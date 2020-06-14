В Германии растут расходы государства на выплаты социальной помощи
Наибольшую сумму германское государство выделяет на финансирование пособий по базовому обеспечению в старости и при сокращении заработка.
Пенсионеры в Гессене на фоне горного массива Таунус
В последние годы в Германии постоянно росли расходы государства на выплаты социальной помощи гражданам. Это следует из ответа правительства ФРГ на запрос фракции Левой партии в бундестаге, обнародованного утром в воскресенье, 20 июня.
Согласно документу, в 2005 году общие расходы бюджета на выплаты соцпомощи составляли 7,5 млрд евро. Спустя десять лет, в 2015 году, они выросли до 12,1 млрд евро, а в 2019 году достигли 13,5 млрд евро.
Какую социальную помощь получают немцы
Указывается, что в эту сумму входят такие пособия, как помощь в обеспечении средств к существованию, базовое материальное обеспечение в старости и при сокращении заработка, помощь в оплате услуг здравоохранения, ухода по болезни или в пожилом возрасте, а также помощь на этапе преодоления социальных трудностей и в других тяжелых жизненных ситуациях. Больше всего денег в 2019 году было выделено из госбюджета на финансирование пособий по базовому обеспечению в старости и при сокращении заработка: 6,9 млрд евро.
Автором запроса к правительству ФРГ выступила председатель комитета по делам семьи фракции левых в бундестаге Забине Циммерман (Sabine Zimmermann). Комментируя полученные данные, она отметила, что все больше людей в Германии становятся получателями социальной помощи. Пенсионное страхование и страховка для финансирования ухода по старости и болезни больше не могут гарантировать социальную защищенность, заявила политик.
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Что можно купить на российскую пенсию?
Средняя пенсия - 13 170 рублей
C 1 августа пенсионеры в РФ получат прибавку около 200 рублей, сообщили в Пенсионном фонде России. Речь идет о работающих пенсионерах или около 14,3 миллиона человек. Также ПФР отчитался о среднем размере пенсий в 2016 году: он составил 13170 рублей. В реальном выражении размер пенсий снижается из-за инфляции, признают в Минэкономразвития РФ. Что можно купить на среднюю российскую пенсию?
Что можно купить на российскую пенсию?
Продукты питания - основные затраты
13170 рублей - это около 165 килограммов яблок или 37 килограммов говядины. Однако столько можно купить, если потратить всю сумму сразу и только на один товар. В реальности, после оплаты ЖКХ и иных расходов, на мясопродукты российским пенсионерам хватает уже не всегда. Так, у ряда магазинов в российских регионах есть благотворительные инициативы по раздаче бесплатного хлеба и других продуктов.
Что можно купить на российскую пенсию?
Развлечения
Среднестатистический российский пенсионер может около 40 раз в месяц сходить в ресторан быстрого питания "Макдональдс" или 50 раз посетить кинотеатр. Но при условии, что он потратит на это всю пенсию.
Что можно купить на российскую пенсию?
Бытовая техника
Если российский пенсионер захочет поменять стиральную машину, ему придется собирать деньги на нее около 1,5 месяца, не тратя ни копейки из пенсии.
Что можно купить на российскую пенсию?
Отдых - непозволительная роскошь.
Чтобы съездить на отдых, копить пенсионеру придется дольше: около 2,5 месяца. Этого хватит на путевку в Турцию в трехзвездочный отель на одну неделю. Но в реальности путешествия остаются для пенсионеров непозволительной роскошью. По данным "Левада-центра" за 2016 год, у 72 процентов россиян вообще нет загранпаспорта. И лишь 5 процентов выезжают из страны раз в год.
Что можно купить на российскую пенсию?
Автомобиль
На бюджетный автомобиль Kia Rio в базовой комплектации среднему российскому пенсионеру придется копить, не делая никаких трат, чуть больше 4 лет. Согласно опросам ВЦИОМ, пенсионеры редко пользуются автомобилями, подавляющее большинство предпочитает общественный транспорт. Например, в Москве, это 78 процентов среди лиц в возрасте с 61 до 70 лет.
Что можно купить на российскую пенсию?
Жилье
Если средний российский пенсионер захочет купить двухкомнатную квартиру в Москве, ему придется собирать деньги с пенсии около 60 лет. При этом средняя продолжительность жизни в России составляет 72 года.
Что можно купить на российскую пенсию?
Частный самолет
А чтобы приобрести люксовый частный самолет Bombardier Global Express, российскому пенсионеру придется копить 237000 месяцев или около 20 тысяч лет. Таким средством передвижения, по данным Фонда борьбы с коррупцией, владеет вице-премьер правительства России Игорь Шувалов.