Украинское искусство в Берлине: спасти от войны то, что можно спасти

Несколько месяцев назад в Берлине открыла свои двери художественная галерея, где показывают работы молодых украинских живописцев, графиков, фотографов, скульпторов, а после вторжения России в Украину здесь создан и специальный фонд помощи художникам из охваченной войной страны. Основательницы этих проектов познакомились в Киеве, а свела их любовь к современному украинскому искусству.

В состоянии тревожного ожидания: картины из Украины

В бедно обставленной комнате сидит пожилая супружеская чета. Оба в старенькой, видавшей виды одежде. На лицах - и печаль, и смирение. Это - работа из цикла "Земля без возврата" канадской фотохудожницы украинского происхождения Виктории Сорочински.

Похожие на волков хищники, обступившие принимающую ванну женщину, - на картине львовской художницы, работающей под псевдонимом Kinder Album (в переводе с немецкого - Детский альбом).

Kinder Album. "Белые слепые койоты" (2018)

Эти работы, экспонируемые в открывшейся в сентябре 2021 года в Берлине художественной галерее ArtEast Gallery, были созданы до войны, развязанной Россией против Украины. Но каждая из них вызывает странное чувство, сопровождаемое безотчетной тревогой и ожиданием чего-то жуткого. У владелицы ArtEast Gallery, француженки с немецкими корнями Корнелии Шмидмайр (Cornélia Schmidmayr) есть тому объяснение.

Предчувствие нарастающей угрозы появилось у многих художников в Украине еще несколько лет назад, и это тревожное ожидание отразилось в их творчестве, причем с каждым годом оно просматривалось в их работах все более остро, отмечает она в беседе с DW. А когда в конце 2021 года украинские художники начали изображать на своих картинах бомбы, Корнелия Шмидмайр и ее партнер по проекту, гражданка Франции и Украины Иванна Бертран уже не сомневались: тучи над Украиной сгущаются, и российское вторжение - больше не миф.

Мост между Востоком и Западом

Корнелия Шмидмайр приехала со своей семьей в Киев в 2014 году и несколько лет работала там во Французском институте в Украине (ФИУ), а также осуществляла немало культурных проектов. В украинской столице она познакомилась с Иванной Бертран, которая реализовывала ряд арт-проектов, в том числе организовала международную ярмарку фотографического искусства Photo Kyiv.

"Мы с Иванной были очень впечатлены чрезвычайно многообразной и интересной киевской арт-сценой. Как оказалось, в Киеве и вообще в Украине масса креативных, оригинальных, не боящихся экспериментов художников. Но, к сожалению, на мировом художественном рынке, в том числе и на европейском, их творчество представлено очень мало. И чтобы популяризировать его, мы решили открыть арт-галерею в Берлине, куда я переехала в прошлом году, – и таким образом создать своего рода мост между Востоком и Западом", - рассказывает Корнелия Шмидмайер.

Корнелия Шмидмайр (слева) и Иванна Бертран. Фото сделано еще до войны. Сейчас, как говорит Корнелия, они уже не могут так улыбаться

Галеристка напоминает о том, что даже молодым украинским художникам довелось пережить и несколько революций, и вооруженные действия. И, по ее мнению, это в немалой степени отразилось на их творчестве: этим художникам уже не раз приходилось начинать все сначала, и они не боятся белого листа или новых техник, а также хорошо знают, что значит бороться за свободу слова, подчеркивает Корнелия.

Работы высокого класса

В настоящее время в ArtEast Gallery насчитывается около 30 работ украинских художников. Это произведения живописи, скульптуры, графики, фотографического искусства, гравюры. Чтобы познакомить людей на Западе с современным украинским искусством, Корнелия Шмидмайер, Иванна Бертран и их команда организуют выставки, привлекают к сотрудничеству все новых партнеров в разных странах, используют возможности Facebook и других социальных сетей. К слову, в ближайшее время планируется открытие филиалов ArtEast Gallery в Париже и Брюсселе.

