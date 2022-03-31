Откажется ли КНР от пророссийского нейтралитета по Украине из-за ЕС

За более чем месяц войны России против Украины Китай стал "чемпионом" по уходу от выражения однозначной позиции. Несмотря на все призывы Запада, он не осудил российскую агрессию. В то же время Москва получила от Пекина поддержку только на словах.

Официальный Пекин подчеркнуто пытается представить себя нейтральным. Он отказывается называть действия РФ войной или агрессией, говоря вместо этого об "украинском кризисе" и "российско-украинском конфликте". Власти КНР постоянно призывают к мирному решению путем "диалога и переговоров". А также заверяют, что играют "конструктивную роль в украинском вопросе".

Впрочем, это мало кого убеждает как в Украине, так и на Западе. "В этой ситуации не может быть нейтралитета. Либо ты поддерживаешь агрессора, либо помогаешь жертве", - подчеркнул в разговоре с DW председатель делегации Европарламента по отношениям с КНР Райнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofer) из фракции "зеленых".

Райнхард Бютикофер

Китай заявляет, что понимает обеспокоенность по поводу безопасности - хотя его представители и добавляют иногда, что имеют в виду и Россию, и Украину. Кроме того, власти КНР осуждают расширение НАТО на Восток, повторяя риторику Кремля. А вот осуждения России, без каких-либо провокаций со стороны Украины начавшей полномасштабную войну против нее, от Пекина до сих пор не звучало.

Главной темой саммита ЕС-КНР станет война РФ против Украины

Одну из главных попыток убедить власти КНР предпримут главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) 1 апреля. Во время 23-го саммита ЕС-Китай они встретятся в режиме видеоконференции вначале с премьером Государственного совета Ли Кэцяном, а потом и с председателем КНР Си Цзиньпином.

В ЕС главной темой саммита назвали войну России против Украины, а также ее последствия, как гуманитарные, так и глобальные. В Пекине, похоже, этому не очень рады. Говоря о предстоящей встрече в верхах, представитель МИД КНР эту тему не упомянул.

"Китайская сторона очень хотела бы, чтобы наш саммит сосредоточился только на сотрудничестве и диалоге", - заявил DW высокопоставленный источник в ЕС. Однако Пекин должен осознать, что война против Украины тесно связана с отношениями Евросоюза и КНР, добавил он.

Пророссийский нейтралитет Китая

Эксперты объясняют неоднозначную риторику Пекина конфликтом между его интересами. "Китай пытается преследовать ряд стратегических целей, конфликтующих между собой. С одной стороны, это поддержка России в рамках стратегического партнерства. В то же время Китай пытается ограничить цену поддержки России", - говорит брюссельский эксперт Института исследований Китая MERICS Гжегож Стец в интервью DW.

По его словам, властям КНР важно сохранить экономическую стабильность - и в мире, и в Китае. "А это означает сохранение доступа к рынкам ЕС и США. Поэтому Китай пытается играть в игру балансирования между двумя целями", - добавляет Стец. "Поэтому, хотя мы и можем четко говорить о поддержке России Китаем, это остается таким пророссийским нейтралитетом", - отмечает он.

Ключевой конфликт для Китая - с США

Эксперт по Китаю Гаагского центра стратегических исследований Йорис Тир тоже называет позицию Пекина "пророссийским нейтралитетом". Он указывает на значимость рынка ЕС для китайского экспорта, но подчеркивает, что Китай сосредотачивает свои усилия прежде всего на том, что считает основной угрозой для себя - Соединенных Штатах Америки. "Сегодня США являются (для Китая. - Ред.) главным врагом, из-за чего разворот Китая от России и сближение с ЕС и США очень маловероятен", - отмечает эксперт.

"Поможешь ли ты мне бороться с твоим другом, чтобы я потом мог сосредоточиться на том, чтобы бороться с тобой?" - по словам Тира, этот твит ведущей китайского государственного канала CGTN Лю Син идеально выражает взгляд КНР на призывы со стороны США к осуждению российского вторжения.

Стец согласен, что главным фактором, определяющим отношение Китая ко вторжению России в Украину, является противостояние с США. А также в целом попытки Пекина и Москвы поставить под сомнение мировой порядок, основанный на международном праве. Другие цели, например, отношения с Украиной, менее важны для Китая.

Эксперт прогнозирует, что КНР будет пытаться следовать нынешним курсом столько, сколько это будет возможно: поддерживать Москву, но и минимизировать негативные эффекты такой поддержки. "Вероятно, что в какой-то момент это может стать непосильным для Китая", - допускает Стец.

Поддерживает ли Китай Россию в войне против Украины?

Пока в Брюсселе не увидели ни доказательств поставок оружия из Китая в Россию, ни того, КНР помогает Москве обходить санкции, заявил один из высокопоставленных чиновников ЕС корреспонденту DW. "Вообще-то надо отдать должное ряду китайских компаний, практикующих социальную ответственность. В последние недели они заявили о приостановке инвестиционных решений касательно России", - добавил источник.

Китай заинтересован в стабильности мировой экономики

Чего же ожидать от саммита ЕС-Китай? В Брюсселе не питают больших надежд и не обещают конкретных результатов, поскольку собираются сосредоточиться на теме Украины. "Не секрет, что Китай пытается балансировать, отстаивая позицию, служащую его интересам. Я не думаю, что это обязательно изменится. В наших интересах обеспечить, чтобы эта балансирующая позиция не превратилась в открытую поддержку сверх того, что мы видели в их заявлениях", - отметил брюссельский чиновник.

Какие аргументы лидеры ЕС подготовили для руководства Китая? Кроме призывов к ответственности КНР как глобального игрока, речь идет, в первую очередь, об экономике. По данным источников DW, доля ЕС во внешней торговле Китая составила в прошлом году почти 14%, доля США - 12,5%, а России - 2,4%. Будет ли Брюссель пытаться надавить на КНР? Чиновник ЕС заверяет, что Мишель и фон дер Ляйен ограничатся аргументами, почему Пекину лучше не поддерживать Россию практически.

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