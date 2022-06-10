На что готовы пойти немцы, чтобы как можно быстрее заменить российский газ

"Газпром" стремительно теряет свой главный зарубежный рынок сбыта - Германию. До сих пор на одну только ФРГ приходилась более четверти (!) всего экспорта российского трубопроводного газа в Европу включая Турцию. Но в этом году эти объемы, а вместе с ними и роль России на немецком газовом рынке, быстро падают.

До пандемии Германия покупала 55% необходимого ей природного газа у России. К концу апреля 2022 года, через два месяца после нападения РФ на Украину, доля российского газа на немецком рынке снизилась до 35%. Сейчас эта доля еще ниже, поскольку в середине июня поставки по газопроводу "Северный поток" упали сразу на 60%.

Как Роберт Хабек хочет быстро снизить зависимость от "Газпрома"

После такого сокращения, объясняемого российской стороной проблемами с ремонтом газоперекачивающих агрегатов фирмы Siemens Energy, но по времени совпавшего с визитом канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в Киев, Германия резко активизировала усилия по дальнейшему снижению газовой зависимости от России. Стало понятно, что надо срочно обезопасить себя на тот все более вероятный, как многие считают, случай, если Москва полностью отключит газ.

Пока "Газпрому" благодаря чрезвычайно высоким ценам на европейском рынке удается в значительной мере сохранять доходы при сильно снижающемся экспорте. Однако если принимаемые Германией (и рядом других стран ЕС) экстренные меры дадут желаемые результаты, то российской госкомпании грозят значительные финансовые потери от падения как объемов поставок, так и цен.

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек возглавил борьбу за энергетическую независимость

"Это как армрестлинг", - образно выразился вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) и честно констатировал, что у Владимира Путина пока "более длинная рука". Однако "в результате наших усилий более сильная рука может оказаться у нас", подчеркнул популярный политик Партии "зеленых". Именно он играет в Германии ключевую роль в разработке и реализации концепции снижения зависимости от "Газпрома".

Ключевые элементы этой концепции: повсеместная экономия газа домашними хозяйствами, в промышленности и особенно в электроэнергетике; сосредоточение усилий на максимальном заполнении газохранилищ к зиме; временное широкомасштабное расширение угольной генерации электроэнергии; форсированное развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Практически все эти меры потребуют от населения, бизнеса и политиков Германии определенных жертв. Придется отчасти поступиться комфортом, деньгами, планами и даже убеждениями.

Большинство немцев готово зимой снизить температуру у себя дома

Похоже, легче всего немцам даются элементарная экономия энергии и отказ от определенного комфорта. Так, согласно свежему опросу социологического института Forsa, 72% немцев уже сейчас стараются меньше расходовать газ, электричество и горючее для автомобилей, еще 11% собираются вскоре начать экономить. Аналогичные результаты получил в начале июня и опрос Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW), так что тренд очевиден.

Его подтверждает и статистика Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA). С января по середину июня потребление газа в Германии каждый месяц было заметно ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Ведь экономили не только домашние хозяйства, но и промышленность, использующая газ и как источник энергии, и как сырье.

Большинство жителей Германии готово зимой несколько снизить температуру в жилых помещениях

Летом у немецких домохозяйств меньше возможностей экономить газ, поскольку они используют его главным образом для обогрева жилья (и для получения горячей воды). Однако в предстоящем отопительном сезоне 63% участников опроса Forsa готовы на два градуса снизить температуру в жилых помещениях. Подсчитано, что снижение на один градус дает экономию энергии на 7%.

Было даже предложение изменить закон, предписывающий домовладельцам обеспечивать арендаторам жилья температуру в 20 градусов, и временно сделать обязательным уровень только в 18 градусов. Но эта идея вызвала бурные протесты, в том числе со стороны Немецкого союза квартиросъемщиков (Deutscher Mieterbund), а также большие сомнения у экспертов и целого ряда политиков. Так что снижение температуры останется предстоящей зимой, по всей видимости, добровольным делом жильцов. Тут надо еще учитывать, что многие немцы и так предпочитают зимой более прохладное жилье, чем многие россияне, привыкшие сильно топить, но при этом нередко держать открытыми форточки.

Для 67% немцев, показал опрос BDEW, главный стимул экономить энергию - ее сильное удорожание. 19% руководствуются, прежде всего, экологическими соображениями, необходимостью защиты климата. В начале июня Роберт Хабек дал старт общенациональной кампании по энергосбережению, на сайте которой много советов, как одновременно экономить энергию, деньги и выбросы в атмосферу партниковых газов.

Промышленность ФРГ будет экономить газ и сворачивать ряд производств

Из-за чрезвычайной дороговизны газа промышленность ФРГ тоже сокращает его потребление. Немецкий эксперт по энергетике Георг Цахман (Georg Zachmann), работающий в аналитическом центре Bruegel в Брюсселе, убежден: "Предприятия поймут, что дешевого газа больше не будет, и неминуемо начнут выводить из Германии или сворачивать те виды производства, которые требуют особенно много этого сырья". Ведь соответствующую продукцию, указывает он, будет куда выгоднее просто покупать в странах с куда более дешевым газом - в тех же США с их сланцевой добычей.

Заводу компании Wacker Chemie в Бургхаузене газ нужен ппрежде всего для собственной ТЭЦ

Однако и те предприятия, которые не собираются отказываться от производств с большим потреблением газа в виде сырья и топлива, вполне могут более экономно его использовать, уверяют ученые Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине.

