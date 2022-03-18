 Культурная дружба с Россией закончилась | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.03.2022

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Культура и стиль жизни

Культурная дружба с Россией закончилась

С начала войны в Украине Евросоюз, Великобритания и ряд других стран ввели беспрецедентные санкции в отношении России. Как это отразилось на культурном сотрудничестве?

Полотно Тициана Портрет молодой женщины из Эрмитажа на выставке в Милане

Полотно Тициана "Портрет молодой женщины" в Милане

Растущая изоляция России из-за военного вторжения в Украину не обошла стороной сферу культурного сотрудничества РФ и западных стран.

Многие экспонаты российских музеев и частных собраний переданы во временное пользование культурным учреждениям в Европе. Так, на выставке "Иконы модернизма" в фонде Луи Виттона в Париже выставлено около 200 работ из коллекции купцов и меценатов Михаила и Ивана Морозовых, в том числе произведения Поля Сезанна, Клода Моне, Анри Матисса и Поля Гогена. Братья Морозовы относились к крупнейшим коллекционерам французского авангардного искусства рубежа XIX - XX столетий, в первую очередь импрессионистов и других художественных течений.

Более миллиона гостей и призывы к аресту полотен

Экспозицию, открывшуюся в конце сентября 2021 года и недавно продленную до 3 апреля, посетили уже более 1,3 млн человек. Между тем в соцсетях то и дело звучат призывы преждевременно закрыть выставку и даже наложить арест на произведения искусства.

В начале апреля фонд Луи Виттона должен вернуть полотна в Россию. Тогда же истекает срок действия договоров страхования и так называемого указа о неналожении ареста (arrêté d'aliénation), который с 1994 года защищает культурные ценности иностранных государств и иностранных государственных коллекций от конфискации и обращения взыскания. В Париже выставлены как работы из государственных музеев (Эрмитажа, государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина и Третьяковской галереи), так и из частных коллекций, на которые действие указа о неналожении ареста не распространяется, указывает агентство dpa.

Портрет Ивана Морозова кисти Валентина Серова на выставки Иконы модернизма в фонде Луи Виттона Париже

Портрет Ивана Морозова кисти Валентина Серова в Париже

Например, автопортрет Петра Кончаловского находится во владении миллиардера Петра Авена, подпавшего под санкции Евросоюза. При этом министерство экономики Франции пока не инициировало никаких разбирательств, заявил еженедельнику Marianne юрист и специалист по арт-рынку Оливье Фурноль.

С каждым днем вопрос о транспортировке экспонатов на родину стоит все острее, ведь авиасообщение между странами ЕС и Россией приостановлено. Действие механизма защиты можно продлить при условии, что продлен будет и срок предоставления артефактов во временное пользование, объясняет Антуан де Бек, юрист и эксперт по арт-рынку, в беседе с ежедневной газетой Le Figaro.

Фаберже в Лондоне

Призывы наложить арест раздаются и в отношении экспонатов выставки "Фаберже в Лондоне: от романтизма до революции", проходящей в музее Виктории и Альберта до 8 мая. В экспозиции представлены работы русского ювелира немецкого происхождения Петера Карла Фаберже, в том числе ювелирное яйцо "Московский Кремль" 1906 года.

Часть изделий Фаберже российский бизнесмен Виктор Вексельберг, ныне находящийся под санкциями США, приобрел у семьи нью-йоркского магната Малькольма Форбса в 2004 году.

Ювелирное яйцо Московский Кремль в музее Виктории и Альберта в Лондоне

Ювелирное яйцо "Московский Кремль" в Лондоне

Пример из Швейцарии: арест 50 картин из России

Новейшей истории знаком арест произведений искусства из российских культурных учреждений. Так, в ноябре 2005 года Швейцария после закрытия выставки в городе Мартиньи временно наложила арест на 50 картин из собраний музея имени Пушкина. Власти кантона Вале отреагировали на требование торговой компании Noga из Женевы, ведущей тяжбу с Россией из-за неоплаченных счетов за доставку продуктов питания. Впрочем, в том же месяце арест был снят, полотна прошли таможню и были переданы российской стороне после решения швейцарского правительства.

Германия: Ренуар и Древний Рим без экспонатов из России

В Германии некоторые музеи отказались от договоренностей  аренды произведений искусства из российских собраний. Так, на выставке "Ренуар. Возрождение рококо", открывшейся в Штеделевском художественном институте во Франкфурте-на-Майне в начале марта, изначально ожидалось наличие двух работ из России. Однако от их доставки в Германию было решено отказаться из логистических соображений, объяснило руководство музея.

От экспонатов из России отказались и организаторы выставки "Падение Древнего Рима" в Земельном музее Трира. "Мы не хотим ничего брать взаймы у страны, которая напала на своего соседа", - заявил директор музея Маркус Ройтер (Marcus Reuter). Ожидалось, что экспозицию, открываемую 25 июня, украсят три артефакта из Эрмитажа.

