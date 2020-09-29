 Старость в радость: подходим к вопросу по-научному | Учеба и работа в Германии | DW | 01.10.2020

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Учеба и карьера

Старость в радость: подходим к вопросу по-научному

Пожилых людей в Германии все больше, причем продолжительность их жизни растет. В этих условиях в стране востребованы геронтологи. Рассказываем, где обучиться этой молодой профессии.

И в пожилом возрасте многие не расстаются со спортом

И в пожилом возрасте многие не расстаются со спортом

Немецкое общество стареет. Согласно оценкам ученых, к 2050 году возраст каждого третьего жителя Германии будет превышать 60 лет. Как подготовиться к таким переменам? Почему вообще наступает старость? И каким образом затормозить процесс старения - сделать так, чтобы люди оставались здоровыми и получали удовольствие от жизни даже в преклонном возрасте?

Поиском ответов на подобные вопросы, а также разработкой стратегии для обеспечения полноценной жизни пожилых и престарелых людей занимаются геронтологи - представители относительно молодой науки под названием "геронтология", возникшей около столетия назад и изучающей биологические, социальные и психологические аспекты старения человека, его причины и способы борьбы с ним. Понятие "геронтология" происходит от греческих слов "geron" ("старик") и "logos" ("знание, слово, учение"). В Германии геронтологи очень востребованы, причем в самых разных сферах.

Профессия геронтолог

Интерес геронтологов вызывают отнюдь не только люди пенсионного возраста. В поле их зрения даже те, кому только исполнилось 45. Дело в том, что именно до 45 лет человек считается молодым. После этого наступает зрелость, продолжающаяся до 59-летнего возраста. Людей в возрасте от 60 до 74 лет называют пожилыми. Период с 75 до 89 лет считается старостью, а представителей старшего возраста уже именуют долгожителями.

Старость не обязательно должна быть тяжелым периодом жизни

В Германии геронтологи работают в самых разных сферах - в промышленных компаниях, структурах системы государственного управления, общественных и религиозных организациях, домах престарелых, реабилитационных клиниках, консультационных центрах, органах социальной защиты престарелых граждан, научно-исследовательских институтах, а также в учебных заведениях, занимающихся подготовкой кадров для домов престарелых. В зависимости от того, в каких областях подобные специалисты трудятся, они подразделяются на такие категории, как ученые-геронтологи, преподаватели и врачи, которых обычно называют гериатрами.

За долгую жизнь и активную старость

Если исследователи занимаются выяснением механизмов, приводящих к гибели клеток человеческого организма, и разрабатывают методы, позволяющие замедлить данный процесс и улучшить здоровье и качество жизни пожилых и престарелых людей, то гериатры помогают старикам на практике, используя для этого научные разработки, а также медицинские препараты и вспомогательные средства передвижения, созданные учеными. Задача врачей-гериатров - делать все для того, чтобы их пациенты как можно дольше могли самостоятельно ухаживать за собой и жить полноценной жизнью.

В Германии специалисты-геронтологи часто задействованы в отделах кадров предприятий, где они занимаются координацией деятельности пожилых сотрудников и организацией для них курсов повышения квалификации. Геронтологи из числа консультантов дают рекомендации архитекторам, разрабатывающим проекты жилых домов для пожилых людей, культурным центрам, ориентированным на эту целевую группу, а также службам, предоставляющим коммунальные услуги. Как правило, геронтологи работают в сотрудничестве с социологами, рекрутерами, экономистами, социальными работниками.

Куда пойти учиться

Германия - пока одна из немногих стран, где есть возможность получить диплом геронтолога. В четверку лучших немецких вузов, где готовят таких специалистов, входят университет города Фехта, университет Эрлангена-Нюрнберга, Высшая школа физкультуры и спорта в Кельне, Высшая школа Циттау-Гёрлица.

Поскольку геронтология - комплексная наука, развивающаяся на основе междисциплинарных исследований, вузовская программа предусматривает ее постижение с позиций медицины, социологии, психологии, культуры. На основе результатов проведенных научных исследований студенты изучают процессы старения человеческого организма и связанные с этим изменения, наступающие на той или иной стадии жизни, а также знакомятся с социальными и психологическими факторами, влияющими на поведение людей и приводящими к изменению демографической ситуации в стране.

В зависимости от специфики вуза, профилирующими в учебной программе являются различные предметы, будь то геронтология и физкультура, геронтология и уход, геронтология и социология. Во время учебы студенты обязательно проходят практику в домах престарелых, научно-исследовательских институтах, консультационных центрах для пенсионеров.

Геронтология: учебная программа

В рамках программы бакалавриата закладываются основы для самостоятельных исследований студентов, а также дается представление о таких областях, как здравоохранение, геронтология, гериатрия, уход за престарелыми людьми, демография, профилактика заболеваний, меры по укреплению здоровья, социология, психология, диетическое питание, политика, право, геронтопсихология.

В магистратуре можно продолжить обучение по одной из таких специальностей, как "практическая геронтология", "инновационные технологии во второй половине нашей жизни", "психотерапия в геронтологии", "геронтопсихиатрия", "социальная политика в отношении пенсионеров". В магистратуру также принимаются выпускники факультетов психологии, социологии, педагогики, медицины. Во многих вузах при отборе кандидатов в магистратуру одним из основных факторов является наличие не только диплома, но и опыта работы.

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    Автор: Наталия Королева


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