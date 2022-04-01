Саммит ЕС-Китай: Брюссель убеждал КНР помочь завершить войну в Украине

Война России против Украины стала главной темой саммита ЕС - Китай, прошедшего 1 апреля в режиме видеоконференции. Евросоюз представляли глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Утром они два часа говорили с премьером КНР Ли Кэцяном, а днем еще час - с председателем Си Цзиньпином. Формат встречи выбрал Пекин.

"Сегодняшний саммит не является обычным, потому что это саммит во время войны", - заявил Мишель. И действительно, после его окончания не было ни общего заявления сторон, ни общей пресс-конференции. Практических результатов, например, решений или договоренностей, тоже не было. Основной целью Брюсселя на саммите был диалог с Пекином о войне РФ против Украины. "Главный приоритет ЕС - остановить войну как можно быстрее и защитить людей в Украине", - отметил Мишель.

Какие аргументы ЕС нашел для Китая

Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель

"Мы призвали Китай помочь завершить войну в Украине… Мы рассчитываем на поддержку Китая в достижении длительного прекращения огня, завершения неоправданной войны и решения драматичного гуманитарного кризиса, вызванного ею", - заявил глава Евросовета.

Какими аргументами лидеры ЕС пытались убедить руководство КНР? Урсула фон дер Ляйен напомнила, что Китай занимает место постоянного члена Совета Безопасности ООН, и поэтому несет "особую ответственность". "У Китая есть влияние на Россию, и потому мы ожидаем, что Китай возьмет на себя ответственность, чтобы завершить эту войну, и что Россия вернется за стол мирных переговоров", - добавила она.

Большое внимание в ЕС уделили экономическим аргументам, в частности, тому, что Евросоюз играет намного большую роль для экономики КНР, чем Россия. "Продолжение войны и, как следствие, дестабилизация в мировой экономике не отвечают ничьим интересам, точно не китайским", - подчеркнула фон дер Ляйен. И поэтому в ЕС хотят, чтобы Китай проявил активную позицию. "Равноудаленности недостаточно. Важна активная работа над достижением мира. И каждый игрок должен играть свою роль", - добавила она.

ЕС призвал КНР не помогать России вести войну против Украины

У Евросоюза нет доказательств того, что Китай помогает России в военном плане или в уклонении от санкций, введенных за войну против Украины. Но теме санкций лидеры ЕС уделили особое внимание.

Урсула фон дер Ляйен

"Мы дали очень четко понять, что Китаю следует если не поддержать санкции, то хотя бы не мешать им. Ни один гражданин Европы не поймет, если Россия получит какую-либо поддержку в ведении войны. Более того, это приведет к значительному репутационному вреду для Китая в Европе", - предостерегла руководитель Еврокомиссии.

Впрочем, ответа на вопрос, пообещала ли китайская сторона не помогать России обходить санкции, лидеры ЕС не дали. Если ли у Брюсселя план действий на случай, если Пекин все же окажет поддержку Москве, тоже пока непонятно.

Услышали ли в КНР призывы Евросоюза?

Фон дер Ляйен назвала разговор с Си и Ли "очень открытым и очень откровенным". Как может дискуссия быть откровенной, если Китай отказывается называть войну войной? На этот вопрос корреспондента DW председатель Еврокомиссии ответила: "Откровенно и открыто означает, что мы обменялись очень четко различающимися взглядами".

Шарль Мишель также признал, что расхождения во взглядах между ЕС и КНР остаются. Но добавил, что откровенная дискуссия - это путь к их сближению. "Мы надеемся, что наши аргументы, повторенные уверенно и решительно, были услышаны китайской стороной", - отметил он.

Что Китай ответил ЕС

МИД Китая опубликовал пресс-релиз по итогам саммита. Первые пять длинных абзацев в нем посвящены двухсторонним отношениям Пекина с Евросоюзом. "Китай и ЕС разделяют широкие общие интересы и надежное основание для сотрудничества", - отмечается в заявлении. В нем также много говорится о том, как важно обеим сторонам работать вместе, например, над углублением экономической глобализации.

