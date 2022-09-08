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Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance
КультураУкраина

Украинская литература на фестивале в Германии

Элизабет Грениэр | Зильке Вюнш | Ольга Солонарь
1 ч. назад

В Германии читают украинскую литературу не только из солидарности, но и из интереса к темам и стилистике текстов. DW предлагает вниманию читателей пятерых писателей и писательниц из Украины.

https://www.dw.com/ru/ukrainskaa-literatura-na-festivale-v-germanii/a-63047573

7 сентября в разных станах мира прошли чтения произведений украинских писателей. Акция состоялась по инициативе Международного литературного фестиваля в Берлине, который проходит с 7 по 17 сентября 2022 года, а также Франкфуртской книжной ярмарки (Frankfurter Buchmesse) и немецкого ПЕН-центра (PEN Zentrum Deutschland). В списке участников акции, опубликованном на сайте Международного литературного фестиваля в Берлине, перечислены около тридцати учреждений в Германии, организовавших чтения украинской литературы, а также более десятка других стран, в которых прошла презентация текстов украинских писателей, среди которых, например, Бразилия, Италия, Япония и США.

Идея акции заключалась в том, чтобы познакомить читателей с украинскими авторами и продемонстрировать разнообразные содержательные и стилистические оттенки текстов. Причем в списке украинских литераторов, рекомендованных инициаторами акции, были не только современники, но и поэты 19 века Тарас Шевченко и Иван Котляревский. Ряд текстов опубликованы на сайте Международного литературного фестиваля в Берлине.

DW предлагает вниманию читателей краткую информацию о пятерых современных украинских писателях и писательницах.

Евгения Белорусец

Первую запись в свой военный дневник Евгения Белорусец сделала 24 февраля 2022 года. Записки известной художницы и фотографа стали частью экспозиции украинского павильона на биеннале в Венеции, которая продлится до 27 ноября 2022 года, а также были опубликованы в еженедельнике Der Spiegel.

Украинская художница, фотограф и писательница Евгения Белорусец
Украинская художница, фотограф и писательница Евгения Белорусец Фото: Yevgenia Belorusets

До своего военного дневника Евгения Белорусец опубликовала ряд других книг. Сборник рассказов "Счастливые падения" вышел в свет в Украине в 2018 году. В нем были собраны портреты женщин, по-разному переживающих войну на востоке Украины. В 2020 году этот сборник в переводе на немецкий язык был удостоен Международной литературной премии Дома культур мира - центра современного неевропейского искусства Германии, который ежегодно награждает лучший иностранный роман, переведенный на немецкий язык.

Юрий Андрухович

В 1985 году Юрий Андрухович основал в Украине вместе с другими авторами группу литературного перформанса "Бу-ба-бу" (Бурлеск-Балаган-Буффонада), которая выступала против официальной доктрины социалистического реализма и догматической серьезности литературного жанра. Романы "Московиада", "Перверзия" и "Рекреации" были переведены на различные языки мира.

Юрий Андрухович
Юрий АндруховичФото: Sabine Gudath/IMAGO

В своих эссе Юрий Андрухович рассматривает вопросы культурной идентичности. Он также перевел ряд произведений мировой литературы, в частности, Уильяма Шекспира и Райнера Марии Рильке на украинский язык. В Германии Юрий Андрухович был награжден, в частности, медалью имени Гёте, вручаемой за заслуги в распространении немецкого языка и культуры за пределами немецкоязычных стран, а также премией имени Ханны Арендт за политическую мысль.

Оксана Забужко

В 1996 году вышел в свет провокационный феминистский роман Оксаны Забужко "Полевые исследования украинского секса", который вызвал споры среди критиков и читателей и целое десятилетие возглавлял список украинских бестселлеров. Книга рассказывает историю женщины, которая хочет освободиться от условностей, навязываемых украинским женщинам. Одновременно роман освещает и культурную идентичность страны во времена общественного и политического перелома после провозглашения независимости страны.

Оксана Забужко во время выступления в Европарламенте
Оксана Забужко во время выступления в ЕвропарламентеФото: FREDERICK FLORIN/AFP

Сегодня "Полевые исследования украинского секса" - одно из наиболее часто переводимых произведений современной украинской прозы. 8 марта 2022 года Оксана Забужко стала первой гражданкой страны за пределами Евросоюза, которая выступила на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.

Сергей Жадан

Сергей Жадан является автором многочисленных поэтических сборников и нескольких романов. Один из романов, "Интернат", рассказывает о людях, живущих в регионе конфликта на востоке Украины. Высокую оценку критиков и публики получили также его романы "Депеш Мод" и "Ворошиловград".

Сергей Жадан
Сергей ЖаданФото: Haus für Poesie/gezett/IMAGO

Сергей Жадан известен не только своим литературным творчеством, но и политической деятельностью. Основанный им фонд организует гуманитарную помощь, в частности, для находящегося под постоянными обстрелами Харькова. В Германии Сергей Жадан был удостоен Премией мира немецких книготорговцев и премией имени Ханны Арендт.

Илья Каминский

Илья Каминский родился в 1977 году. В четырехлетнем возрасте, переболев свинкой, он практически потерял слух.

Илья Каминский
Илья Каминский Фото: Greg Allen/Invision/AP/picture alliance

В 1993 году, спасаясь от антисемитских нападок, семья Каминского попросила убежища в США. Илья начал писать стихи на английском языке, которые принесли ему широкое признание. В 2004 году вышел сборник лирики "Dancing in Odessa" (в переводе на русский "Танцуя в Одессе"), а в 2019 - "Deaf Republic" ("Глухая республика"). Сборник "Deaf Republic" стал финалистом Национальной книжной премии - наряду с Пулитцеровской премией наиболее значительной книжной премии в США.

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