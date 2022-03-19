 Украинцы сейчас спасают не только свою культуру, но и русскую | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Украинцы сейчас спасают не только свою культуру, но и русскую

В это статье DW - о том, как украинцы в Харькове пытаются спасти коллекцию русской живописи, как готовятся к участию в биеннале современного искусства в Венеции.

памятник дюку де Ришелье в Одессе

Так сейчас выглядит памятник дюку де Ришелье в Одессе

Большинство музеев и галерей в Украине сейчас закрыты. Поскольку экспонатам тоже угрожает уничтожение, их пытаются спасти. Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО пока не пострадали, но уже разрушены важные культурные учреждения, в частности - здание театра в Мариуполе. Украинские власти заявили, что в четверг, 17 марта, здание подверглось бомбардировке, в то время как в нем укрывались сотни людей. По данным украинских СМИ, сильно пострадала также Свято-Успенская Святогорская лавра, расположенная в Донецкой области.

Защита искусства в условиях войны

Защита культурного наследия Украины становится важной частью гуманитарной помощи со стороны различных организаций и частных лиц как внутри страны, так и из-за рубежа. С первого дня войны коллектив художников "Asortymentna Kimnata" из Ивано-Франковска занимается эвакуацией произведений из независимых арт-коллекций.

"Asortymentna Kimnata" была создана для поддержки независимых художников, и теперь мы должны не только поддержать их, но и защитить их труд от уничтожения", - подчеркивает в интервью DW Аня Потемкина из Центра современного искусства в Ивано-Франковске. С этой целью в нескольких тайных местах было создано несколько бункеров для хранения произведений искусства. В первые 10 дней войны в них было размещено более 20 художественных коллекций. "Для нас важно, чтобы мы не потеряли ни одного произведения - ни в тылу, ни вблизи линии фронта. Ведь эта война - еще и война культур", - заявила соучредитель коллектива "Asortymentna Kimnata" Алена Каравай.

Защитить региональное культурное наследие

Ольга Гончар, менеджер по культуре и директор Львовского музея "Територія Терору" организовала кризисный фонд под названием "Музей скорой помощи". Проект поддерживает Европейская комиссия и межкультурная ассоциация MitOst. Цель - "защитить местное наследие культуры", подчеркнула Ольга Гончар.

Уже почти 20 музеев в четырех регионах получили финансовую поддержку для защиты и хранения экспонатов. Приоритет был отдан музеям из небольших городов и сел на востоке и юге Украины. Кроме того, фонд был создан для оказания оперативной помощи украинским художникам: поиска и выделения стипендий и грантов, организации возможности работы за границей.

Спасение произведений искусства через австрийскую границу

Команда павильона Украины на Венецианской биеннале перевозит произведения искусства из Киева в Австрию, чтобы Украина смогла принять участие в форуме современного искусства, стартующем в Италии в конце апреля 2022 года. "Присутствие Украины на биеннале важно в эти дни, как никогда прежде, - говорится в совместном заявлении кураторов павильона Украины. - Когда само право нашей культуры на существование оспаривается Россией, важно показать миру наши достижения".

Среди экспонатов - скульптура известного харьковского художника Павла Макова "Фонтан истощения". На второй день после вторжения России на территорию Украины кураторам удалось вывезти из Киева наиболее важные части скульптуры на частном автомобиле. Им понадобилась неделя, чтобы добраться до Австрии. 

Кураторы украинского павильона с художником (слева): Лизавета Герман, Борис Филоненко, Павел Маков и Мария Ланько

Кураторы украинского павильона с художником (слева): Лизавета Герман, Борис Филоненко, Павел Маков и Мария Ланько

Художник Павел Маков

Художник Павел Маков представляет Украину в Венеции, но все еще находится в Харькове. Фото 1996 года

63-летний скульптор Павел Маков до сих пор находится в Харькове. Он продает свои работы в интернете, чтобы собрать деньги на покупку оружия для защиты Украины.

Сохранение русского искусства вопреки российскому вторжению

В Харькове пострадали учреждения культуры, в том числе - Харьковский художественный музей, сотрудники которого пытаются спасти и сохранить одну из самых ценных коллекций произведений русского искусства в Украине. 

"Это ирония судьбы, что мы должны спасать картины русских художников в нашей стране, это просто варварство!" - заявила Марина Филатова, сотрудница администрации Харьковского художественного музея. Поскольку все окна и двери музея из-за российских бомбежек выбиты, 25 тыс. экспонатов музея находятся в опасности из-за влажности и экстремальных температур.

Польские учреждения культуры демонстрируют солидарность

Под эгидой Комитета поддержки музеев Украины польские учреждения культуры также объединили свои усилия для защиты и спасения культурного наследия в соседней стране. 

По мнению польского историка и политолога Павла Укельского, заместителя директора Музея Варшавского восстания, уничтожение культурного наследия Польши во время Второй мировой войны было не просто побочным продуктом военных действий, а целью захватчиков. В Интервью DW историк высказал опасение, что Украине может в данный момент угрожать то же самое.