Музей Simeonstift в Трире, где пройдет другая часть этой выставки, не сможет показать посетителям предметы из России по другой причине: их просто невозможно доставить в ФРГ. "Воздушное пространство над ЕС закрыто (для авиакомпаний из РФ. - Ред.) еще как минимум на три месяца", - объяснила директор музея Элизабет Дюр (Elisabeth Dühr). "Мы не аннулировали временное использование артефактов", - добавляет она. Два предмета из тех, что должны были прибыть из России, заменены копиями, живописью и графикой.

Фонд замка Фриденштайн (Stiftung Schloss Friedenstein, SSF) в Тюрингии в начале марта приостановил сотрудничество с российскими музеями. "В связи с ужасной ситуацией немыслимо оставаться в контакте с государственными учреждениями в России и продолжать начатые проекты", - объяснил директор фонда Тобиас Пфайфер-Хельке (Tobias Pfeifer-Helke). В данный момент произведения фонда в экспозициях музеев России и Украины отсутствуют. Недавно SSF заключил соглашения о сотрудничестве с ГМИИ им. Пушкина в Москве и санкт-петербургским Эрмитажем. Речь идет об исследовании судьбы утерянных произведений искусства из Готы.

Олигархи из РФ покидают попечительские советы западных музеев

За последние дни из музейных органов вышли несколько состоятельных россиян. Так, президент "Норильского никеля" Владимир Потанин покинул состав попечительского совета Музея Гуггенхайма. А Петр Авен ушел с поста попечителя Королевской академии художеств в Лондоне.

Кремль: Лидс, Париж, Мадрид и Вена отозвали экспонаты выставки о дуэлях

В то же время ряд европейских государств досрочно отзывают свои произведения из российских музеев. Так, музеи Московского Кремля перенесли  выставку "Дуэль. От божьего суда до благородного преступления", открытие которой планировалось 4 марта. Основу совместного проекта составляют экспонаты из европейских музеев.

Например, Королевский оружейный музей в Лидсе "в связи с обострением ситуации в Украине отозвал предметы", предоставленные для экспозиции в Москве, пишет британская газета The Guardian. Российская сторона действовала профессионально и демонстрировала готовность к сотрудничеству, артефакты покинули Россию и находятся в Европе, отмечает издание. Ожидалось, что из Лидса в Москве будут представлены шесть предметов, в том числе дуэльная перчатка XVII века, кавалерийский шлем и нагрудник.

Аналогичным образом поступила и Франция, отозвав 15 артефактов, переданных в Москву из Лувра, Версаля и Национальной библиотеки. Официальный Париж пошел на этот шаг, чтобы избежать "расхождений в поведении между европейскими странами", объяснили изданию Le Monde представители французского министерства культуры.

Свои предметы, на время присланные в знаменитый московский музей, досрочно отозвали также Австрия и Испания. Ожидалось, что к московскую экспозицию пополнят артефакты из собрания Национального музея Прадо в Мадриде и Музея истории искусств в Вене. Теперь российская сторона пытается организовать выставку без участия европейских культурных учреждений.

Италия: Тициану и Пикассо не грозит досрочный отъезд в Россию

А вот "Портрету молодой женщины" Тициана из собрания Эрмитажа, судя по всему, не грозит досрочный отъезд из Королевского дворца в Милане, где полотно украшает один из залов выставки "Тициан и образ женщины в венецианском шестнадцатом веке", проводимой с 23 февраля по 5 июня.

Несколькими днями ранее стало известно, что картине предстоит досрочно вернуться в Россию по просьбе директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Однако позже российская сторона передумала, объяснив это переговорами между учреждениями, отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Мы постоянно повторяем, что мосты культуры взрывают последними. Настало время их защитить, и мы постараемся показать, как это можно сделать", - цитирует FAZ Пиотровского.

Молодая дама Пабло Пикассо из собрания Эрмитажа в Риме

"Молодая дама" Пикассо из собрания Эрмитажа в Риме

Итальянское издание la Repubblica уже окрестило картину "заложницей холодной войны культуры". По сведениям газеты, сняты аналогичные требования к миланской галерее, в которой сейчас представлены 23 экспоната из музеев РФ, а также к фонду Alda Fendi в Риме, где до 15 мая можно увидеть "Молодую даму" кисти Пабло Пикассо из собрания Эрмитажа.

Однако военное вторжение РФ в Украину отразилось на культурном сотрудничестве России и Италии. Так, миланский оперный театр "Ла Скала" решил заменить российского дирижера Валерия Гергиева в постановке оперы Петра Чайковского "Пиковая дама".

