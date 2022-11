С первых дней существования еврейского государства и по сей день израильские писатели становились звездами мировой литературы. Шмуэль Йосеф Агнон (1888 - 1970), которого по уровню экзистенциальной глубины нередко сравнивали с Францем Кафкой, в 1966 году был удостоен Нобелевской премии по литературе (совместно с немецкой писательницей Нелли Закс (Nelly Sachs)). Рассказы Авраама Иегошуа (1936 - 2022) переведены на 28 языков. Пьесы Эфраима Кишона (1924 - 2005) - одного из самых успешных сатирических авторов в истории мировой литературы - входят в репертуар театров более чем в 60 странах. Романы Амоса Оза и Меира Шалева опубликованы миллионными тиражами по всему миру. DW представляет пять израильских писателей, которых нужно знать.

Этгар Керет: постмодернист-суперстар

Писатель, сценарист, режиссер-постановщик Этгар Керет (на заглавной фотографии) может с полным основанием претендовать на звание литературной звезды. Его романы, сценарии, сборники рассказов и комиксы популярны во всем мире и отмечены многочисленными международными наградами. Керет пишет колонки для известных ежедневных газет The New York Times, Le Monde и The Guardian. Его книги изданы на 40 языках, The New York Times называет его гением, а писатель Салман Рушди - "блистательным" автором.

Наиболее всего Керет известен как автор коротких рассказов. Он пишет в жанре постмодернизма, а основными литературными приемами его творчества являются абсурд и ирония. Мир его произведений одновременно фантастичен и повседневно банален. Благодаря Керету в израильской литературе выросла популярность жанра рассказа, он оказал влияние на творчество более молодых израильских писателей. Книга писателя "Тоска по Киссинджеру" входит в число пятидесяти самых значимых произведений израильской литературы, написанной на иврите.

Этгар Керет Фото: Alessandro Moggi

Этгар Керет - автор множества сценариев для мюзиклов, телепредач, короткометражных фильмов и мультфильмов. Фильм "Медузы", снятый Керетом совместно с женой, писательницей Широй Геффен, в 2007 году получил приз Каннского фестиваля "Золотая камера" за лучший кинодебют. А романтическая комедия "Самоубийцы. История любви" - экранизация рассказа Керета - завоевала награды на нескольких международных кинофестивалях. Большинство произведений писателя переведены на русский язык.

"Я часто говорю, что чтение в основном тренирует самую слабую из всех человеческих мышц: мышцу сопереживания", - сказал Керет в интервью DW в ходе прошлогоднего визита в Берлин, приуроченного к Дням немецко-израильской литературы.

Давид Гроссман: писатель-пацифист

Не будет преувеличением назвать Давида Гроссмана одним из самых значительных голосов в израильской литературе. Он пишет книги для детей, подростков и взрослых читателей, но вне зависимости от возраста читателей все его произведения отличает тонкое чувство юмора и ярко выраженная эмпатия. В 2017 году Гроссман стал первым израильским автором, удостоенным Международной Букеровской премии, - самой престижной в мире литературной награды для неанглоязычных авторов. Писатель получил ее за роман "Как-то лошадь входит в бар" - о циничном стендап-комике Довале Гринштейне, преодолевающем детские травмы, переосмысливающем свое прошлое и судьбу своей семьи и выворачивающем наизнанку самые потаенные глубины души во время публичного выступления.

Давид Гроссман родился в Иерусалиме в 1954 году, его отец эмигрировал из Польши в Палестину в 1936 году. После окончания Еврейского университета в Иерусалиме, где он изучал философию и театральное искусство, Гроссман какое-то время работал радиоведущим на "Голосе Израиля" - израильском общественном радио. За дебютный роман "Улыбка козленка" писатель получил Литературную премию премьер-министра Израиля. В центре романа, в котором очень сильны метафорические мотивы, - диалог израильского солдата и старика-палестинца. Уже в этой книге писатель подверг критике политику Израиля. Роман переведен на двенадцать языков (в том числе и на арабский) и экранизован.

Давид Гроссман Фото: Stephanie Pilick/dpa/picture alliance

Позже, в сборнике очерков "Желтое время", Давид Гроссман рассказал о жизни палестинцев на контролируемых Израилем территориях, и о взаимном отчуждении евреев и арабов. В 1988 году Гроссмана уволили из Государственной телерадиокорпорации за резкие публичные выпады в адрес правительства. Суд восстановил его на работе, но он на нее не вернулся, решив полностью посвятить себя писательскому труду.

