ни английским они не владеют, и нам приходится общаться через голосового онлайн-переводчика", - говорит Катарина Мария Шперлинг.

По ее словам, они и впредь намерены помогать украинским коллегам - и не будут прекращать это делать все время, пока те нуждаются в поддержке. Зоопарки Украины очень тронуты тем, что их не бросают в беде. DW связалась с некоторыми из них.

Николаевский зоопарк закрыт, но билеты продаются

В музее крупнейшего, а также одного из лучших и старейших в Украине Николаевского зоопарка, история которого восходит к 1901 году, появились новые экспонаты - ракеты, упавшие на его территорию во время обстрелов российской армии. Люди и животные не пострадали, но директор зоопарка Владимир Топчий, который трудится здесь уже 44 года, опасается за жизнь своих подопечных - ведь неизвестно, что будет дальше.

Директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий у упавшей на территорию российской ракеты

Директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий у упавшей на территорию российской ракеты

"На территорию нашего зоопарка в разное время упали уже пять реактивных ракет - и "Град", и "Смерч", и запрещенные международной конвенцией кассетные ракеты. Мы все это сохраняем - как доказательства, подтверждающие самую настоящую фашистскую агрессию. В Николаевском зоопарке насчитывается около 4000 животных. Почти половина из примерно 400 представленных тут видов занесена в международную Красную книгу - как виды, которым грозит исчезновение. И мы очень волнуемся за них", - признается в беседе с DW Владимир Топчий.

Конечно, он хотел бы эвакуировать животных в безопасное место. Но, по его словам, для этого не хватает машин. К тому же, ведущие на запад дороги забиты транспортом, а простаивание в пробках чревато тем, что жирафы, слоны и бегемоты просто погибнут от холода. Несмотря на тяжелую обстановку, большинство животных в порядке. Очень важно то, что корма хватает, и все питомцы сыты - благодаря помощи, которая поступает из-за рубежа.

"Нам очень большую помощь оказывают коллеги из Германии, Польши, Чехии - присылают корма для животных, переводят деньги, постоянно звонят, связываются с нами через Facebook, переживают за нас. Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов перечислила нам 10 тысяч евро", - перечисляет Владимир Топчий.

Сотрудники Николаевского зоопарка обогревают птиц

Сотрудники Николаевского зоопарка обогревают птиц

Несмотря на войну, почти весь штат зоопарка остался в Николаеве - не хотят бросать на произвол судьбы животных. Многие из них даже ночуют в зоопарке: обстрелы ведутся чаще всего ночью, и животных, которых из-за громких взрывов охватывает паника, надо успокаивать. А в ночь на 8 марта в условиях сильной бомбардировки самка леопарда родила детеныша - и ей, и новорожденному нужно было обеспечить уход.

Между прочим: невзирая на то, что вот уже полтора месяца Николаевский зоопарк закрыт для посетителей, билеты по-прежнему продаются: люди покупают их в интернете, чтобы поддержать любимый зоопарк во время войны.

Киевский зоопарк под звуки сирены воздушной тревоги

"К счастью, снаряды на нашу территорию пока не попадали, но осколков достаточно", - так отвечает на вопрос DW о ситуации в Киевском зоопарке его директор Кирилл Трантин, который на протяжении всей войны не покидает свое рабочее место ни днем, ни ночью.

Директор Киевского зоопарка Кирилл Трантин в слоновнике

Директор Киевского зоопарка Кирилл Трантин в слоновнике

По его словам, раздающиеся взрывы и звуки сирены воздушной тревоги повергают животных в сильный стресс. Так, в состоянии волнения пеликаны подавили яйца, которые они высиживали. А самка лемура бросила одного из своих новорожденных малышей, и теперь работникам зоопарка приходится его вскармливать искусственно. Слон так напуган, что больше не хочет выходить из закрытого помещения на воздух.

Практически все сотрудники зоопарка находятся тут круглосуточно. Подвал под одним из зданий переоборудован в спальный зал. Там расставили скамейки, которые служат лежаками, положили на них надувные матрацы и одеяла.

Брошенный матерью лемур - питомец Киевского зоопарка

Брошенный матерью лемур - питомец Киевского зоопарка

"Конечно, если будет прямое попадание ракеты, то никому тут не выжить, но от осколков можно спастись. Специального бомбоубежища в зоопарке априори нет - мы как-то на войну не рассчитывали", - горько усмехается Кирилл Трантин.

Еще перед войной сотрудники Киевского зоопарка на всякий случай запаслись кормами на две недели вперед. Поэтому животные не голодали. Правда, возник дефицит зеленой массы, которой питаются рептилии и приматы. Пришлось в кратчайшие сроки построить теплицу для выращивания зелени - даже успели собрать первый урожай. Ну, а потом подоспела гуманитарная помощь от местных волонтеров и из Европы. И теперь с кормами для питомцев перебоев нет.

Директор Киевского зоопарка Кирилл Трантин принимает гуманитарную помощь из Европы

Директор Киевского зоопарка Кирилл Трантин принимает гуманитарную помощь из Европы

"Зарубежные, в том числе немецкие, коллеги нас очень поддерживают - и продуктами питания для животных, и медикаментами, и финансами, и рекомендациями. Саксонские зоопарки заявили о готовности принять у себя на время войны часть наших животных. Но я не решился отправить их в эвакуацию - слишком рискованное это дело. Как говорится, мы в ответе за тех, кого приручили", - подчеркивает Кирилл Трантин.

Зоопарк "Парк XII месяцев" теряет животных

Зоопарк "Парк XII месяцев" в поселке Демидов под Киевом во время обстрелов и бомбардировок практически лишился доступа к электроэнергии и газу. К тому же там закончились запасы кормов. Как рассказал директор зоопарка Михаил Пинчук, многие животные были вынуждены находиться в холодных вольерах, в результате часть питомцев погибла.

Другие животные пребывают в состоянии сильного психологического упадка. Из-за постоянных бомбежек, полученных ранений и потери сородичей они подавлены и не желают выходить из своих даже открытых клеток. Некоторые умерли от разрыва сердца.

"Экопарк Фельдмана" уничтожен

В результате массированных обстрелов и бомбардировок почти ничего не осталось от крупнейшего в Украине частного экопарка - "Экопарка Фельдмана" под Харьковом. Его спонсор и директор Александр Фельдман вынужден был взять часть животных к себе домой. Как он написал в Facebook, "мой дом превращается в "Ноев ковчег". В каждой комнате, в каждом закоулке кто-то живет".

Часть оставшихся в зоопарке питомцев, в том числе пара бизонов, погибла при обстрелах. Сейчас, по словам Фельдмана, "самая большая проблема - это оставшиеся в вольерах крупные хищники. Их клетки еще целы, но в случае еще одного обстрела обезумевшие от страха львы, тигры, медведи могут вырваться на волю и пойти в сторону Харькова или в близлежащие поселки".

Узнав об этом, о готовности помочь заявили жители Киева, Харькова, Одессы, Днепра, многих других городов Украины. Как сообщил 6 апреля в Facebook Александр Фельдман, эвакуация животных уже началась. И хотя были обстрелы, не боящимся вывозить животных из опасной зоны волонтерам уже удалось экакуировать пятерых львов и некоторых других зверей. По словам Фельдмана, в случае если всех хищников вывезти с территории экопарка не получится, оставшихся придется усыпить. "Об этом невообразимо больно говорить, но главный приоритет сейчас  - жизнь людей", - написал в Facebook Александр Фельдман.

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    Автор: Максим Нелюбин


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