Вторую половину пресс-релиза МИД в Пекине уделил взглядам Си на войну России против Украины. Слово "война" в заявлении не используется, вместо этого говорится об "украинском кризисе" или "украинском вопросе". Не говорится в пресс-релизе и о "специальной военной операции". Си подчеркнул, что Китай очень сожалеет, что ситуация в Украине дошла до того состояния, в котором она находится сейчас. "Позиция Китая по украинскому вопросу последовательная и четкая. Китай всегда стоит на стороне мира и делает свои выводы независимо", - отмечается в заявлении.

Си Цзиньпин изложил и свой рецепт решения "кризиса". Прежде всего это "мирные переговоры", которые Китай "поощряет своим способом". А международное сообщество должно создавать "благоприятные условия" для переговоров между Россией и Украиной "вместо того, чтобы подливать масла в огонь". По мнению Китая, Европа, Россия, США и НАТО должны начать диалог и договориться о "сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуре безопасности в Европе".

Смотрите также:

Война в Украине - 01.04.2022 Разрушенный дом в селе Шевченково Николаевской области.Также в фотохронике войны в Украине от 01 апреля - бомбоубежище в подвале церкви, эвакуация людей и вывоз тел погибших, сгоревшая военная техника, школьные классы для беженцев, Анджелина Джоли в детской больнице Ватикана, помощь от Кельна для Киева и "Teddies for Ukraine" в Шотландии.

Война в Украине - 01.04.2022 Село Шевченково, расположенное между городами Николаев и Херсон, подверглось сильным обстрелам. Продукты из партии гуманитарной помощи в местном храме.

Война в Украине - 01.04.2022 С начала войны Владимир Зеленский уже около двадцати раз выступил по видеосвязи перед парламентами разных стран мира. В частности, на этой неделе президент Украины обратился к депутатам в Бельгии.

Война в Украине - 01.04.2022 Бомбоубежище в подвале церкви в городе Баштанка Николаевской области Украины.

Война в Украине - 01.04.2022 Валентин, 83 года. Житель одной из деревень около линии фронта под Киевом в своем доме.

Война в Украине - 01.04.2022 Служащий украинской поисково-спасательной группы около тел погибших жителей города Ирпень.

Война в Украине - 01.04.2022 Украинский солдат Андрей переносит девочку по трубопроводу через реку в окрестностях Киева.

Война в Украине - 01.04.2022 Украинский военнослужащий осматривает сгоревший российский бронетранспортер около Киева.

Война в Украине - 01.04.2022 Сгоревшая военная техника российской армии под Киевом.

Война в Украине - 01.04.2022 Попавшая в асфальт артиллерийская мина в селе Стоянка Киевской области.

Война в Украине - 01.04.2022 Одеяла для беженцев в деревне Надаржин на востоке Польши.

Война в Украине - 01.04.2022 Сердце в цветах флагов Украины и Польши - на стене в школе польского города Ярослав, в которую теперь ходят дети-беженцы.

Война в Украине - 01.04.2022 "Classroom for Ukraine" - школьный проект для украинских детей в Берлине.

Война в Украине - 01.04.2022 "Teddies for Ukraine" - таких мишек для встречи детей-беженцев из Украины вяжет жительница шотландии Мари Кларк.

Война в Украине - 01.04.2022 Актриса Анджелина Джоли посетила детскую больницу в Ватикане - клинику Bambino Gesù Hospital, где находятся на лечении пациенты из Украины.

Война в Украине - 01.04.2022 Обер-бургомистр Кельна Хенриетте Рекер выступает перед отправкой помощи от этого немецкого города в Киев. Партия составлена по списку, подготовленному властями украинской столицы.

Война в Украине - 01.04.2022 Добровольный помощник в восточногерманском городе Хальберштадт готовит одну из более чем восьмидесяти квартир, которые здесь предоставят беженцам из Украины.

Война в Украине - 01.04.2022 Голубь мира для Украины. Граффити в столице Баварии Мюнхене. Автор: Николай Пермяков

