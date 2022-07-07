 Сергей Жадан: Украинцев убивают за то, что они украинцы | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.07.2022

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Культура и стиль жизни

Сергей Жадан: Украинцев убивают за то, что они украинцы

Издание Die Zeit опубликовало ответ известного украинского поэта Сергея Жадана на открытое письмо немецких интеллектуалов, призвавших закончить войну в Украине дипломатическим путем.

Сергей Жадан

Сергей Жадан

Немецкие интеллектуалы, журналисты и знаменитости в опубликованном 29 июня обращении призвали покончить с военным конфликтом между Россией и Украиной путем дипломатических договоренностей и согласовать режим прекращения огня. Это открытое письмо вызвало далеко неоднозначную реакцию в немецком обществе, как и за пределами Германии.

6 июля 2022 года, спустя почти неделю после его публикации издание Die Zeit поместило на своих страницах ответ на него украинского поэта Сергея Жадана, который сейчас занимается волонтерсвом в родном Харькове и стал в этом году лауреатом Премии мира немецкой книготорговли.

В своей публикации Сергей Жадан подчеркивает, что в письме немецких интеллектуалов содержится ряд пассажей, вызывающих удивление и непонимание, если не откровенное возмущение. Он приводит следующую цитату: "Отчасти благодаря массированным экономическим санкциям и военной поддержке со стороны Европы и США Украине до сих пор удавалось защищаться от жестокой агрессивной войны России". И далее на нее отвечает: "Создается впечатление, что немецкие интеллектуалы думали, что война более или менее закончилась или, по крайней мере, худшее уже позади. Как будто Херсонская и Луганская области и часть Харьковской и Донецкой областей не были оккупированы, как будто Россия не обстреливает украинские города каждый день ракетами, как будто не каждый день гибнут украинские мирные жители и солдаты. Украина защищается".

"Происходит "деукраинизация"

Далее автор подчеркивает, что Украина продолжает защищаться - сегодня, сейчас, прямо в этот момент. "Пока некоторые обдумывают переговоры с агрессором, украинские солдаты своими телами защищают нашу страну. Да, Украине удалось удержать Киев, Харьков, Чернигов и Сумы, а что с Мариуполем, Северодонецком и Лисичанском? Стоит ли игнорировать эти города и их жителей? Неужели их судьба, их дети, их жены и старики, которым теперь приходится жить в условиях оккупации, менее тяжелы, чем "резкий рост цен" и "дефицит энергии?" - задается вопросом украинский поэт.

"О чем собственно речь? - спрашивает он далее. - О том, что у нас, украинцев, завышены цели? Что мы сражаемся только потому, что у нас слишком много оружия? Что мы будем сопротивляться дольше, если получим больше оружия? И что именно в этом и кроется проблема? Неужели авторы письма не понимают, что ждет украинцев, когда они сложат оружие?" - восклицает автор ответного письма. Россия провозглашает насквозь лживую идею "денацификации" Украины, подчеркивает Жадан, но на самом деле происходит "деукраинизация". "Украинцев убивают за то, что они украинцы", - констатирует он.

Буча после ухода российских войск

Буча после ухода российских войск

Украина не может отказаться от сопротивления, иначе будет уничтожен ее народ, убежден Жадан: "Мы должны требовать оружия у Запада, иначе мы будем уничтожены. Мы должны призвать мир к борьбе с путинским режимом, иначе мы будем уничтожены. Физически уничтожены, в прямом смысле этого слова, наповал. Как уже истреблены тысячи украинцев в Мариуполе, Буче, Гостомеле и Ирпене. Я не знаю, как бы они, убитые граждане Украины, отнеслись к идее переговоров с Россией. Но я знаю, что у них не было оружия и поэтому они не могли защитить себя".

"Путин страшен, но вовсе не велик"

Автор публикации считает самым большим заблуждением немецких интеллектуалов, толкающих к переговорам с Россией, то, что русские на самом деле не хотят договариваться с украинцами. И когда немецкие интеллектуалы предполагают, что слишком сильно поддерживать Украину не стоит, потому что у украинцев все равно нет шансов, они позволяют российскому шовинизму и реваншизму нарушать международные нормы и законы и уничтожать украинский народ. По словам Жадана, они отрицают само право Украины на существование.

"Я не думаю, что есть какое-либо этическое или моральное оправдание призыву к Украине сдаться и призыву к европейским правительствам закрыть глаза на этот геноцид в 21-м века. Цепляясь за ошибочно понятый пацифизм, от которого веет циничным безразличием, авторы письма узаконивают путинские пропагандистские нарративы о том, что Украина не имеет права на свободу, права на существование, права на будущее, права на собственный голос, потому что голос украинского народа, его позиция могли бы разозлить великого и ужасного Путина. Уважаемым экспертам в области непостижимой русской души хочу сказать следующее: вы правы, Путин страшен, но вовсе не велик", - подчеркивает украинский поэт на страницах немецкого издания Die Zeit.

Отвечая на заявление немецких интеллектуалов о том, что "продолжение войны с целью полной победы Украины над Россией означает гибель еще тысяч жертв войны ради цели, которая кажется нереальной", он не скрывает своего возмущения: "Но что они не осмелились сказать, так это то, что если Украина проиграет, жертвы будут исчисляться не тысячами, а сотнями тысяч. И кровь этих погибших будет на совести тех, кто до сих пор неустрашимо играет со злом, желая всем благополучия и мира".

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    Автор: Александра Иванова


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Ссылки в интернете

Текст открытого письма немецких интеллектуалов в издании Die Zeit

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