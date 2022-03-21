 Как сломалась ось ″Берлин-Москва-Париж″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.03.2022

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Культура и стиль жизни

Как сломалась ось "Берлин-Москва-Париж"

Казалось, самое страшное испытание пандемией уже позади. Но в мир искусства, как и в реальный мир, пришла война. И хотя последними должны взрываться мосты культуры, между Россией и Германией они уже трещат по всем швам.

Шлиман. Клад Приама

Торжественное одеяние прикрывает его кожу. Выразительные татуировки приковывают взгляд. Даже 2300 лет спустя после захоронения мумифицированное тело этого кочевника, в далеком прошлом бороздившего степи в Сибири, хорошо сохранилось. Из-за войны в Украине кочевнику не суждено попасть в саксонский город Хемниц. Разрешение на вывоз мумии получить не удалось, а из-за введенных санкций невозможно перевести в Россию взнос за аренду столь ценного экспоната. "Очень, очень жаль", - вздыхает куратор Карина Иве (Karina Iwe).

Кочевник должен был стать главным экспонатом специальной экспозиции Археологического музея в Хемнице, сокращенное название которого SMAC. Временная выставка "Шик! Украшение. Власть. Люди"  собирается показать, как человек использует такие аксессуары, как одежду, украшения и даже татуировки, для самовыражения.

Возьмем, например, украшение. В разные времена этот атрибут мог много сказать о владельце - его статусе, социальном сословии, к которому он принадлежал, его состоянии и власти, которой он обладал. Красота мумии, которая дошла до нас благодаря редкой естественной консервации (после похорон подземные воды, проникшие в погребальный сруб, замерзли, и вечная мерзлота спасла тело усопшего от воздействия времени), могла бы стать центром экспозиции. Но мумия в Германию не приедет, а останется в России.

Как немецкие ученые пытаются спасти то, что разрушает война

Карина Иве, защитившая диссертацию о кочевниках, проживавших в степной зоне Сибири, сильно переживает из-за войны в Украине. И хотя на сегодняшний день все официальные формы сотрудничества заморожены, немецкий археолог не хотеля бы разрывать связь со своими российскими коллегами. Карине Иве хотелось бы сохранить и контакты с Новосибирском, "родиной" мумии. "Мы поддерживаем связь практически ежедневно", - говорит куратор.

Ее научные интересы и любовь к кочевникам разделяет и Герман Парцингер (Hermann Parzinger), глава Фонда прусского культурного наследия и хороший знаток России. Сразу после нападения России на Украину он принял меры и заявил: "Каким бы хорошим ни было наше сотрудничество, мы не можем в нынешней ситуации взять и просто заняться нашими ежедневными делами". Все проекты и планы на будущее "пока что" остановлены.

Мумия сибирского кочевника не попадет в немецкий Хемниц из-за войны России в Украине

Мумия сибирского кочевника не попадет в немецкий Хемниц из-за войны России в Украине

Сложившаяся ситуация коснулась и запланированной на период с 13 мая по 16 ноября 2022 года масштабной выставки, посвященной судьбе и находкам Генриха Шлимана - "Schliemanns Welten". Она должна была открыться в Берлине и разместиться на двух площадках: в Галерее Джеймса Симона и в Новом музее. Экспозиция была подготовлена к 200-летию со дня рождения знаменитого немецкого археолога-самоучки Генриха Шлимана. Открыв древнюю Трою, искатель сокровищ стал одним из основателей современной археологии. "Выставка о Шлимане без участия России - сложная задача", - говорит археолог Маттиас Вемхоф (Matthias Wemhoff) - специалист по раннему Средневековью. Он занимается, в частности, эпохой Каролингов и средневековыми монастырями. В 2012 году Маттиас Вемхоф стал новым директором берлинского Музея преистории и древней истории (Museum für Ur- und Frühgeschichte).

Шлимана многое связывало с Россией. В 24 года он стал представителем известной амстердамской компании в Санкт-Петербурге, а еще через несколько лет - успешным купцом первой гильдии, российским подданным и одним из крупнейших поставщиков русской армии в Крымской войне.

Вопрос о передаче немецкой части экспозиции для выставки, посвященной биографии немецкого предпринимателя и его коллекции золотых кладов древней Трои, которую Государственный музей изобразительных искусств им А. С. Пушкина запланировал на декабрь 2022 года, тоже отпал. А вместе с ним ушел и шанс найти новые пути в трудном диалоге о судьбе трофейного искусства. Ученые обеих стран тесно сотрудничали в этом вопросе до вторжения России в Украину. Как подчеркивает немецкий куратор выставки в Берлине Манфред Наврот (Manfred Nawroth), за последние годы российским и немецким партнерам удалось выстроить доверительные отношения. Сейчас предпринимаются попытки "спасти хоть каким-то способом" тесные связи. На настоящий момент ученые еще могут созваниваться, переписываться и общаться по видео. "Мы остаемся на связи, - говорит Наврот, - но сотрудничество наше претерпело изменения". Ответ Германии на вторжение России в Украину на культурно-политическом уровне и борьба за сохранение личных контактов на рабочем уровне, - это две стороны одной медали. "Это стало бы фатальным решением полностью заморозить наше сотрудничество, - отмечает немецкий археолог. - Я провожу грань между "приостановить"' и '"окончательно заморозить". У первого понятия - временный характер. И мы, конечно, очень надеемся, что когда-нибудь мы сможем продолжить наше сотрудничество".

Что будет с культурой в России?

Еще более печально сложилась судьба передвижной выставки "Многообразие / Единство", которая сначала была показана в Берлине, а в ноябре 2021 с задержкой, но все-таки открылась в российской столице. Ось "Берлин-Москва-Париж" в пандемию не сломалась, но не выдержала следующего удара - войны в Украине. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) отказался от патроната над этой выставкой. В данный момент, как сообщают организаторы, произведения искусства упаковываются и отправляются в путь к своим владельцам. "Наше намерение построить мосты вне политики с помощью средств искусства в данном случае провалилось", - заявил DW председатель немецкого Фонда искусства и культуры Вальтер Смерлинг (Walter Smerling) в Бонне. Он также опасается, что в обозримом будущем при сохранении ситуации, которая сложилась после вторжения России в Украину, показ современного искусства в России будет просто невозможен.

Немецкий куратор Карина Иве

Немецкий куратор Карина Иве

Карина Иве с большой тревогой следит за событиями в Украине. Судьба коллег в России также не дает ей покоя. После начала боевых действий 24 февраля многие из ее коллег в России подписали письмо от представителей культуры, выразив свой протест против войны. Карина Иве с замиранием сердца следила за тем, как росло число подписей: "6 марта их было уже 7500, а 9 марта страница была уже недоступна", - говорит немецкий куратор. Теперь она переживает за тех, кто подписал это мужественное обращение. "Грозят ли им тюрьма, штрафы, увольнения?" - волнуется археолог.

Выставка в Хемнице должна открыться 1 апреля. И, возможно, ее посетители еще увидят мумию кочевника из Сибири. Из-за войны в Украине, конечно, не в оригинале, а, как отмечает немецкий куратор, в проекции. "Мы планируем сейчас выход из сложившейся ситуации. И благодаря прекрасной работе российских музейных сотрудников это может оказаться еще возможным". Мосты культуры должны взрываться последними. 

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