В 2006 году Давида Гроссмана постигла личная трагедия: от пуль боевиков группировки "Хезболлах" погиб его младший сын, служивший в израильской армии. Вину за его гибель Гроссман возложил на израильское правительство. Одним из центральных произведений в творчестве писателя стал роман "Женщина спасается от похоронки". Он переведен более чем на 30 языков и считается интеллектуальным манифестом израильских левых.

В 2010 году Давид Гроссман получил Премию мира, учрежденную Союзом немецких книготорговцев. Эта награда присуждается писателям, музыкантам, художникам, театральным деятелям, ученым, которые внесли значительный личный вклад в развитие культуры и в дело укрепления мира и взаимопонимания. "Я верю в мир, даже когда ситуация кажется безнадежной, потому что, как показывает история, мир, в конечном счете, заключают даже злейшие враги", - сказал Гроссман на вручении премии.

Цруя Шалев: "мастер боли"

Ее беспощадный взгляд на жизнь и на любовь принес ей литературный успех: трилогия Цруи Шалев "Жизнь во время любви", "Муж и жена" и "Поздняя семья" переведена более чем на 20 языков и стала бестселлером во многих странах. В 2015 году вышел роман "Боль" - психологическая драма, в которой Шалев переработала травму человека, уцелевшего после теракта: в 2004 году писательница пострадала в результате взрыва городского автобуса, устроенного террористом-смертником.

Цруя Шалев Фото: Jonathan Bloom/Piper Verlag

Цруя Шалев родилась в 1959 году в кибуце Кинерет на Галилейском море и сейчас живет со своей семьей в Хайфе. Она изучала библеистику и считается одной из самых значительных современных писательниц. Критики называют Црую Шалев "мастером боли", но ее читателей это не отпугивает: книги писательницы расходятся миллионными тиражами. В 2021 году в немецком издательстве Piper-Verlag был опубликован новый роман Шалев "Судьба", центром повествования которого стали судьбы двух жительниц современного Израиля.

Лиззи Дорон: катастрофа Холокоста и детские травмы

Основные литературные темы произведений Лиззи Дорон - Холокост и детские травмы. Писательница родилась в 1953 году в Тель-Авиве, ее родители пережили Холокост. Отец Дорон умер, когда ей было 8 лет, а мать почти никогда не рассказывала о своем прошлом.

Лиззи Дорон изучала лингвистику и работала в университете. Писателем она становиться не собиралась. Все изменилось, когда ее дочь должна была писать сочинение для школьного проекта "Корни", в ходе которого дети изучают историю своей семьи. Чтобы помочь дочери, Дорон отложила работу над диссертацией и несколько месяцев записывала все свои воспоминания о детстве. Они и легли в основу книги "Почему ты не пришла до войны", которая уже много лет входит в израильскую школьную программу по литературе. Героями этой книги стали не только люди, которые, пережив Холокост, боялись или не хотели вспоминать об этой трагедии, но и их дети - "второе поколение" жертв катастрофы.

Лиззи Дорон Фото: Anke Fleig/Sven Simon/picture alliance

После публикации книг "Кто такой Кафка" (2015) и "Сладкая оккупация" (2017), посвященных израильско-палестинскому конфликту и отношениям евреев и арабов, некоторые в Израиле стали называть Дорон "предательницей". В 2021 году в немецком издательстве dtv вышел роман писательницы "Что, если…". Тогда же в интервью DW Дорон рассказала, что ни одно израильское издательство не согласилось публиковать книгу.

Майан Эйтан: новая звезда

Майан Эйтан - новая звезда, взошедшая на литературном небосклоне Израиля. Ее дебютный роман "Любовь" стал сенсацией: за несколько дней книга превратилась в бестселлер, а Эйтан - в модного востребованного автора. Главная героиня романа - проститутка, работающая в одном из безымянных израильских городов, в жизни которой стерты границы между насилием и близостью, объективизацией и любовью. Литературный дебют Майан Эйтан вызвал бурю дискуссий о соотношении правды и вымысла в романе и о внутреннем мире женщин, находящихся во власти мужчин.

Эйтан изучала сравнительное литературоведение в США и Израиле. Она живет в Тель-Авиве, пишет докторскую диссертацию по теме "Сон в литературе" в университете имени Бен Гуриона и работает над вторым романом.

