"Приступ чванства": слова Шольца об Украине возмутили соцсети и СМИ

Короткая видеозапись общения канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) с журналистами по итогам завершившегося 28 июня в Баварии саммита "большой семерки" в эти минуты стремительно набирает клики в соцсетях. А вместе с ними - и возмущенные, осуждающие комментарии пользователей. А что случилось?

"Господин канцлер, страны G7 четко пообещали предоставить Украине гарантии безопасности, в том числе после войны. Не могли бы вы рассказать конкретнее, что это за гарантии безопасности?", - поинтересовалась у главы правительства ФРГ руководитель берлинской студии DW Розалия Романец (Rosalia Romaniec).

"Да, - сказал ей на это Шольц, многозначительно улыбнувшись. - Мог бы". После повисшей непродолжительной паузы он добавил: "На этом - все".

Большинство из присутствующих журналистов, однако, шутку канцлера не поняли и его благодушного настроения не разделили. "По правде говоря, жаль, господин бундесканцлер. Когда я учила немецкий язык, мне настоятельно рекомендовали пользоваться на пресс-конференциях формами вежливого обращения, - написала Романец позже в Twitter с подмигивающим смайликом. - Но вопрос был задан всерьез".

Пользователи Twitter за сутки поставили журналистке более 6000 лайков и более 800 ретвитов. Кроме того, под ее постом было оставлено почти 400 комментариев - преимущественно нелестных для Шольца.

Гнев пользователей соцсетей

"Кому нужен такой заносчивый олух на посту федерального канцлера? ДА НИКОМУ! - написал юзер с именем Райнер Кюмпель (Rainer Kümpel) - Его профпригодность вызывает сомнения!".

Ему вторит пользователь Ева Барц (Eva Bartz):"Скучаю по Меркель. 16 лет без такого постыдного поведения нас изнежили (хотя о содержании ее политики это ничего не говорит)".

Коллеги Романец по журналистскому цеху также единогласно встали на ее защиту. "С журналисткой, которая вежливым тоном задает абсолютно оправданный вопрос, нельзя обращаться так заносчиво. Ни как человеку, ни как канцлеру", - подчеркивает автор немецкой медиагруппы RND (Redaktionsneztwerk Deutschland) Маркус Декер (Markus Decker). Под этим постом в Twitter к полудню 28 июня набралось более 7200 лайков.

Сотрудница берлинской газеты Der Tagesspiegel Клаудиа фон Зальцен (Claudia von Salzen) также не скупится на критику в адрес Шольца. Его реакцию на вопрос DW она называет "не только иллюстрацией высокомерия власти", но и "свидетельством того, что у него (Шольца. - Ред.) нет ответа на вопрос о том, какие гарантии безопасности Германия хочет и может предоставить Украине".

А немецкое интернет-издание meedia.de, рассказывая об инциденте, использует выражение "приступ чванства".

Реакция политиков на слова Шольца

Эхо скандала, разгоревшегося в соцсетях из-за поведения Шольца на пресс-конференции, докатилось и до бундестага. "Шольценство в новом качестве. Надменно. Недостойно канцлера", - прокомментировал ситуацию член находящегося сейчас в оппозиции блока ХДС/ХСС Патрик Шнидер (Patrick Schnieder).

Между тем товарищ Шнидера по партии ХДС, член комитета бундестага по обороне Зерап Гюлер (Serap Güler) преподает главе правительства Германии урок этикета, подсказывая более удачный возможный ответ на поставленный вопрос: "Да, мог бы. Однако мы договорились о конфиденциальности на этот счет (если это так и было). Поэтому отнеситесь с пониманием к тому, что я сейчас не могу рассказать вам об этом". "Такой ответ был бы достоен федерального канцлера", - заключает кельнский политик.

Со своей стороны, популярный в Германии YouTube-блогер Аурель (Aurel) меньше церемонится в выражениях. "Олаф Шольц нередко дает скупые ответы по принципу да/нет. Раньше я думал, что это признак его расслабленности, сегодня мне плевать, что это такое. Дружище, тебя выбрали канцлером. Так что, если мы хотим знать, что это все за хрень, ты обязан нам это сказать. Ты же работаешь на нас в буквальном смысле слова".

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