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  • Картина Ильи Репина На меже. В.А.Репина с детьми идет по меже из собрания Третьяковской галереи в Москве

    Русский импрессионизм: против условностей

    Илья Репин. "На меже". В.А.Репина с детьми идет по меже, 1879 год

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  • Картина Валентина Серова Лёля Дервиз из собрания Третьяковской галереи в Москве

    Русский импрессионизм: против условностей

    Валентин Серов. "Лёля Дервиз", 1892 год

    Путь импрессионизма и присущей ему легкости в Россию оказался труден. Работы Валентина Серова и других живописцев столкнулись с критикой традиционных художников, ощутивших в новом стиле угрозу и беспокоившихся о своем творчестве. Но Серов, ученик Репина, считал иначе. Благодаря импрессионизму он мог выражать свое жизнеутверждающее мировоззрение.

  • Картина Михаила Ларионова Сирень из собрания Третьяковской галереи в Москве

    Русский импрессионизм: против условностей

    Михаил Ларионов. "Сирень", 1904/05 годы

    Русские художники и после 1900 года считали своим ориентиром французскую живопись. В мир готовилось шагнуть новое поколение живописцев, которое критик Александр Бенуа иронично назвал "авангардом". Михаил Ларионов принадлежал к основоположникам русского авангарда и собрал вокруг себя многих молодых художников, включая будущую спутницу жизни Наталью Гончарову.

  • Картина Натальи Гончаровой Рябина. Панино, близ Вязьмы из собрания Третьяковской галереи в Москве

    Русский импрессионизм: против условностей

    Наталья Гончарова. "Рябина. Панино близ Вязьмы", 1907/08 годы

    Известная пара живописцев - Ларионов и Гончарова - принадлежала к ключевым представителям русского импрессионизма. В 1901 году Наталья Гончарова поступила в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где познакомилась с Ларионовым. Ее ранние импрессионистские работы, в том числе представленная здесь, стали первым шагом на пути к лучизму, в манере которого выполнены более поздние полотна.

  • Картина Роберта Фалька Лиза на солнце

    Русский импрессионизм: против условностей

    Роберт Фальк. "Лиза на солнце", 1907 год

    Занятия в Московском училище живописи, ваяния и зодчества посещал и Роберт Фальк. Молодой художник любил работать на открытом воздухе, с яркими красками и очень контрастным освещением. Преподавателями Фалька были Валентин Серов и Константин Коровин.

  • Картина Абрама Архипова Гости из собрания Третьяковской галереи в Москве

    Русский импрессионизм: против условностей

    Абрам Архипов. "Гости", 1914 год

    Абрам Архипов познакомился с французским импрессионизмом через своего учителя Василия Поленова, который, как и Репин, с 1872 по 1876 годы жил в Париже. Архипов учился писать в свободной манере и пользоваться богатой цветовой палитрой. В своих работах он объединял народное искусство с силой импрессионизма. Примером тому служат эти ярко-красные традиционные русские крестьянские костюмы.

  • Картина Константина Коровина Париж, кафе де ла Пэ из собрания Третьяковской галереи в Москве

    Русский импрессионизм: против условностей

    Константин Коровин. "Париж, кафе де ла Пэ", 1906 год

    Эта картина Константина Коровина выглядит хаотичной и динамичной. Пионер русского импрессионизма, с 1889 по 1900 годы живший в основном во Франции, вдохновлялся работами Камиля Писарро и Клода Моне. В своей манере письма Коровин отошел от требований академического искусства на родине и сохранял верность собственному стилю всю жизнь.

  • Картина Алексея фон Явленского Андрей и Катя

    Русский импрессионизм: против условностей

    Алексей фон Явленский. "Андрей и Катя", 1905 год

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  • Работа Казимира Малевича Распадающаяся конструкция из собрания Стеделейкмюсеум в Амстердаме

    Русский импрессионизм: против условностей

    Казимир Малевич. "Распадающаяся конструкция", 1917 год

    Вначале Казимир Малевич попал под влияние французского импрессионизма. А после первых работ он основал новый стиль - супрематизм, разновидность абстрактной живописи. В новом художественном направлении Малевич выражал собственные философские мысли. Представленная в нашей подборке картина "Распадающаяся конструкция" касается темы встречи с трансцендентным.

  • Картина Николая Мещерина Лунная ночь из собрания Третьяковской галереи в Москве

    Русский импрессионизм: против условностей

    Николай Мещерин. "Лунная ночь", 1905 год

    Николай Мещерин специализировался на ночных пейзажах. Его прямо-таки очаровывали звезды, луна и ночной свет. Мещерин изучал границы импрессионизма и довел свою живопись до пределов реальности с помощью напоминающих мозаику мазков и почти неузнаваемых предметов.

    Автор: Райна Бройер, Павел Мыльников


Контекст

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Рас(ц/c)вет русского авангарда под Берлином

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