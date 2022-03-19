Украинцы сейчас спасают не только свою культуру, но и русскую

Большинство музеев и галерей в Украине сейчас закрыты. Поскольку экспонатам тоже угрожает уничтожение, их пытаются спасти. Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО пока не пострадали, но уже разрушены важные культурные учреждения, в частности - здание театра в Мариуполе. Украинские власти заявили, что в четверг, 17 марта, здание подверглось бомбардировке, в то время как в нем укрывались сотни людей. По данным украинских СМИ, сильно пострадала также Свято-Успенская Святогорская лавра, расположенная в Донецкой области.

Защита искусства в условиях войны

Защита культурного наследия Украины становится важной частью гуманитарной помощи со стороны различных организаций и частных лиц как внутри страны, так и из-за рубежа. С первого дня войны коллектив художников "Asortymentna Kimnata" из Ивано-Франковска занимается эвакуацией произведений из независимых арт-коллекций.

"Asortymentna Kimnata" была создана для поддержки независимых художников, и теперь мы должны не только поддержать их, но и защитить их труд от уничтожения", - подчеркивает в интервью DW Аня Потемкина из Центра современного искусства в Ивано-Франковске. С этой целью в нескольких тайных местах было создано несколько бункеров для хранения произведений искусства. В первые 10 дней войны в них было размещено более 20 художественных коллекций. "Для нас важно, чтобы мы не потеряли ни одного произведения - ни в тылу, ни вблизи линии фронта. Ведь эта война - еще и война культур", - заявила соучредитель коллектива "Asortymentna Kimnata" Алена Каравай.

Защитить региональное культурное наследие

Ольга Гончар, менеджер по культуре и директор Львовского музея "Територія Терору" организовала кризисный фонд под названием "Музей скорой помощи". Проект поддерживает Европейская комиссия и межкультурная ассоциация MitOst. Цель - "защитить местное наследие культуры", подчеркнула Ольга Гончар.

Уже почти 20 музеев в четырех регионах получили финансовую поддержку для защиты и хранения экспонатов. Приоритет был отдан музеям из небольших городов и сел на востоке и юге Украины. Кроме того, фонд был создан для оказания оперативной помощи украинским художникам: поиска и выделения стипендий и грантов, организации возможности работы за границей.

Спасение произведений искусства через австрийскую границу

Команда павильона Украины на Венецианской биеннале перевозит произведения искусства из Киева в Австрию, чтобы Украина смогла принять участие в форуме современного искусства, стартующем в Италии в конце апреля 2022 года. "Присутствие Украины на биеннале важно в эти дни, как никогда прежде, - говорится в совместном заявлении кураторов павильона Украины. - Когда само право нашей культуры на существование оспаривается Россией, важно показать миру наши достижения".

Среди экспонатов - скульптура известного харьковского художника Павла Макова "Фонтан истощения". На второй день после вторжения России на территорию Украины кураторам удалось вывезти из Киева наиболее важные части скульптуры на частном автомобиле. Им понадобилась неделя, чтобы добраться до Австрии.

Кураторы украинского павильона с художником (слева): Лизавета Герман, Борис Филоненко, Павел Маков и Мария Ланько

Художник Павел Маков представляет Украину в Венеции, но все еще находится в Харькове. Фото 1996 года

63-летний скульптор Павел Маков до сих пор находится в Харькове. Он продает свои работы в интернете, чтобы собрать деньги на покупку оружия для защиты Украины.

Сохранение русского искусства вопреки российскому вторжению

В Харькове пострадали учреждения культуры, в том числе - Харьковский художественный музей, сотрудники которого пытаются спасти и сохранить одну из самых ценных коллекций произведений русского искусства в Украине.

"Это ирония судьбы, что мы должны спасать картины русских художников в нашей стране, это просто варварство!" - заявила Марина Филатова, сотрудница администрации Харьковского художественного музея. Поскольку все окна и двери музея из-за российских бомбежек выбиты, 25 тыс. экспонатов музея находятся в опасности из-за влажности и экстремальных температур.

Польские учреждения культуры демонстрируют солидарность

Под эгидой Комитета поддержки музеев Украины польские учреждения культуры также объединили свои усилия для защиты и спасения культурного наследия в соседней стране.

По мнению польского историка и политолога Павла Укельского, заместителя директора Музея Варшавского восстания, уничтожение культурного наследия Польши во время Второй мировой войны было не просто побочным продуктом военных действий, а целью захватчиков. В Интервью DW историк высказал опасение, что Украине может в данный момент угрожать то же самое.

Польская сторона предлагает помощь всем музеям и культурным учреждениям Украины. По словам Укельского, во Львов уже отправлена первая партия специального упаковочного материала - для защиты и безопасной транспортировки произведений искусства. Кроме того, польские искусствоведа и историки готовы оказать помощь в оцифровке и инвентаризации коллекций.

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