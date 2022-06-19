 ФРГ введет дополнительные меры для экономии газа | Новости из Германии о Германии | DW | 19.06.2022

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Германия

ФРГ введет дополнительные меры для экономии газа

По словам министра Хабека, должно быть сокращено использование газа в промышленности и для производства электроэнергии. Заполнение хранилищ, напротив, предстоит ускорить.

Терминал Маллнов (граница Польши и Германии)

Терминал Маллнов (граница Польши и Германии)

В связи с сокращением поставок российского газа Германия хочет ввести дополнительные меры экономии. Об этом заявил вице-канцлер, министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck). Выдержки из пятистраничного документа привело в воскресенье, 19 июня, агентство dpa.

Так, должно быть сокращено использование газа в промышленности и для производства электроэнергии, а заполнение хранилищ, напротив, - ускорено. Федеральные власти выделят миллиардное финансирование на эти цели, передало dpa. Кроме того, планируется задействование большего числа угольных электростанций.

"Потребление газа должно и далее сокращаться, однако необходимо его более активное поступление в хранилища - в противном случае зимой его может не хватить", - подчеркивается в докладе.

"Путин хочет вселить в нас неуверенность"

"Очевидно, что стратегия Путина заключается в том, чтобы вселить в нас неуверенность, привести к подъему цен и расколоть нас", - подчеркнул Хабек.

Для обеспечения заполняемости хранилищ правительство Германии в ближайшее время предоставит дополнительную кредитную линию на 15 млрд евро через государственный банк KfW, передало dpa со ссылкой на правительственные источники. Выделение кредита обсуждалось с министерством финансов ФРГ. Комитет бундестага по бюджету будет проинформирован об этом в течение ближайшей недели.

Кроме того, промышленные потребители, которые смогут сократить использование газа, получат компенсацию, ее профинансируют в рыночном порядке.

Сокращение поставок газа из России в Европу

В середине июня российский концерн "Газпром" существенно сократил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток". На 06.00 (07.00 мск) 16 июня часовой объем прокачки составлял около 2,6 млн кубометров (29 млн киловатт-часов), с 08.00 до 09.00 (09.00-10.00 мск) показатель достигал 2,7 млн кубометров (30 млн киловатт-часов), следовало из системы мониторинга. При расчете суточного объема с учетом этих данных верхний порог составлял 64,8 млн кубометров.

До этого, 14 июня, "Газпром" заявил, что снизит поставки в Германию более чем на 40 процентов. Речь должна была идти лишь о 100 млн кубометров в сутки - вместо обычного объема в 167 млн кубометров. В качестве причины была названа задержка с ремонтом выработавшего свой ресурс оборудования, которой занимается немецкий концерн Siemens. 

Позднее было объявлено, что суточная производительность с 16 июня опустится до 67 млн кубометров. В "Газпроме" объяснили это "остановкой эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens" на компрессорной станции "Портовая".

Позже о сокращении объемов поставок газа из России сообщили также Чехия, Австрия, Италия и Франция.

Немцы уже сегодня стараются экономить газ и электричество

Как следует из опроса института Forsa, результаты которого обнародовали в субботу, 18 июня, немецкие телеканалы RTL и n-tv, 72% немцев уже сегодня стараются экономить газ и электричество, а также автомобильное горючее.

Еще 11% опрошенных указали, что собираются начать экономить энергию в ближайшее время. В то же время 15% респондентов заявили, что не планируют этого делать.

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    Автор: Андрей Гурков


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