 Учреждения Германии займутся защитой культурных ценностей Украины | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.03.2022

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Культура и стиль жизни

Учреждения Германии займутся защитой культурных ценностей Украины

Ряд учреждений ФРГ объединяются в сеть, задача которой - защитить культурные ценности в Украине. Сейчас над ними нависла угроза уничтожения, предупредила госминистр по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот.

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Правительство Германии создало сеть учреждений, нацеленную на защиту культурных ценностей в Украине. Как пояснила в понедельник, 21 марта, государственный министр по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот (Claudia Roth), инициатива направлена на сбор, координацию и международное распространение информации об угрозах культуре, а также о потребности в помощи и предложениях ее оказания. По словам Рот, украинские культурные ценности находятся под угрозой уничтожения, а вместе с ними и культурное наследие Европы.

Центральным органом сети станет Немецкий национальный комитет Международного совета музеев (ICOM). В числе сотрудничающих с ней организаций - Немецкая национальная библиотека, Федеральный архив и Немецкая комиссия ЮНЕСКО.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь народу Украины сохранить и защитить свою культуру", - заявила госминистр в министерстве иностранных дел ФРГ Катя Койль (Katja Keul), подчеркнув, что нападение России угрожает культурной самобытности Украины, а также ее культурному наследию и художественным ценностям.

По данным правительства ФРГ, в Украине находится более 400 музеев и 3000 культурных объектов, включая семь объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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    Автор: Николай Пермяков


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