Саша Филипенко: Белорусская культура - культура пилигримов

Небольшой берлинский театр "Панда", сцена для местных русскоязычных художников и артистов, в четверг, 11 ноября, столкнулся с невиданными мерами безопасности. Камерную, почти в закрытом формате, дискуссию о белорусской культуре открывала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

В отличие от публичной лекции Тихановской в Фонде имени федерального канцлера Гельмута Шмидта (BKHS), где накануне собрался немецкий истеблишмент, мероприятие в театре "Панда" прошло в скромной для местной белорусской диаспоры атмосфере. На небольшой темной сцене два современных белорусских писателя - Ольгерд Бахаревич и Саша Филипенко - пытались ответить на вопрос, что такое белорусская культура в новой Беларуси.



"Белорусская культура сегодня - это культурное сопротивление"



"Август 2020 года полностью изменил представление о белорусском обществе и положении культуры", - этими словами открыла дискуссию ведущая Татьяна Щитцова, философ и представитель Тихановской по вопросам образования и науки. Согласно данным белорусского ПЕН-центра за сентябрь 2021 года, около 60 политзаключенных в Беларуси - представители культуры.





Ольгерд Бахаревич (на снимке - крайний слева) огорчен тем, что белорусская литература оказалась в изгнании

Власти страны принудительно закрывают культурные институты, которые способствовали развитию белорусской культуры и международному сотрудничеству. Среди них - и Гёте-институт. "Но недостаточно говорить только о репрессиях, - отмечает Щитцова. - Сегодня важны размышления о том, какую Беларусь мы хотим построить, какое место занимает культура в этой новой Беларуси".



"Белорусская культура сегодня - это культурное сопротивление", - убежден Бахаревич. По его мнению, все - музыканты, художники и литераторы - были вынуждены переформатировать свое творчество: "Это культура с ярко выраженным политическим посланием". Саша Филипенко считает, что "политическим" искусство стало не в прошлом году, поскольку "удавка на шее культуры затягивалась давно". Сейчас же она обрела особую черту. "Белорусская культура - это культура пилигримов. Множество из нас остается за границей и не может вернуться домой. Наши книги, которые переведены на десятки языков, не продаются в Минске", - пояснил писатель.



Сегодня белорусская культура находится в изгнании, сетует Ольгерд Бахаревич: "Единицы остались в Беларуси и продолжают работать в стране. Сейчас мы все встречаемся на фестивалях за границей, в самых разных городах, на самых разных площадках". Саша Филипенко добавляет, что для авторов, которые остаются в Минске, "молчание и переработка собственного страха становятся творческим актом".



"Сейчас мы не разделяем себя по языковому принципу"



Оба писателя говорили и о языковом противостоянии в Беларуси. До сих пор тема белорусского и русского языков была камнем преткновения среди белорусских литераторов. Саша Филипенко, пишущий в основном по-русски, видит в двуязычии скорее преимущество: "У нас всегда было противопоставление, что русский язык отвечает за все плохое, а белорусский - за все хорошее. Русский язык не принадлежит России, он в той же степени принадлежит и нам". Бахаревич, пишущий по-белорусски, считает, что противостояние двух языков в белорусской литературе после событий 2020 года практически исчезло: "Сейчас мы не разделяем себя по языковому принципу".



Нужна ли Европе современная белорусская культура?



Белорусская революция заставила и Европу иначе взглянуть на белорусскую культуру и изменить представление о ней. До событий 2020 года здесь не проявляли особого интереса к белорусским авторам, говорит Ольгерд Бахаревич. "Еще три-четыре года назад мы с Юлией Тимофеевой (супругой Бахаревича, поэтессой и переводчицей. - Ред.) посещали Дом поэзии, - говорит он. - Нам рассказывали, как работает дом, как организована литературная жизнь в Германии. Но к нашему творчеству не было проявлено никакого интереса".

Как только в Беларуси произошла революция, Дом поэзии придумал проект с белорусскими поэтами. "Неужели в стране должна произойти такая катастрофа, столько жертв, репрессий, чтобы на Западе заинтересовались культурой этой страны, литературой в частности?" - сетует писатель.



Филипенко считает, что Европа даже после белорусской революции не обращала на трагедию белорусов особого внимания. "40 тысяч человек прошли через тюрьмы. Но на Беларусь обратили внимание только после посадки самолета (Ryanair с Романом Протасевичем. - Ред.), - говорит он. - Такое отношение к Беларуси, что пока у вас не случится Сребреница, вы справитесь сами - и с Лукашенко, и с Россией, которая стоит за спиной Лукашенко".



В конце дискуссии писателей спросили, в чем же заключается будущее белорусской культуры? "В ближайшее десятилетие мы будем заниматься проработкой той травмы, которая с нами случалась", - считает Филипенко. Он призвал белорусов уже сейчас вести дневники, чтобы не только фиксировать происходящее, но и в будущем переработать травму. "До сих пор белорусская культура существовала не благодаря, а вопреки государству. Я надеюсь, в будущей Беларуси вообще не будет существовать министерство культуры", - заключил Ольгерд Бахаревич.

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