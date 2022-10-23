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Серей Жадан (imago images)Фото: imago images
КультураГермания

Сергею Жадану вручили Премию мира немецкой книготорговли

Екатерина Венкина
25 мин. назад

Во Франкфурте прошла церемония вручения Сергею Жадану Премии мира немецкой книготорговли. Фейсбук-дневник писателя "Небо над Харьковом" недавно вышел в ФРГ.

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Украинскому писателю, поэту и музыканту 48-летнему Сергею Жадану вручили Премию мира немецкой книготорговли. Торжественная церемония состоялась в воскресенье, 23 октября, в церкви Святого Павла во Франкфурте-на-Майне, - городе, где проходит Франкфуртская книжная ярмарка-2022.

Фейсбук-дневник Сергея Жадана "Небо над Харьковом" (издательство Suhrkamp Verlag) недавно вышел в ФРГ. Книгу составили друзья писателя в Германии, которые собрали и подготовили для публикации сообщения из его соцсетей. По словам издателей, в итоге получилось "свидетельство человека, который в процессе написания вступает в новую реальность и сопротивляется повсеместному разрушению".

"Не считаю себя классическим автором"

"Я не считаю себя классическим автором. Вначале я совсем не думал, что эти посты в Facebook могут стать книгой", - отметил украинский писатель в ходе дискуссии, в которой также приняли участие государственный министр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот (Claudia Roth) и редактор газеты Die Welt Дениз Юджел (Deniz Yücel).

По словам Жадана, он был искренен в своих записях и не хотел использовать войну для сбора литературного материала. Писатель признался, что, многие посты появились в тяжелейших условиях - далеких от тех, которые можно назвать творческими. "Некоторые записи я делал в дороге, некоторые - рядом с украинскими солдатами в бою. Многое также было написано из бомбоубежища", - рассказал автор.

С приветственным словом к Сергею Жадану выступила Саша Марианна Зальцман (Sasha Marianna Salzmann), известная по роману "В человеке должно быть все прекрасно". Родившаяся в Волгограде, выросшая в Москве и в десятилетнем возрасте эмигрировавшая вместе с родителями в Германию Зальцман уже успела сделать себе ФРГ имя как драматург и прозаик.

Награда за художественные работы и гуманитарную позицию

В оргкомитете премии отметили, что украинский писатель награждается "за выдающиеся художественные работы, а также за его гуманитарную позицию, с которой он обращается к людям на войне и помогает им, рискуя жизнью".

"Его тексты рассказывают о том, как война и разрушение входят в этот мир, и потрясают людей", - пояснила Карин Шмидт-Фридерикс (Karin Schmidt-Friderichs.), председатель Биржевого союза немецкой книготорговли - организации, вручающей премию. В своих работах Жадан исследует, как народ Украины, несмотря на насилие, пытался вести независимую жизнь, определяемую миром и свободой.

Автор бестселлера "Изобретение джаза на Донбассе"

Сергей Жадан родился в Луганской области и является одним из самых ярких голосов современной украинской литературы. Его работы переведены на множество языков. Жадан пишет свои тексты на украинском языке, но он также переводит поэзию с немецкого, английского, белорусского и русского на украинский. Кроме того, он создает тексты песен для различных рок-групп.

Автор бестселлера "Изобретение джаза на Донбассе" (Suhrkamp Verlag) использовал свою известность для поддержки украинских военных задолго до полномасштабного российского вторжения 24 февраля. Сейчас он помогает защищать родной Харьков: на своей странице в Facebook Жадан публикует фотографии с солдатами, для которых он купил пикапы и другие автомобили. Писатель собирает деньги через сервис онлайн-платежей Paypal - используя свой адрес электронной почты, который публикует повсюду.

Премия мира немецкой книготорговли вручается с 1950 года, ее размер составляет 25 000 евро.

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