По их подсчетам, индустриальный сектор ФРГ способен уже в этом году сократить потребление газа на 15%, а при более энергичных усилиях, особенно в химической и пищевой промышленности, даже на 33%. Правда, предупреждает DIW, в этом случае может временно произойти существенное сокращение промпроизводства.

Первоочередная мера - остановка газовых электростанций

На этом фоне наиболее простым и быстрым способом снижения потребления газа выглядит скорейшее прекращение его использования в электроэнергетике. И именно по этому пути решило пойти сейчас правительство ФРГ. Правда, на газовые электростанции в 2021 году и так приходилось лишь около 15% производства электроэнергии в Германии, а в мае 2022 этот показатель снизился до 10%. К тому же если ТЭС вырабатывают только электричество, то ТЭЦ – еще и тепло, включая горячую воду, и такие газовые электростанции отключить не получится.

Газовая электростанция Irsching в Баварии

В идеале заменить выпадающие мощности газовых электростанций должны были бы возобновляемые источники энергии, которые уже обеспечивают примерно половину потребляемого в Германии электричества и в ближайшие годы будут форсированно развиваться благодаря стимулирующим мерам правительства ФРГ. Но в данный момент делать ставку только на ВИЭ нереалистично.

Поэтому правящей в Берлине коалиции пришлось поступиться убеждениями и сделать ставку на широкомасштабное использование угольных электростанций, хотя немецкие избиратели в большинстве своем поддерживают курс на отказ от угля как наиболее вредного для экологии и климата ископаемого энергоносителя.

Ренессанс угля в Германии должен закончиться в 2024 году

Чтобы совершить такой вынужденный политический разворот, парламенту ФРГ даже пришлось изменить законодательство страны, в котором прописан график закрытия работающих на угле электростанций вплоть до полного прекращения угольной генерации в 2038 году (новое правительство собиралось досрочно достичь этой цели к 2030 году). Эти изменения предстоит одобрить 8 июля бундесрату, представительству федеральных земель Германии.

После этого находящиеся в резерве угольные электростанции перейдут в разряд действующих, а некоторые из уже закрытых реактивируют и переведут в состояние запасных. Энергетическая компания RWE уже приостановила уход на досрочную пенсию персонала реанимируемых электростанций. По аналогичному пути временного расширения угольной генерации пошли также Австрия и Нидерланды.

Работающая на буром угле электростанция Niederaußem компании RWE вблизи Кёльна

Все это создает ощущение ренессанса угля, хотя на самом деле представляет собой экстренную меру на ограниченный срок. Так, в Германии намечено завершить этот "ренессанс" уже в первой половине 2024 года, чтобы все-таки успеть к 2030 году полностью отказаться от угля.

Имеющихся в ФРГ мощностей угольных электростанций вполне хватит для того, чтобы заменить не только выпадающие газовые ТЭС, но и оставшиеся три энергоблока АЭС. Их окончательное отключение запланировано на 31 декабря 2022 года, но сейчас раздаются призывы на некоторое время отложить отказ от атомной энергетики. Однако на это, похоже, значительная, если не основная часть немецкого общества (не говоря уже о Партии "зеленых") пойти не готова.

Ускоренное заполнение немецких ПХГ и кредиты госбанка KfW

Итак, в течение второй половины лета и в начале осени весь газ, сэкономленный благодаря остановке газовых ТЭС и усилиям промышленности, пойдет на закачку в подземные хранилища газа (ПХГ). Они, согласно новому закону, должны быть заполнены к 1 октября на 80%, а к 1 ноября - на 90%. Промежуточная цель на 1 августа: 65%. По состоянию на 19 июня уровень заполнения немецких ПХГ составил 58,1%, сообщило BNetzA.

Крупнейшее в Германии и во всем Евросоюзе подземное газохранилище Rehden

В ПХГ будут закачивать как трубопроводный газ из России (если поставки не прекратятся), Норвегии и Нидерландов, так и сжиженный газ, регазифицированный на терминалах по приему СПГ в тех же Нидерландах и в Бельгии. На закупку дополнительных партий СПГ по нынешним очень высоким ценам правительство ФРГ готово пустить крупные средства немецких налогоплательщиков.

Государственный банк KfW предоставит импортерам газа до конца 2025 года льготную кредитную линию в 15 млрд евро, к тому же выдаст до 10 млрд евро компании Securing Energy for Europe (так называется теперь взятая под контроль государства Gazprom Germania), чтобы она, в частности, как можно быстрее заполнила крупнейшее в ФРГ газохранилище Rehden. Пока оно принадлежало "Газпрому", оно всю зиму оставалось пустым. Сейчас уровень заполнения достиг 12,34%.

Зависимость от российского газа резко снизится к зиме 2022/2023

Если к осени немецкие газохранилища благодаря отключению газовых ТЭС, мерам экономии в промышленности и усиленным закупкам СПГ окажутся хорошо заполненными, если с наступлением холодов рядовые немцы будут более бережно тратить газ при отоплении жилья, если к концу 2022 года или к началу 2023-го заработают первые два из четырех запланированных немецких СПГ-терминалов, то доля российского газа на рынке ФРГ уже предстоящей зимой окажется существенно ниже нынешней.

Весьма вероятно, что при полных немецких ПХГ, самых мощных во всем ЕС, европейские цены на газ тоже заметно снизятся. Все это будет означать, что "Газпром" стремительно теряет Германию как главный экспортный рынок сбыта и крупнейший источник валютных доходов.

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