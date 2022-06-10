Экономия энергии стала национальной задачей в Германии, Франции и Японии

Что требуется сегодня для поддержания роста ВВП? Экономия энергии! Такова парадоксальная ситуация, в которой оказался в 2022 году ряд ведущих индустриальных стран Запада. Их развитию угрожает чрезмерная дороговизна энергоносителей, а дальнейшее сокращение и тем более полное прекращение поставок российского газа может толкнуть их в глубокий кризис. На фоне такой угрозы в Германии, Франции и Японии начались широкомасштабные кампании по экономии энергии.

Энергокомпании TotalEnergies, EDF и Engie призывают французов экономить

В Берлине и Токио с призывом сократить потребление энергоносителей к населению и бизнесу обратились правительства, в Париже это сделали руководители трех ведущих энергетических компаний страны, две из которых частично находятся в собственности французского государства.

"Самая лучшая энергия - это та, которую мы не потребляем", - говорится в открытом письме, опубликованном 26 июня во французском еженедельнике Journal du Dimanche. Его подписали Патрик Пуянне, Жан-Бернар Леви и Катрин Макгрегор - генеральные директоры соответственно энергетического концерна TotalEnergies, гиганта электроэнергетики Électricité de France (EDF) и многолетнего партнера "Газпрома" Engie.

Штаб-квартиры основных энергоконцернов Франции находятся в Париже в деловом квартале Ла Дефанс

Обращаясь "к каждому потребителю, к каждому предприятию", капитаны французского большого бизнеса призывают их "изменить свой образ действий и немедленно ограничить потребление энергии, электричества, газа и нефтепродуктов". Экономить энергию нужно для того, чтобы лучше подготовиться к предстоящей зиме и, в первую очередь, пополнить запасы природного газа.

Добиться этого не удастся без "срочных, совместных и широкомасштабных" действий всех французов, подчеркивают авторы обращения и предупреждают, что в противном случае рост цен на энергию станет угрозой для "нашей социальной и политической сплоченности".

Причинами своей тревоги ключевые фигуры французского энергетического сектора называют значительное сокращение поставок российского газа ("Газпром" с середины июня резко снизил объемы прокачки в Германию, Италию и Францию), а также затянувшиеся ремонты большого числа французских атомных электростанций.

Аномально высокие и низкие температуры угрожают энергетике Японии

В тот же день 26 июня уже со вторым за этот месяц призывом экономить электроэнергию выступило министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Подобных обращений к населению не было с 2011 года. Непосредственным поводом стала аномальная жара: никогда еще в Японии в июне не фиксировалась температура воздуха свыше 40 градусов по Цельсию. Это привело к скачкообразному росту потребления электричества для кондиционирования помещений, что поставило под угрозу стабильность энергоснабжения.

Япония с 2009 года получает СПГ с российского проекта "Сахалин-2"

А ситуация в японской электроэнергетике и так напряженная, поскольку некоторые атомные электростанции после аварии на АЭС "Фукусима" в 2011 году все еще отключены, а ряд устаревших тепловых электростанций закрыли ради сокращения выбросов в атмосферу вредных для климата парниковых газов. Поэтому правительство Японии еще в апреле предупредило о возможных проблемах с энергоснабжением предстоящей зимой, если страну второй год подряд накроет волна аномального холода.

К тому же нынешние чрезвычайно высокие мировые цены на сжиженный газ составляют для Японии, которая зависит от импорта СПГ намного сильнее, чем страны Евросоюза, не меньшую проблему, чем для ЕС. Тем более, что в Токио, как и в Берлине и Париже, тоже не исключают дальнейшего сокращения поставок из России на фоне ужесточения совместных санкций против РФ из-за войны в Украине.

У японцев богатый опыт энергосбережения

Так что июньские призывы правительства Японии экономить электричество из-за аномальной жары, по сути дела, означают начало новой общенациональной кампании по энергосбережению. А в этом деле японцы имеют богатый опыт. "Сетсуден" - так называлось целое движение, охватившее всю страну в 2011 году после аварии на АЭС "Фукусима", когда правительство временно вывело из эксплуатации для проверки десятки атомных электростанций, после чего в административном порядке пришлось ограничивать энергоснабжение как крупных компаний, так и домашних хозяйств и малого бизнеса.

