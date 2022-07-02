В ФРГ опасаются полного прекращения поставок газа из РФ

Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) Германии опасается полного прекращения поставок газа из РФ и призывает жителей страны экономить энергию. Такое заявление сделал глава BNetzA Клаус Мюллер (Klaus Müller) в интервью изданиям Funke Mediengruppe, выдержки из которого опубликованы в субботу, 2 июля.

С 11 по 21 июля компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода "Северный поток" для "плановых профилактических работ".

Вопрос в том, не превратятся ли эти техработы в "непрекращающееся техобслуживание по политическим мотивам", подчеркнул Мюллер.

Проверить работу отопительных котлов, снизить потребление газа

Если поставки газа из России "снизятся на более длительный период, мы должны будем более серьезно поговорить об экономии", уверен глава федерального агентства. По его словам, 12 недель до начала отопительного сезона должны быть использованы для подготовки к нему.

Клаус Мюллер призвал жителей ФРГ оперативно проверить работу отопительных котлов на газу и радиаторов. "Техническое обслуживание может снизить потребление газа на 10-15 процентов", - отметил он. "Работы лучше провести сейчас, а не осенью", - рекомендовал глава BNetzA. Слесарям следует сосредоточить внимание на работе отопления и горячем водоснабжении, добавил Мюллер. Кроме того, по его словам, семьи уже сейчас должны обсудить, "следует ли поддерживать привычную температуру в каждой из комнат дома зимой, или же в некоторых из них может быть чуть прохладнее".

Министерство экономики ФРГ полностью отключило ночное освещение фасада

Ранее в Германии, Франции и Японии начались широкомасштабные кампании экономии энергии. В Берлине и Токио с призывом сократить потребление энергоносителей к населению и бизнесу обратились правительства, в Париже это сделали руководители трех ведущих энергетических компаний страны, две из которых частично находятся в собственности французского государства.

"Самая лучшая энергия - это та, которую мы не потребляем", - говорится в открытом письме, опубликованном во французском еженедельнике Journal du Dimanche. Его подписали Патрик Пуянне, Жан-Бернар Леви и Катрин Макгрегор - генеральные директоры соответственно энергетического концерна TotalEnergies, гиганта электроэнергетики Électricité de France (EDF) и многолетнего партнера "Газпрома" Engie.

В свою очередь министерство экономики и защиты климата ФРГ полностью отключило ночное освещение фасада своего головного офиса, подсветку представленных в нем произведений искусства и фонтаны, а также систему кондиционирования. В помещениях, где это технически невозможно или нарушает требования охраны труда, температура будет поддерживаться на уровне не 22 градусов, как прежде, а 26 градусов.

Из-за резкого падения поставок российского газа по "Северному потоку" министерство ввело вторую из трех ступеней аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере Германии.

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