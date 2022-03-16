lit.Cologne: Украину нельзя защитить одним лишь словом

Литературный фестиваль lit.Cologne открылся в очном формате - впервые с 2019 года (начала пандемии) - в Кельне вечером вторника, 15 марта. Культурное мероприятие началось с акции солидарности с Украиной.

Высокого уважения заслуживают украинцы, устраивающие демонстрации протеста в городах, занятых российскими войсками, а также все сражающиеся жители Украины, считает корреспондент немецкой газеты Die Welt Дениз Юджел (Deniz Yücel) и президент немецкого ПЕН-центра. "Украину нельзя защитить одним лишь орудием слова", - указал он на открытии литературного фестиваля.

Обер-бургомистр Кельна Хенриетте Рекер (Henriette Reker) в своей речи не обошла стороной резонансную антивоенную акцию редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая вечером 14 марта внезапно появилась в прямом эфире программы "Время" с плакатом, призывающим остановить войну в Украине. "Я глубоко преклоняюсь перед таким мужеством и безгранично уважаю его", - отметила Рекер.

Писатель Кермани - против бойкота российской культуры

Между тем немецкий писатель иранского происхождения Навид Кермани (Navid Kermani) выступил против бойкота российской культуры. "Нам по-прежнему необходим обмен с российским гражданским обществом. Бойкотировать российскую культуру и не ставить Чайковского - самое идиотское, что можно сделать", - подчеркнул он.

Кермани, описавший в своих произведениях многие украинские города, ныне попадающие под обстрелы, назвал "катастрофой" нынешнюю ситуацию. Он особо выделил широкую солидарность в среде интеллектуалов и писателей, однако с горечью отметил, что подобной солидарности не существовало во время масштабных разрушений Грозного в конце 1990-х (в ходе первой и второй чеченских войн.- Ред.), а также Алеппо (в ходе войны в Сирии. - Ред.). А в год российской аннексии Крыма и образования самопровозглашенных "республик" в Донбассе Германия, по словам, писателя, "расширяла бизнес" с Россией.

Кроме того, Кермани высказался против создания бесполетной зоны над территорией Украины. Он выступил за полный бойкот российского газа и нефти. "Более эффективное средство (противодействия агрессии. - Ред.) - не присоединяться к спирали эскалации, а начать с источника, из которого финансируется эта война", - заявил писатель.

В акции солидарности в рамках фестиваля приняли участие немецкая эссеистка и драматург Саша Марианна Зальцман, немецкий актер Ульрих Нётен (Ulrich Noethen), белорусский писатель Саша Филипенко, эмигрировавшая из России в ФРГ пианистка Ольга Шепс и украинская певица Марьяна Садовская. Весь доход от продажи билетов был направлен на благотворительность.

Лауреаты премии Deutsche Hörbuchpreis

В день открытия фестиваля состоялась церемония награждения лауреатов премии за лучшие аудиокниги - Deutsche Hörbuchpreis. Лучшей исполнительницей художественного произведения признана немецкая писательница и переводчица украинского происхождения Наташа Водин (Natascha Wodin). Лучшим исполнителем стал актер и писатель Эдгар Зельге (Edgar Selge).

Приз за лучший аудиоспектакль разделили немецкая режиссер аудиопостановок Кристиане Охауз (Christiane Ohaus) и американская пианистка Стефани Ниллес. В категории "Лучшая детская аудиокнига" награда в третий раз за историю премии досталась Штефану Камински (Stefan Kaminski). Лауреатами в категории "Лучший подкаст" стали Баран Датли и Антон Станиславский. А приз в категории "Лучшая развлекательная аудиокнига" достался немецкому актеру и режиссеру Чарли Хюбнеру (Charly Hübner).

Фестиваль продлится до 26 марта и охватит около 180 мероприятий с участием представителей сфер искусства со всего мира. В фокусе программы lit.Cologne - темы разнообразия, образования и свободы творчества.

Смотрите также: