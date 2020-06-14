В Германии растут расходы государства на выплаты социальной помощи

В последние годы в Германии постоянно росли расходы государства на выплаты социальной помощи гражданам. Это следует из ответа правительства ФРГ на запрос фракции Левой партии в бундестаге, обнародованного утром в воскресенье, 20 июня.

Согласно документу, в 2005 году общие расходы бюджета на выплаты соцпомощи составляли 7,5 млрд евро. Спустя десять лет, в 2015 году, они выросли до 12,1 млрд евро, а в 2019 году достигли 13,5 млрд евро.

Какую социальную помощь получают немцы

Указывается, что в эту сумму входят такие пособия, как помощь в обеспечении средств к существованию, базовое материальное обеспечение в старости и при сокращении заработка, помощь в оплате услуг здравоохранения, ухода по болезни или в пожилом возрасте, а также помощь на этапе преодоления социальных трудностей и в других тяжелых жизненных ситуациях. Больше всего денег в 2019 году было выделено из госбюджета на финансирование пособий по базовому обеспечению в старости и при сокращении заработка: 6,9 млрд евро.

Автором запроса к правительству ФРГ выступила председатель комитета по делам семьи фракции левых в бундестаге Забине Циммерман (Sabine Zimmermann). Комментируя полученные данные, она отметила, что все больше людей в Германии становятся получателями социальной помощи. Пенсионное страхование и страховка для финансирования ухода по старости и болезни больше не могут гарантировать социальную защищенность, заявила политик.

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