"Все представленные у нас работы очень разные. А объединяет их то, что они выполнены на очень высоком уровне и в них вложено немало труда. Видно, что их создавали талантливые, влюбленные в свое дело и прекрасно владеющие техникой живописи, рисунка и композиции художники. То же можно сказать о фотохудожниках. Стоит взглянуть, например, на работы Виктории Сорочински, мастерски использующей возможности фотокамеры и создающей глубокие образы", - подчеркивает Корнелия Шмидмайер.

Создание благотворительного фонда

После того как вторжение России в Украину превратилось из угрозы в жестокую реальность с каждодневными бомбежками, обстрелами и миллионами беженцев, основателям галереи ArtEast Gallery стало ясно: теперь пора браться за более серьезные задачи, прежде всего - бросить все силы на помощь украинским художникам и их семьям и на спасение произведений украинского искусства.

Чтобы спасти культуру и искусство Украины от уничтожения, Корнелия и Иванна в кратчайшие сроки учредили благотворительный фонд "Peace for Art" ("Мир для искусства"), который принимает добровольные пожертвования, направляемые на защиту культурного наследия этой страны. "Для привлечения финансовой поддержки мы широко используем различные способы коммуникации, убеждая людей в том, что размер пожертвований не имеет решающего значения, что даже маленькая сумма - это неоценимая помощь для спасения украинского искусства, а также знак солидарности с украинским народом", - говорит Корнелия.

По ее словам, у проекта "Peace for Art" два приоритета. В первую очередь, это оказание помощи украинским художникам - как тем, кто по-прежнему находится у себя на родине, так и тем, кто нашел убежище за границей: чтобы они могли выжить в нынешних тяжелых условиях, когда идет война и нет возможности заработать на жизнь. А второй приоритет - это поддержка проектов, направленных на сохранение культурного наследия Украины.

Поддерживать всем, чем можно

"Конечно, у нас нет возможности помогать всем подряд. В случае если мы получаем от того или иного художника заявление с просьбой об оказании финансовой помощи, мы сначала смотрим, что это за художник, в какой ситуации он находится - и тогда решаем, вправе ли он претендовать на поддержку нашего фонда. К нам также обращаются различные учреждения культуры - в том числе, музеи, которым необходимо спасти свои коллекции. Чтобы помочь им, мы привлекаем различных партнеров", - поясняет Корнелия Шмидмайр.

Виктория Сорочински. Работа из цикла "Земля без возврата" (2016)

Корнелия рассказывает, как ее команда организовала автомобильную перевозку в западную часть Украины авторских печатных форм одного художника-графика. Или - как один фотограф, который, несмотря на военные действия, не хотел покидать родной город, отправил в Берлин на хранение резервные копии всех своих работ в виде файлов - на случай, если с ним что-то произойдет. Для обращающихся к ним за помощью людей Иванна и Корнелия делают все, что в их силах.

"К сожалению, сейчас в охваченной войной Украине уже практически больше нет безопасных мест. И теперь мы думаем о том, как нуждающиеся в спасении культурные ценности вывезти за ее пределы. Я сама готова поехать на своей машине к украинской границе, чтобы помочь это сделать. Но проблема еще и в том, что вывозимые из Украины предметы искусства подлежат обязательному письменному декларированию. Для этого нужно оформить немало документов и пройти ряд инстанций, что в условиях войны непросто, а то и невозможно", - сокрушается Корнелия.

"Спасти то, что можно спасти", - вот девиз благотворительного проекта "Peace for Art". Как отмечает его основательница, проявляя сегодня широкую солидарность с Украиной, люди не должны забывать и о том, что необходимы долгосрочные обязательства перед ней: ведь придет день, когда война закончится, и никто не знает, как будет выглядеть израненная ею страна. "Мы должны пообещать, что не бросим на произвол судьбы Украину", - призывает берлинская галеристка Корнелия Шмидмайр.

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