 Украина попросила Китай о гарантиях безопасности | Новости из Германии об Украине | DW | 01.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Украина попросила Китай о гарантиях безопасности

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Синьхуа" указал, что война в Украине - не в интересах Китая. Кулеба, в частности, заявил, что эта война угрожает экономике КНР.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил Китай предоставить его стране гарантии безопасности и резко раскритиковал Россию. "Украина в настоящее время изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Китай, и других крупных государств", - сказал он в интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа", обнародованном в субботу, 30 апреля.

Пекин еще в 2013 году обещал Украине поддержку в случае нападения на нее или угрозы применения ядерного оружия. С тех пор, как Россия вторглась в Украину, Китай, однако, ведет себя уклончиво. Представитель МИД КНР в прошлом месяце лишь сослался на "смысловые ограничения" и "определенные условия", якобы вытекающие из резолюции ООН, касающейся неядерных стран.

Линия Китая в конфликте вокруг Украины

Правительство в Пекине официально не осудило нападение России на Украину и вместо этого постоянно обвиняет США и НАТО в провоцировании России и разжигании конфликта в Украине путем поставок вооружений. Китайские СМИ преимущественно вторят линии Москвы, почти не сообщают о гражданских жертвах российских атак и избегают называть происходящее в Украине войной и вторжением.

Дмитрий Кулеба, в ходе интервью "Синьхуа", подверг резкой критике Москву . Он подчеркнул, что Россия своим вторжением в Украину угрожает экономике КНР и, в частности, таким китайским инфраструктурным проектам, как "Новый Шелковый путь". "Мы полагаем, что эта война не в интересах Китая. Ситуация усугубляется не из-за Украины, мы пользуемся своим правом на самооборону", - пояснил Кулеба.

Смотрите также:

  • Großbritannien Erster Güterzug aus China trifft nach 18 Tagen in London ein (Reuters/S. Wermuth)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Новый шелковый путь уже существует

    Новый шелковый путь стал реальностью - если у кого-то еще оставались на этот счет вопросы. Инициатива "Один пояс и один путь", выдвинутая властями КНР в 2013 году, с каждым днем обретает более конкретные очертания.

  • China Seidenstraße London-Jiwu (Reuters/T. Peter)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    8 стран, 18 дней, 12 тысяч километров

    С 2017 года поезда из Китая приходят прямо в Лондон. И их становится все больше. Чтобы добраться из китайского города Иу до британской столицы, этот поезд за 18 дней преодолел 12 тысяч километров. На фото: встреча "Первого китайско-европейского грузового поезда" по возвращению из Великобритании в КНР, апрель 2017 года.

  • China Frachtzug von Weihai nach Duisburg (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Tang Ke)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Взрывной рост объема перевозок

    В 2011 году товарный поезд из Китая приходил в немецкий Дуйсбург один раз в месяц. Сегодня каждую неделю прибывает 35 железнодорожных составов. Дуйсбург поэтому называют "самым китайским городом в Германии". Железнодорожные перевозки, судя по всему, не очень рентабельны, так что китайские власти их субсидируют. Данные о размерах субсидий расходятся, а в Пекине их не комментируют.

  • 300 Jahre Duisburger Hafen (DW/C. Grün)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    "Самый китайский город Германии"

    Поставки из Китая дали толчок развитию крупнейшего речного порта мира в Дуйсбурге. Традиционный бизнес - торговля сталью и углем - переживает кризис. "Сделки с Китаем стали важнейшим сегментом роста для Дуйсбурга", - говорит руководитель порта Эрих Штааке. Спустя 300 лет существования порт стал ключевым перевалочным пунктом в торговле между КНР и Евросоюзом.

  • Infografik One belt, one road - Chinas neue Seidenstraße RUS

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Первый поезд из Китая в Вену

    В минувшем году первый поезд по Новому шелковому пути прибыл в Вену. По итогам 2018 года китайские поезда через Казахстан, Россию и Беларусь отправлялись на регулярной основе в 14 европейских стран - от Испании и Великобритании до Эстонии и Финляндии. К следующему году власти КНР надеются довести число прибывающих в Европу составов до 5000.

  • Griechenland COSCO Group-Schiffe am Hafen von Piräus (Imago Images/ZUMA Press)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Китай обеспечивает доступ к европейским портам

    С покупкой крупнейшего в Греции порта, Пирейского, Китай сделал важный шаг на пути укрепления транзитных позиций в Евросоюзе. 51 процент акций порта принадлежит сегодня государственной китайской компании COSCO. Но это только начало: Пекин вовлекает и другие страны ЕС в проект воссоздания Шелкового пути, который должен быть завершен к 2050 году.

  • Merkel Macron Juncker Jinping in Frankreich (Reuters/P. Wojazer)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Италия: сюрприз для европейских партнеров

    24 марта 2019 года Италия стала первой из стран "большой семерки", заявившей о готовности присоединиться к инициативе КНР. На деле это даст Китаю, например, приоритетный доступ к стратегически важным портам Генуи и Триеста. В ЕС действия Рима не вызвали восторга: поэтому президент Франции в конце марта провел встречу с председателем КНР, пригласив на нее канцлера ФРГ и главу Еврокомиссии.

  • China Seidenstraßen-Gipfel Briefmarken (picture-alliance/dpa/C. Bin/Imaginechina)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    ЕС и Китай: переоценка рисков

    "Если некоторые страны верят, что с китайцами можно заключить хитрые сделки, то скоро они удивятся, обнаружив себя в зависимости (от них. - Ред.)", - сказал глава МИД ФРГ Хайко Мас, комментируя решение Италии присоединиться к проекту "Один пояс и один путь". В этом свете власти Германии предлагают заключить меморандум между ЕС и КНР, единый для всех стран-членов Евросоюза.

  • China Goldene Zeiten sind vorbei - Investoren schauen sich um (picture-alliance/dpa/R. Dela Pena)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Европейцы: дисбаланс в торговле с КНР

    "Каждую неделю из Чунцина в Германию отправляются пять полностью загруженных поездов, но только один такой поезд идет в обратном направлении", - заметил председатель Торговой палаты ЕС по КНР Йорг Вутке. Растущее недоверие Брюсселя выразил глава Еврокомиссии Юнкер, назвав Китай "конкурентом в экономике" и "системным противником".

  • Peking Belt and Road Forum for International Cooperation; Xi Jinping; Wladimir Putin (picture-alliance/dpa/V. Sharifulin)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Китай старается развеять страхи

    Председатель КНР Си Цзиньпин на проходящем с 25 по 27 апреля форуме, посвященном новому транспортному коридору между Китаем и Европой, попытался развеять страхи партнеров. Он пообещал придерживаться строгих экологических норм и законов по борьбе с коррупцией. Форум посетил президент России Владимир Путин (на фото с Си Цзиньпином). Страны ЕС, не считая Италии, были представлены на уровне министров.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:02

Новый "Шелковый путь": чем могут обернуться инвестиции из Китая для его партнеров (09.05.2019)

Аудио- и видеофайлы по теме

Война в Украине: как по кошельку Путина бьет Запад, и действительно ли РФ запросила помощь у Китая? DW Новости (14.03.2022)  

На что готовы пойти немцы, чтобы наказать Путина за войну в Украине? (29.04.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Бербок настаивает на полном выводе российских войск из Украины  

Эксперты: Цели Евросоюза по газу практически невыполнимы  

Лидер ХСС подверг критике позицию канцлера ФРГ Шольца по Украине  