Польская сторона предлагает помощь всем музеям и культурным учреждениям Украины. По словам Укельского, во Львов уже отправлена первая партия специального упаковочного материала - для защиты и безопасной транспортировки произведений искусства. Кроме того, польские искусствоведа и историки готовы оказать помощь в оцифровке и инвентаризации коллекций.

Смотрите также:

  • Лондон, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Желтый и голубой - цвета солидарности на демонстрациях, граффити и плакатах; портреты Владимира Путина с призывами привлечь к ответственности и требованиями немедленно прекратить войну - здесь собраны такие фотографии последних недель. Начнем с благотворительного концерта в Лондоне, 10 марта.

  • Лондон, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Военный преступник" - "Руки прочь от Украины". Акция на Трафальгарской площади в столице Великобритании.

  • Москва, 6 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    В российских городах также проходят акции протеста против военных действий в Украине. Выступления жестоко подавляются и разгоняются. За первые две недели по всей стране было задержано более 13 тысяч демонстрантов. Москва, 6 марта.

  • Гданьск, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Нет больше времени" - граффити в польском Гданьске. С обстрела полуострова Вестерплатте неподалеку от этого города 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война.

  • Гаага, 26 февраля

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Демонстрация в Гааге - городе в Нидерландах, где расположен Международный уголовный суд. В компетенцию этого суда входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.

  • Идлиб, 24

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Граффити в сирийском городе Идлиб - созданы двумя местными художниками в первый день войны в Украине.

  • Фрайбург, 3 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Blutin go home!" - плакат на демонстрации в немецком Фрайбурге, от немецкого слова "Blut" (кровь) и фамилии президента России в латинской транскрипции "Putin" (Путин).

  • Перджине-Вальсугана, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Детские рисунки в итальянской коммуне Перджине-Вальсугана.

  • Краков, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Stop Putin Now" - призыв остановить Владимира Путина на электронном табло Театра Багателя в Кракове, Польша.

  • Эдинбург, 9 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Mad man Putin" - "Безумец Путин". Плакат на акции в шотландском Эдинбурге.

  • Гамбург, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Около украинского консульства в Гамбурге, Германия.

  • Гамбург, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Около российского консульства в Гамбурге, Германия.

  • Бохум

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Акция болельщиков немецкого футбольного клуба "Бохум".

  • Кельн, 28 февраля

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    В немецком городе Кельн после начала войны состоялось несколько больших митингов и демонстраций - в том числе, вместо традиционного карнавального шествия в понедельник, 28 февраля.

  • Франкфурт-на-Майне, 9 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Go to hell Putin" - плакат на акции школьников во Франкфурте-на-Майне.

  • Бейрут

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Плакаты на антивоенной акции в столице Ливана городе Бейрут, 9 марта.

  • Скопье, 6 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Демонстрация в городе Скопье - столице Северной Македонии.

  • Копенгаген

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Колонны Национального музея в датской столице Копенгагене, 11 марта.

  • Франкфурте-на-Майне, 3 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Пончики мира" ("Friedenskreppel") во Франкфурте-на-Майне, один евро за штуку. Средства от продажи предназначены на помощь беженцам.

  • Сувон

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Световая инсталляция в южнокорейском городе Сувон - на территории крепости Хвасон, имеющей статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Украины насчитывается семь таких объектов. После начала войны они тоже оказались под угрозой, как и школы, больницы, жилые дома... и люди.

    Автор: Николай Пермяков


Контекст

Советская мозаика в Украине: красота или безобразие? (фотогалерея)

В Германии выходит уже второй альбом, посвященный советской мозаике в Украине. Она есть на стенах построенных во времена СССР жилых домов, заводов, дворцов культуры.  

Как киевская "Балерина Леночка" оказалась в Нью-Йорке

Известного американского скульптора Джеффа Кунса обвинили в плагиате: он якобы скопировал работу украинской художницы. Скандал привлек внимание к истории фарфоровой статуэтки.  

"Звонки с кладбища и другие истории": война на Украине глазами художников

В Кельне открылась совместная выставка российских и украинских художников, посвященная конфликту на востоке Украины. Может ли искусство как-то изменить ситуацию?  

Алевтина Кахидзе: "Нужно проживать войну с теми, кто находится в зоне конфликта"

Украинская художница показала в Кельне перформанс, основанный на телефонных разговорах с ее матерью, которая живет недалеко от Донецка.  

Ленин в мусоре, или Иконоборчество по-украински

Живущий в Германии художник Алеша объехал всю Украину, чтобы запечатлеть, что происходит с памятниками Ленину в ходе декоммунизации страны.  

Фотогалерея: украинская декоммунизация в действии

Художник Алеша проехал по всей Украине, чтобы увидеть, что стало с памятниками Ленину, которые было предписано снести. Осколки статуй он фотографировал с ярко-малиновыми объектами, сделанными им из краски и силикона.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Кто защитит Украину от Путина? Европа в фокусе  

Война в Украине: уничтоженный драмтеатр в Мариуполе DW Новости (17.03.2022)  

Библиотеку украинской литературы в Москве могут лишить названия (24.02.2015)  