Вечерний Токио. У жителей японской столицы много возможностей снизить расход электричества

В тот год было апробировано множество всевозможных способов снизить расход электричества. Так, на станциях метро и вокзалах отключили часть эскалаторов, а в офисных зданиях и даже небоскребах - часть лифтов, пропагандируя при этом принцип, что подняться на один этаж или спуститься на два вполне можно и по лестнице. Повсюду выключили излишнее освещение. Весьма большую роль сыграла готовность японцев согласиться с тем, что температура в многочисленных помещениях с кондиционированным воздухом была повышена как минимум на два градуса.

Роберт Хабек начинает общенациональную кампанию и бьет тревогу

По аналогичному пути пойдут этим летом и предстоящей зимой десятки миллионов немцев и французов. Многие из подобных способов экономить электричество выглядят банальными и мелкими, но если помножить достигаемый эффект на 41 млн немецких домашних хозяйств, то получится впечатляющий результат, не устает повторять, обращаясь к согражданам, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck).

10.06.2022. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек дает старт кампании энергосбережения

10 июня он дал старт общенациональной кампании энергосбережения в Германии и, в частности, сообщил, что возглавляемое им министерство решило подать пример. Оно полностью отключило ночное освещение фасада своего здания, подсветку представленных в нем произведений искусства и фонтаны, а также систему кондиционирования. В помещениях, где это технически невозможно или нарушает требования охраны труда, температура будет поддерживаться на уровне не 22 градусов, как раньше, а 26 градусов.

Не прошло и двух недель, как 23 июня тому же Роберту Хабеку пришлось уже в буквальном смысле слова бить тревогу: из-за резкого падения поставок российского газа по "Северному потоку" его министерство ввело вторую из трех ступеней аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере. После этого из разных концов Германии практически каждый день поступают сообщения о различных инициативах по энергосбережению.

26 июня председатель бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) сообщила в газете Bild am Sonntag, что поручила хозяйственному управлению парламента самое позднее к 4 июля представить план энергосбережения в высшем законодательном органе страны.

Немецкое общество готово снижать потребление энергии

В министерстве по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ кондиционеры охлаждают воздух теперь уже не до 22 градусов, как раньше, а лишь до 23 градусов, в министерстве иностранных дел и в министерстве по вопросам охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей кондиционеры будут снижать температуру до 24 градусов, и то только в том случае, если за окном она превысит 30 градусов.

27 июня газета Bild рассказала о распоряжении архиепископа Берлина Хайнера Коха (Heiner Koch) настроить все католические общины столицы Германии на экономное использование отопления в предстоящий зимний период, причем как в приходских помещениях, так и в храмах, которые, сообщили изданию со ссылкой на опыт прошлых столетий, возможно вообще не будут обогревать.

Абсолютное большинство немцев готово этой зимой меньше топить. Особенно если Россия отключит газ

Разнообразная информация о намерении по возможности снизить использование газа, в том числе на заводских электростанциях, поступает от промышленных предприятий ФРГ. Так, крупнейший индустриальный потребитель газа в Германии, химический гигант BASF, пересматривает свою производственную программу, готовится к сокращению некоторых особо газоемких производств и изучает идею правительства продажи сэкономленных объемов газа на аукционах. Другой химический концерн, Evonik, принял решение временно реактивировать свою угольную электростанцию, чтобы не использовать газовую. По аналогичному пути намерены пойти некоторые металлургические предприятия.

Что же касается широких слоев населения, то портал сравнения цен Verivox сообщил 27 июня, что 9 из 10 опрошенных им жителей Германии (89%) заявили, что в том случае, если Россия перекроет газ, они готовы существенно снизить потребление голубого топлива (у ФРГ есть показательный опыт с нефтяным эмбарго ОПЕК). К примеру, 30% участников этого репрезентативного опроса сообщили, что готовы были бы ночью полностью отключать отопление, еще треть заявила о готовности ежедневно 4 часа обходиться без обогрева жилья.

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