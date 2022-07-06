Чем грозит война в Украине немцам? Канцлер отвечал на вопросы депутатов

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Последствия российского вторжения в Украину для жителей Германии стали главной темой для немецких парламентариев, которые задавали вопросу канцлеру Олафу Шольцу.
Не столько сама война в Украине, сколько ее последствия для жителей Германии, оказались в центре внимания депутатов бундестага 6 июля 2022 года, во время уже третьего в этом году раунда ответов канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) на их вопросы.
Опрос канцлера - сравнительно новый парламентский ритуал, заведенный только три года назад по инициативе предшественницы Шольца во главе правительства Ангелы Меркель (Angela Merkel). С тех пор канцлер ФРГ отчитывается перед немецкими депутатами, как правило, трижды в год - перед Пасхой, перед Рождеством и, как сейчас, перед началом летних парламентских каникул.
В прошлый раз - 6 апреля - речь шла главным образом о развязанной Россией войне против Украины, о резне в Буче, о поставках немецких вооружений украинской армии, о санкциях против российских олигархов. В эту среду депутатов больше интересовало, как возглавляемое Шольцем коалиционное правительство намерено оградить немцев от негативных экономических последствий этой войны - взрыва цен на энергоносители, инфляции, угрозы холода в их жилищах предстоящей зимой.
Но самый первый из заданных канцлеру вопросов все-таки касался непосредственно Украины, а поводом стал крайне лаконичный ответ канцлера корреспонденту DW на пресс-конференции по итогам саммита G7. Тогда, напомним, Шольца спросили, не мог бы он рассказать, какие гарантии безопасности страны Запада готовы в будущем предоставить Украине. "Мог бы", - ответил канцлер. И все.
Аналогичный вопрос, сославшись на корреспондента DW, задал главе правительства в бундестаге зампредседателя фракции оппозиционных консерваторов Йохан Вадепуль (Jochan Wadephul).
Ответ он получил более развернутый, но ненамного более содержательный. Шольц заявил, что Германия входит в число стран, готовых предоставить Украине гарантии безопасности, хотя, добавил он, "они не будут такими, которые соответствовали бы 5-й статье Североатлантического договора".
По словам канцлера, с Украиной продолжается диалог на эту тему, процесс еще не завершен, поэтому и о конкретных мерах он пока говорить не может. Назвал только один из намеченных инструментов. "Высокоэффективные санкции, которые мы вводим против России, - заявил Шольц, - всегда будут одной из возможных мер на случай нарушения договоренностей, которых мы еще только добиваемся, ведь на самом деле жестокая война все еще продолжается".
Второй вопрос, касающийся непосредственно войны в Украине, уже в самом конце опроса канцлера, задал внешнеполитический эксперт фракции консерваторов Юрген Хардт (Jürgen Hardt). Он попросил Шольца объяснить, почему его правительство отказывается передать Украине простаивающие у завода-производителя бронетранспортеры Marder, в которых крайне заинтересованы ВСУ.
В ответ канцлер заявил, что Германия уже "мобилизовала для Украины много помощи, в том числе, вооружениями", напомнил об уже переданных украинской армии самоходных гаубицах PzH 2000, о принятом решении поставить для ВСУ реактивные системы залпового огня, самоходные зенитные установки Gepard, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы Cobra, системы ПВО IRIS-T.
Но все такие поставки, несколько раз подчеркнул Шольц, осуществляются в тесной координации с союзниками Германии. "Мы - участники того, что делают союзники, наши друзья. Так мы будем действовать и дальше, ничего в одиночку мы делать не будем", - заявил канцлер, имея в виду упомянутые бронетранспортеры.
В остальном же депутатов интересовали, в первую очередь, последствия войны в Украине, а также санкций, введенных против России, для самих жителей Германии. Так, представители правых популистов из фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ) требовали от канцлера отменить эти санкции, аннулировать эмбарго на импорт российского угля и нефти и ввести в эксплуатацию уже достроенный, но "замороженный" из-за войны в Украине газопровод "Северный поток - 2".
"Разве это помощь людям в Украине, если мы тут в Германии будем мерзнуть", - спросил Штеффен Котре (Steffen Kotre) из АдГ.
"Я констатирую, что партия АдГ не только правопопулистская, но и партия России", - возмутился в ответ Олаф Шольц, вызвав бурную овацию в пленарном зале. Далее он подробно рассказал о мерах, которые принимает его правительство для импорта угля и нефти из других стран, о строительстве плавучих СПГ-терминалов, об уже осуществленном отказе одного из крупнейших НПЗ на востоке Германии от нефти из трубопровода "Дружба", об ускоренном развитии возобновляемой энергетики, об усиленной закачке пока еще поступающего российского газа в немецкие подземные хранилища, в том числе принадлежащие "Газпрому", что позволяет делать специально принятый в этих целях закон.
"Мы прекращаем длившуюся десятилетия зависимость от отдельных поставщиков, создавая инфраструктуру, позволяющую импортировать энергоносители от кого угодно, и именно это обеспечит энергетическую безопасность Германии", - заявил Шольц.
Оппозиционных посткоммунистов из фракции Левой партии, в свою очередь, больше всего тревожит стремительный рост цен. "Бедность в Германии достигла невиданных масштабов, 16,6 процента. То есть, 13,8 млн жителей еле сводят концы с концами, - перечисляла сопредседательница Левой партии Жанин Вислер (Janine Wissler), - более пятой части всех детей живут в бедности". Причем, добавила она, это все данные за 2021 год, когда еще не было такого взрыва цен. "Неужели вы верите, - спросила Вислер Шольца, - что можно прожить на пособие в 449 евро в месяц и обеспечивать всем необходимым ребенка на 285 евро?".
Канцлер не стал отрицать очевидное. На такое социальное пособие, которое малоимущие получают в придачу к оплаченному социальным ведомством жилью, действительно на разживешься, признал Шольц. Чтобы снизить ценовую нагрузку на малоимущих, его правительство приняло два пакета помощи на общую сумму в 30 млрд евро, отменило один из налогов на электроэнергию, временно снизило налоги на топливо, ввело на летний период удешевленный проездной на общественный транспорт.
Кроме того, канцлер пообещал провести индексацию социальных пособий и напомнил об уже принятом решении повысить уже с октября минимальный размер оплаты труда до 12 евро в час.
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